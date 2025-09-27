Tensión entre Perú y Paraguay por la situación judicial de alias 'Monstruo' | Composición LR | Difusión

La situación judicial de Erick Luis Moreno Hernández, alias 'Monstruo', continúa generando tensión entre Perú y Paraguay. El presunto cabecilla de la organización criminal 'Los Injertos del Norte' fue trasladado el viernes 26 de septiembre a la cárcel de máxima seguridad Martín Mendoza, ubicada en Emboscada, a 48 kilómetros de Asunción, tras ser capturado en la ciudad de Luque.

Según informó el periodista Iván Leguizamón, conductor de ABC TV Paraguay, las autoridades paraguayas se niegan a entregar a Perú los cuatro celulares incautados durante la captura de Moreno, argumentando desconfianza por posibles filtraciones de información. “Paraguay se niega a entregar a Perú los celulares incautados. La extracción de datos de los teléfonos se haría en Asunción y solo el resultado se enviaría a Lima”, precisó en su cuenta de X.

El 'Monstruo' es capturado en Paraguay

El 'Monstruo' fue capturado por la Policía de Paraguay la noche del miércoles 24 de septiembre en una vivienda del barrio Mira’i, en San Lorenzo, donde convivía con una joven paraguaya. De acuerdo con las autoridades de ese país, la operación fue de carácter reservado y solo participaron tres efectivos para evitar filtraciones de información.

Tras su detención, el propio Moreno lanzó fuertes acusaciones contra las fuerzas del orden en Perú. “Lastimosamente en mi país existe la corrupción, mis enemigos son Jorobado, Miguel Marín. Le pagan a la Policía”, declaró a la prensa.

Ante estas declaraciones, el general peruano Víctor Zanabria contradijo lo mencionado por el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, quien aseguró que desde 2024 ya existía conocimiento sobre policías que supuestamente blindaban al 'Monstruo', señalando que serían “dos o tres”. Pese a que Santiváñez afirmó que el aviso provino de un colaborador, Zanabria aclaró que el caso aún está en investigación.

Polémica por celulares incautados del 'Monstruo' mientras permanece en régimen de máxima seguridad

Moreno enfrenta dos procesos abiertos en Paraguay y se encuentra bajo prisión preventiva con fines de extradición. Fue trasladado al penal de máxima seguridad de Tacumbú, donde permanece bajo un régimen especial diseñado para prevenir fugas o posibles ataques en su contra. La Dirección de Establecimientos Penitenciarios confirmó que el detenido vestirá uniforme rojo, utilizado para internos de alta peligrosidad.

Uno de los puntos más delicados es el de los teléfonos celulares incautados, que podrían contener información clave sobre extorsiones, asesinatos y otros delitos cometidos en Perú. Aunque la Policía Nacional del Perú solicitó la entrega de los dispositivos, las autoridades paraguayas mostraron desconfianza para hacerlo, según informó el periodista Iván Leguizamón.

Antes de que se confirme la entrega de los celulares a Perú, el Ministerio del Interior informó que se incautaron un pasaporte y cuatro teléfonos, considerados elementos importantes para las investigaciones. “A este sujeto le llegó el brazo de la ley y nuestra Policía Nacional del Perú”, indicó la cartera. Además, aseguraron en ese momento que, “con el acompañamiento de la Fiscalía de Perú y autorizaciones del Poder Judicial, se extraerá toda la información y se analizarán todos los documentos para desarticular toda la organización”.