Sociedad

¿Cuándo terminan las clases escolares 2025 en Perú? Esto dice el calendario académico de Minedu

De acuerdo al calendario del Año Escolar 2025, el último periodo de semanas lectivas inicia en octubre y se extenderá hasta diciembre a lo largo de nueve semanas.

Vacaciones de fin de año se darán antes de festividades de diciembre 2025.
Vacaciones de fin de año se darán antes de festividades de diciembre 2025. | Andina

¡Atención, padres de familia! El año escolar viene desarrollándose con regularidad y, pese a que este 2025 sería el año con más hora de clases perdidas para todos los estudiantes del Perú, el calendario académico del Ministerio de Educación (Minedu) continúa sin alteración.

En los últimos meses del 2025, aún surgen dudas para muchos padres de familia, tutores y los mismos escolares, sobre el término de las clases escolares. Y es que la fecha de vacaciones de fin de año puede variar para las instituciones educativas públicas y privadas.

PUEDES VER: ¿Habrá clases mañana 29 de septiembre durante el paro de transportistas en Lima y Callao? Esto se sabe

lr.pe

Minedu: ¿cuándo terminan las clases escolares 2025?

De acuerdo a la calendarización del Año Escolar 2025, el Minedu ha establecido que las clases escolares para los colegios públicos del país deberán concluir el 19 de diciembre, previo a las festividades de fin de año e inicio del próximo, como Navidad y Año Nuevo.

Este último periodo, denominado cuarto bloque de semana lectivas, tiene una duración de nueve semanas. Es importante recordar que, con semanas lectivas, Minedu se refiere al intervalo de clases y actividades de aprendizaje dirigido directamente a los estudiantes.

Cronograma completo del Año Escolar 2025

BloquesDuraciónFecha de inicio y fin
Primer bloque de semanas de gestión2 semanas03/03 al 14/03
Primer bloque de semanas lectivas9 semanas17/3 al 16/05
Segundo bloque de semanas de gestión1 semanas19/05 al 23/05
Segundo bloque de semanas lectivas9 semanas26/05 al 25/07
Tercer bloque de semanas de gestión2 semanas28/07 al 08/08
Tercer bloque de semanas lectivas9 semanas11/08 al 10/10
Cuarto bloque de semanas de gestión1 semanas12/10 al 17/10
Cuarto bloque de semanas lectivas9 semanas20/10 al 19/12
Quinto bloque de semanas de gestión2 semanas22/12 al 31/12

PUEDES VER: Paro de transportistas: estas universidades e institutos suspendieron sus clases presenciales

lr.pe

¿Qué feriados quedan en el calendario académico 2025?

Octubre

  • 8 de octubre (miércoles): Combate de Angamos. Se recuerda la victoria en este combate de la Guerra del Pacífico, homenajeando al almirante Miguel Grau.

Diciembre

  • 8 de diciembre (lunes): Inmaculada Concepción. Celebración religiosa sobre la concepción sin pecado original de la Virgen María.
  • 9 de diciembre (martes): Batalla de Ayacucho. Conmemoración de la victoria en la batalla más importante de las guerras de independencia hispanoamericanas.

