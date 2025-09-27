Sorteo de la Kábala EN VIVO hoy 27 de septiembre 2025: resultados oficiales, números y pozo Buenazo
La Kábala se sortea cada martes, jueves y sábado a través de Intralot. En esta edición se conocerá al ganador del Pozo Buenazo, que alcanzó los S/2.578.250.
Este sábado 27 de septiembre se realizará un nuevo sorteo de La Kábala, la conocida lotería de Intralot, que en esta ocasión ofrece un Pozo Buenazo acumulado de S/2.578.250. En el transcurso de las próximas horas se publicarán los resultados, incluyendo la jugada ganadora y las combinaciones más resaltantes de la jornada. Miles de apostadores en todo el país siguen con expectativa este sorteo, que semana a semana entrega premios y mantiene viva la esperanza de convertirse en el próximo ganador.
Sorteo La Kábala
¿Cuánto cuesta jugar 'Chau Chamba'?
El costo del sorteo 'Chau Chamba es de S/1 adicional al precio de una jugada simple de La Kábala. Ello significa que, si eliges los seis números de La Kábala, y seleccionas la opción del 'Chau Chamba', el pago total sería de S/2.
¿Cuáles son las bolillas que más salen en la Kábala?
Las cinco bolillas más extraídas hasta la fecha, según los datos de Intralot son:
Bolilla 3: 595 veces
Bolilla 20: 586 veces
Bolilla 37: 582 veces
Bolilla 22: 569 veces
Bolilla 40: 566 veces
¿Qué días se juega la Kábala?
El sorteo de La Kábala se lleva a cabo los días: martes, jueves y sábados.
¿Cómo jugar La Kábala?
Participar en el sorteo de La Kábala es muy sencillo. Sigue estos pasos y prepárate para tentar a la suerte:
- Paso 1: Selecciona tu jugada ganadora eligiendo 6 números de tu preferencia. Puedes hacerlo ingresando a la plataforma oficial de Intralot.
- Paso 2: Opcionalmente, marca la opción 'Chau Chamba' para participar en un segundo sorteo exclusivo con los mismos 6 números. Este sorteo te da la oportunidad de ganar S/ 5.000 mensuales netos durante 20 años.
- Paso 3: Completa tu compra haciendo clic en 'finalizar', selecciona tu método de pago y ¡listo! Estarás participando en el próximo sorteo de La Kábala.
¡No olvides revisar los resultados y comprobar si eres el ganador del pozo Buenazo o del premio de 'Chau Chamba'!
¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.