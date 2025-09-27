HOYSuscripcion LR Focus

Universidades e institutos suspenden clases presenciales por paro
Sociedad

Sorteo de la Kábala EN VIVO hoy 27 de septiembre 2025: resultados oficiales, números y pozo Buenazo

La Kábala se sortea cada martes, jueves y sábado a través de Intralot. En esta edición se conocerá al ganador del Pozo Buenazo, que alcanzó los S/2.578.250.

Nuevo sorteo de La Kábala con Pozo Buenazo de S/2.578.250 | Composición LR | Foto: Intralot
Nuevo sorteo de La Kábala con Pozo Buenazo de S/2.578.250 | Composición LR | Foto: Intralot

Este sábado 27 de septiembre se realizará un nuevo sorteo de La Kábala, la conocida lotería de Intralot, que en esta ocasión ofrece un Pozo Buenazo acumulado de S/2.578.250. En el transcurso de las próximas horas se publicarán los resultados, incluyendo la jugada ganadora y las combinaciones más resaltantes de la jornada. Miles de apostadores en todo el país siguen con expectativa este sorteo, que semana a semana entrega premios y mantiene viva la esperanza de convertirse en el próximo ganador.

Sorteo La Kábala

12:13
27/9/2025

¿Cuánto cuesta jugar 'Chau Chamba'?

El costo del sorteo 'Chau Chamba es de S/1 adicional al precio de una jugada simple de La Kábala. Ello significa que, si eliges los seis números de La Kábala, y seleccionas la opción del 'Chau Chamba', el pago total sería de S/2. 

12:13
27/9/2025

¿Cuáles son las bolillas que más salen en la Kábala?

Las cinco bolillas más extraídas hasta la fecha, según los datos de Intralot son:

Bolilla 3: 595 veces

Bolilla 20: 586 veces

Bolilla 37: 582 veces

Bolilla 22: 569 veces

Bolilla 40: 566 veces

12:13
27/9/2025

¿Qué días se juega la Kábala?

El sorteo de La Kábala se lleva a cabo los días: martes, jueves y sábados. 

¿Cómo jugar La Kábala?

Participar en el sorteo de La Kábala es muy sencillo. Sigue estos pasos y prepárate para tentar a la suerte: 

  • Paso 1: Selecciona tu jugada ganadora eligiendo 6 números de tu preferencia. Puedes hacerlo ingresando a la plataforma oficial de Intralot.
  • Paso 2: Opcionalmente, marca la opción 'Chau Chamba' para participar en un segundo sorteo exclusivo con los mismos 6 números. Este sorteo te da la oportunidad de ganar S/ 5.000 mensuales netos durante 20 años.
  • Paso 3: Completa tu compra haciendo clic en 'finalizar', selecciona tu método de pago y ¡listo! Estarás participando en el próximo sorteo de La Kábala.

¡No olvides revisar los resultados y comprobar si eres el ganador del pozo Buenazo o del premio de 'Chau Chamba'!

