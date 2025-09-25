Sorteo de la Kábala en vivo hoy 25 de septiembre 2025: resultados oficiales, números y pozo Buenazo

Nuevo sorteo de La Kábala con Pozo Buenazo de S/2.523.946 | Composición LR | Foto: Intralot

Nuevo sorteo de La Kábala con Pozo Buenazo de S/2.523.946 | Composición LR | Foto: Intralot

Este jueves 25 de septiembre se realizará un nuevo sorteo de La Kábala, la conocida lotería de Intralot, que en esta ocasión ofrece un Pozo Buenazo acumulado de S/2.523.946. En el transcurso de las próximas horas se publicarán los resultados, incluyendo la jugada ganadora y las combinaciones más resaltantes de la jornada. Miles de apostadores en todo el país siguen con expectativa este sorteo, que semana a semana entrega premios y mantiene viva la esperanza de convertirse en el próximo ganador.

La Kábala EN VIVO este 25 de septiembre: premios y pozo Buenazo 14:07 ¿Dónde ver la transmisión de la Kábala? El sorteo de transmisión de la Kábala se transmite por la página de Facebook de la Tinka a las 10.00 p. m. Asimismo, recuerda que puedes comprar tus boletos electrónicos hasta las 8.50 p. m. 14:06 ¿Dónde jugar la Kábala HOY 25 de septiembre? - Puntos de la Suerte: ubicados en tiendas y centros comerciales a nivel nacional.

- Kábala online: recarga tu cuenta y juega desde donde estés.

¿Cómo jugar La Kábala?

Participar en el sorteo de La Kábala es muy sencillo. Sigue estos pasos y prepárate para tentar a la suerte:

Paso 1: Selecciona tu jugada ganadora eligiendo 6 números de tu preferencia. Puedes hacerlo ingresando a la plataforma oficial de Intralot.

Paso 2: Opcionalmente, marca la opción 'Chau Chamba' para participar en un segundo sorteo exclusivo con los mismos 6 números. Este sorteo te da la oportunidad de ganar S/ 5.000 mensuales netos durante 20 años.

Paso 3: Completa tu compra haciendo clic en 'finalizar', selecciona tu método de pago y ¡listo! Estarás participando en el próximo sorteo de La Kábala.

¡No olvides revisar los resultados y comprobar si eres el ganador del pozo Buenazo o del premio de 'Chau Chamba'!

