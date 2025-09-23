HOYSuscripcion LR Focus

Fiscalía investigará a joven por presunta discriminación en Metropolitano
Sociedad

Sorteo de la Kábala EN VIVO este martes 23 de septiembre: números ganadores y pozo Buenazo

Este martes 23 de septiembre se llevó a cabo un nuevo sorteo millonario de La Kábala. En esa ocasión, el Pozo Buenazo asciende a S/ 2.455.037.

Nuevo sorteo de La Kábala este 23 de septiembre | Composición LR. | Intralot
Nuevo sorteo de La Kábala este 23 de septiembre | Composición LR. | Intralot

Este martes 23 de septiembre se llevará a cabo un nuevo sorteo de La Kábala, la popular lotería de Intralot, que en esta edición pondrá en juego un Pozo Buenazo acumulado de S/ 2.455.037. Se conocerá los resultados, incluida la combinación ganadora y las jugadas más destacadas de la fecha. Miles de jugadores en todo el país esperan con expectativa este tradicional sorteo que cada semana reparte premios y despierta la ilusión de convertirse en el próximo afortunado.

La Kábala EN VIVO

13:10
23/9/2025

¿Dónde jugar la Kábala HOY 23 de septiembre?

- Puntos de la Suerte: ubicados en tiendas y centros comerciales a nivel nacional.
- Kábala online: recarga tu cuenta y juega desde donde estés.

13:10
23/9/2025

Sorteos por adelantado: los combos Kábala

10% descuento: 12 sorteos al mes (S/ 1.80 por jugada)

20% descuento: 36 sorteos por 3 meses (S/ 1.60 por jugada)

30% descuento: 72 sorteos por 6 meses (S/ 1.40 por jugada)

40% descuento: 144 sorteos por 12 meses /S/ 1.20 por jugada)

13:10
23/9/2025

¿Qué tipos de jugada tiene la Kábala?

Kábala ofrece dos tipos de jugadas. Jugada simple, para marcar 6 de los 40 números y jugar por el pozo Buenazo. De igual forma, también ofrece la jugada múltiple, para marcar entre 7 y 15 números; el precio aumenta por cada número adicional.

¿Cómo jugar La Kábala?

Participar en el sorteo de La Kábala es muy sencillo. Sigue estos pasos y prepárate para tentar a la suerte: 

  • Paso 1: Selecciona tu jugada ganadora eligiendo 6 números de tu preferencia. Puedes hacerlo ingresando a la plataforma oficial de Intralot.
  • Paso 2: Opcionalmente, marca la opción 'Chau Chamba' para participar en un segundo sorteo exclusivo con los mismos 6 números. Este sorteo te da la oportunidad de ganar S/ 5.000 mensuales netos durante 20 años.
  • Paso 3: Completa tu compra haciendo clic en 'finalizar', selecciona tu método de pago y ¡listo! Estarás participando en el próximo sorteo de La Kábala.

¡No olvides revisar los resultados y comprobar si eres el ganador del pozo Buenazo o del premio de 'Chau Chamba'!

