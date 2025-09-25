La captura de Erick Luis Moreno Hernández, alias 'El Monstruo', uno de los criminales más buscados del Perú, se concretó la noche del miércoles 24 de septiembre en San Lorenzo, Paraguay, tras un operativo encabezado exclusivamente por agentes paraguayos. Así lo informó el periodista de ABC TV Paraguay, quien cuestionó que la Policía Nacional del Perú (PNP) se adjudicara el mérito del procedimiento.

De acuerdo con el medio, la intervención fue liderada por el comisario principal Hugo Grance, jefe de investigaciones del departamento de Amambay. Él y su equipo recorrieron más de 465 km desde Pedro Juan Caballero para realizar el allanamiento en una vivienda donde Moreno permanecía escondido desde hacía al menos cinco días.

La operación contó con el apoyo de la División de Inteligencia de la Dirección de Investigación de Hechos Punibles y de la SIU Antidrogas, además de la presencia del fiscal Benjamín Maricevic, quien formalizó el procedimiento. Para obtener la orden de allanamiento, se utilizó como sustento la investigación de dos robos de vehículos ocurridos en la zona.

Captura del 'Monstruo' en Paraguay fue liderado por agentes paraguayos. Foto: Difusión

'El Monstruo' pidió no ser extraditado y ofreció US$ 1 millón para saber quién lo delató

Según el periodista, cuando la policía ingresó, 'El Monstruo' se encontraba viendo televisión, vestido con un short y una camiseta, sin oponer resistencia. “Entraron 10 policías de la primera línea, pero la propiedad ya estaba rodeada por otros 40”, detalló. Una vez reducido, Moreno confirmó su identidad y preguntó quién lo había delatado, llegando incluso a ofrecer 1 millón de dólares a los agentes para que le revelaran la información.

El criminal fue trasladado a la base de investigaciones de Asunción, donde pasó la noche antes de comparecer esta mañana ante dos jueces que ordenaron su prisión preventiva en la cárcel de máxima seguridad de Emboscada, a 55 km de la capital paraguaya. Durante las audiencias, Moreno aseguró que padece asma severa y que solo tiene un pulmón, por lo que pidió permanecer en Paraguay el mayor tiempo posible y no ser extraditado al Perú, donde —según dijo— su vida correría peligro.

'Monstruo' ofreció US$ 1 millón para saber quién lo delató tras su captura. Foto: difusión

Captura de 'El Monstruo’ habría generado tensión entre policías de Perú y Paraguay

El periodista reveló que la captura de alias 'El Monstruo’, generó un nuevo enfrentamiento entre las policías de Perú y Paraguay. "Varios coroneles de la policía de Perú salieron a hablar en distintos medios de comunicación. Y básicamente se atribuyeron el mérito de la captura del 'Monstruo' en Paraguay. Dieron a entender que los policías paraguayos actuaron con información que le suministraron los peruanos e incluso uno de ellos dijo que había agentes peruanos en Paraguay", explicó. "Esta información fue generada neta y exclusivamente por la policía de Paraguay. No hubo ningún tipo de colaboración de la policía de Perú. No hubo ningún agente peruano en esta el procedimiento", subrayó.

Por su parte, en horas de la noche del último miércoles, el ministro del Interior del Perú, Carlos Malaver, aseguró que la detención se logró tras tres meses de trabajo conjunto entre autoridades peruanas y paraguayas, siguiendo la “ruta del dinero” que permitió ubicar a 35 presuntos cómplices de la organización criminal de Moreno. Según el ministro, esta labor fue clave para identificar su paradero y coordinar el operativo.

PNP afirma que 'El Monstruo' está bajo custodia de la Dirincri, pero está en cárcel de máxima seguridad de Paraguay. Foto: captura PNP

Tras la captura, la cuenta de X, antes Twitter, de la PNP informó que el criminal estaba en custodia del equipo especial de la Dirincri. El comunicador respondió que era mentira. Destacó que los cuatro policías peruanos recién llegaron a Asunción esta mañana, cuando la captura ya se había concretado. "Les concedieron a los de Perú la posibilidad de hacerse una foto con el detenido, pero más nada, porque generó mucha molestia el hecho de que los peruanos se atribuyeran en su país el mérito cuando en realidad no colaboraron con absolutamente nada", señaló.

De acuerdo con el periodista, la actitud de la Policía Nacional del Perú responde a la crisis de inseguridad que atraviesa el país y al interés del Ministerio del Interior de capitalizar políticamente el caso.

Además, precisó que, aunque Moreno enfrenta un proceso de extradición por las órdenes de captura emitidas en Perú, la Fiscalía paraguaya evalúa abrir un proceso adicional en su contra por uso de documentos falsos, ya que fue detenido con un pasaporte y una cédula adulterados a nombre de “Pierre Jesús Neciosu Rodríguez”.