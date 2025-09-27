Gremio de transportistas sobre represión policial en marcha 'Generación Z': "¿Por qué no hace lo mismo con la delincuencia?"

Ocho personas han resultado heridas tras la represión policial registrada este 27 de septiembre en las marchas de la denominada 'Generación Z', entre ellas un adulto mayor y un joven de 24 años, quien ha sido trasladado al Hospital Dos de Mayo. Su pronóstico es aún reservado. Ante los hechos descritos, el gremio de transportistas, que participaron de la movilización, conversaron con La República y se mostraron en contra de la violencia ejercida por parte de la Policía Nacional.

"¿Por qué no hacen lo mismo con la delincuencia que hoy día está ya reinando en el país? Los jóvenes tienen el derecho legítimo de poder protestar y defender lo que ellos hoy día se sienten indignados", declaró Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas.

Por su parte, Walter Carrera Álvarez, vicepresidente de la Asociación Nacional de Transportistas (Asotrani), también rechazó el accionar de la PNP y mostró su apoyo hacia los jóvenes que salido a marchar. "Nosotros quisiéramos que con esa misma fortaleza, con esa misma entrega que ellos salen a agredir manifestantes, también enfrenten decididamente al crimen organizado, a las organizaciones criminales(...) Nos hemos sumado en apoyo y en respaldo a los jóvenes de la nueva generación", precisó.

Sector transporte confirma participación en marchas del 28 de septiembre

Asimismo, Campos confirmó la participación del sector transporte en las marchas convocadas para el 28 de septiembre. Señaló que es necesario unir a transportistas, amas de casa, estudiantes, bodegueros y, en general, a toda la ciudadanía para exigir al Gobierno de Dina Boluate que dé un paso al costado.

"Sean conscientes de la realidad que estamos viviendo. Más vale parar un día que perder la vida en un segundo, como ya la están perdiendo nuestros hermanos transportistas y conductores en distintas vías. También hay muchos pasajeros y jóvenes heridos por las balas disparadas por delincuentes. Ese es el mensaje claro y concreto: deben sumarse a las nuevas jornadas de protesta para que este gobierno dé un paso al costado y podamos buscar una solución inmediata", sentenció.

Exigen liberación del joven Samuel Rodríguez

Samuel Rodríguez Villa, un joven de 21 años que participó en las protestas del 20 y 21 de septiembre, fue acusado por la PNP ejercer violencia contra la autoridad. Motivo por el que el Juzgado de Investigación Preparatoria, a solicitud de la Fiscalía, ha dictado tres meses de prisión preventiva en su contra.

Ante ello, tanto Julio Campos como Walter Carrera han condenado la decisión de la justicia y exigen su inmediata liberación. "¿Y por qué no han hecho lo mismo con la Policía que reprimió el día 21? ¿Por qué no procesaron a quienes estuvieron a cargo ese día? ¿Por qué no los detuvieron? ¿Por qué esta diferencia? ¿Por qué la discriminación hacia un joven?", denunció Campos.

“Pedimos a los organismos internacionales y a la propia Fiscalía que reconsideren y dispongan la liberación inmediata del joven Samuel. Exigimos a la presidenta del Poder Judicial que ordene su libertad, porque lo único que ha hecho este muchacho es salir a protestar por sus derechos: para exigir justicia y seguridad, y así poder trasladarse tranquilamente desde su casa a su centro de estudios, a su trabajo y, en general, por el bienestar de todos los peruanos", finalizó.

