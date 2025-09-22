HOYSuscripcion LR Focus

Sismo de magnitud 3,6 se registró en Lima esta tarde
Sociedad

Detienen a profesor en Trujillo por espiar a sus alumnas en el baño de colegio

El educador enseñaba educación física en un colegio particular del distrito de La Esperanza y tiene denuncias por otros delitos, según la Policía.

Denuncia fue presentaba por la directora del plantel educativo. Foto: Composición LR / PNP
Agentes de la División de Investigación Criminal (DEPINCRI Norte) de la Policía Nacional lograron detener a un profesor de educación física, identificado como Miguel Armando Ulloa Gonzáles (33), acusado de presuntamente cometer actos ilícitos contra la intimidad de menores estudiantes de la Institución Educativa Privada Sol Naciente, en el distrito de La Esperanza, provincia de Trujillo.

La detención policial se desarrolló la noche del 19 de septiembre, en el frontis ubicado en la Av. Gran Chimú N.° 1341. Al momento de ser consultado en el sistema E-SINPOL, Ulloa registró tres requisitorias vigentes por omisión a la asistencia familiar, emitidas por diferentes juzgados de Trujillo y La Esperanza, por lo que se procedió a su detención inmediata.

La denuncia fue presentada por la directora del plantel, Nadia Bustamante Paredes (53), quien advirtió que el maestro habría estado realizando actos que vulneraban la intimidad de niñas y adolescentes.

Corte de luz en Trujillo, La Libertad, del 21 al 25 de septiembre: Hidrandina anuncia horarios y distritos afectados

Observaba a sus alumnas a través de un forado

Según la investigación preliminar, el profesional de la educación utilizaba un forado en la pared del almacén de materiales de educación física, espacio que colinda con los servicios higiénicos de mujeres, desde donde presuntamente espiaba a las estudiantes.

Además, padres de familia denunciaron que Ulloa habría hecho proposiciones indebidas a sus hijas, citándolas en lugares apartados para intentar tocarlas.

El detenido se encuentra en la sede de la DEPINCRI Norte La Esperanza, mientras que la Fiscalía Mixta Corporativa del distrito asumió las diligencias correspondientes para esclarecer el caso y determinar responsabilidades.

