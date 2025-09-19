El auto colectivo, un servicio de movilidad que opera en varias avenidas de Lima, continúa siendo un tema polémico. Para sus defensores, representa una opción rápida y económica frente a la falta de un sistema de transporte público eficiente. Por otro lado, mientras algunos especialistas alertan sobre sus limitaciones legales, técnicas y sociales, autoridades opinan que su incorporación al sistema formal podría ser viable si se definiesen reglas claras, plazos firmes y condiciones mínimas de seguridad que tanto el Gobierno como los gremios estén dispuestos a cumplir.

“En muchas rutas donde el transporte formal no llega o lo hace con poca frecuencia, el auto colectivo es una solución que la gente utiliza por necesidad”, señala Walter Carrera, vicepresidente de la Asociación de Transportistas Nacional e Internacional (Asotrani). Por otro lado, el especialista de Luz Ámbar Luis Quispe Candia indica que no se podría formalizar esta alternativa debido a limitaciones legales; además, indica que no ve posibilidades de organización y que se generaría mayor caos en el sistema vial: "Si las combis y cústers no se pueden ordenar, ¿cómo lo hacemos con los autos colectivos? Yo lo veo muy dificil". Sostiene que solo un sistema de transporte integrado puede resolver los problemas actuales de movilidad.

Posturas encontradas: una opción para el usuario y un desafío para la regulación

Desde Asotrani, argumentan que el sistema de autos colectivos responde a una demanda real de movilidad en una ciudad con un sistema público fragmentado y con deficiencias de cobertura y calidad. " Aquí en el Perú, especialmente en Lima y Callao, el servicio de transporte público ha colapsado. El metropolitano, los corredores complementarios y el tren colapsan en hora punta, incluso se puede decir lo mismo del servicio de transporte público regular", afirma Carera.

Por otro lado, Quispe Candia difiere de esta visión y señala que el auto colectivo opera en un marco legal ambiguo, además de generar desorden en las vías. "Trasladar el sistema de auto colectivo a la ciudad sería muy complicado. Afecta, en principio, a la congestión en las vías, porque hay más autos colectivos y taxis en las calles", señala. "El auto colectivo es el resultado del deficiente servicio de transporte urbano. Si tuviéramos ya un modelo integrado, no habría necesidad de otras alternativas", añade.

Colectiveros en Lima: "Solo pedimos que nos dejen trabajar"

Los conductores exigen que se les permita trabajar y formalizar su servicio de transporte en Lima y Callao. “Lo que los colectiveros pedimos es la oportunidad de que nos dejen trabajar y ser parte del sistema, insertarnos a la economía formal de nuestro país”, indican desde el gremio. Además, señalan que el servicio de auto colectivo está reconocido en la ley, pero que falta la autorización política para que funcione formalmente, en un contexto donde el transporte público masivo está colapsado y no satisface la demanda.

Como explican, “el auto colectivo es una alternativa necesaria para poder trasladar a personas”. Por ello, proponen que las autoridades “formalicen (el servicio) en beneficio de la ciudadanía” y les den “una oportunidad para poder pasarnos a la rueda productiva formal”, ya sea con una regulación temporal o un piloto que permita evaluar el servicio. Finalmente, hacen un llamado a la unidad para exigir al Gobierno y al Congreso que “de una vez por todas se reglamente el servicio del autotransporte”.

La necesidad de un sistema integrado y formalizado

Especialistas en transporte coinciden en que la solución estructural para Lima pasa por implementar un sistema integrado de transporte público, donde los buses y trenes funcionen bajo un esquema unificado, con una sola tarifa y con la posibilidad de transbordos gratuitos o económicos. Este modelo, ya probado en otras ciudades latinoamericanas, busca mejorar la eficiencia, reducir tiempos de viaje y ordenar el tránsito.

Carlos Estremadoyro, ex ministro de Transporte, señala que “el transporte formal solamente tiene un 10% a 15% de la demanda”, lo que ha generado una gran informalidad, incluyendo la alternativa mencionada. Indicó que la falta de coordinación entre entidades y la lentitud en ejecutar proyectos estructurales agravan el problema. “Cada uno trata de solucionar su problema y le tira la pelota al compañero”, afirmó. Además, cuestionó que las normas en tránsito se tomen sin estudios sociales ni técnicos adecuados.

Aún así, consideró que los colectivos podrían ser parte de una solución temporal si se regulan con claridad. “Te autorizo por cinco años para que trabajes acá y después te doy otra alternativa”, propuso. No obstante, advirtió que “en el Perú todo lo temporal se vuelve permanente”, lo que podría perpetuar el caos. Por eso, enfatizó la necesidad de “poner las reglas de todo claras y sobre todo hacer que se cumplan”.

Como condiciones mínimas, pidió seguridad vial y legal: vehículos en buen estado, choferes identificados y monitoreo en tiempo real. Además, insistió en que se debe usar tecnología y data para planificar el transporte. “Tenemos todas las herramientas, pero no las usamos”, dijo. Para Estremadoyro, el cambio real requiere visión integral, continuidad política y firmeza en la aplicación de normas.

¿Qué futuro le espera al auto colectivo?

Mientras algunos plantean la formalización del auto colectivo como un paso intermedio para mejorar la movilidad, otros lo consideran inviable debido a la dificultad para controlar y garantizar la calidad del servicio. En este contexto, la mayoría coincide en que la prioridad es avanzar en la consolidación de un sistema integrado, que permita a los limeños desplazarse de manera segura, rápida y económica, y que contribuya a descongestionar las vías, con un enfoque de planificación urbana y transporte sostenible.

