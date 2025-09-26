HOYSuscripcion LR Focus

¿Habrá paro de transportistas este 27 y 28 de septiembre?
¿Habrá paro de transportistas este 27 y 28 de septiembre?     
Sociedad

Corte de luz en Lambayeque el 28 de septiembre: estos son los distritos afectados, según Ensa

Ensa informó acerca de los los cortes de luz programados en Lambayeque para el 28 de septiembre debido a los trabajos de mantenimiento. Conoce las zonas afectadas, horarios y más detalles.

Ensa recomienda a los ciudadanos mantenerse informados ante el corte de luz en diferentes distritos de Lambayeque.
Ensa recomienda a los ciudadanos mantenerse informados ante el corte de luz en diferentes distritos de Lambayeque. | Foto: composición LR | difusión

La Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Norte S.A. (Ensa) anunció nuevos cortes de luz en Lambayeque para el domingo 28 de septiembre de 2025. Asimismo, informó, a través de un comunicado, que la suspensión del servicio responde a los trabajos de mantenimiento en redes de alta tensión.

La compañía señaló que los cortes programados se extenderán hasta por ocho horas en distintos sectores urbanos y rurales. Además, pidió a los usuarios revisar sus canales oficiales para conocer los horarios y lugares exactos de interrupción, así como tomar sus precauciones.

Corte de luz en Arequipa por Seal: revisa horarios y zonas afectadas del 24 al 26 de septiembre

lr.pe

Ensa anuncia cortes de luz en Lambayeque: estos son los distritos afectados

Corte de luz en el distrito Olmos

  • Motivo: Aviso de interrupción de energía eléctrica en alta tensión a solicitud de la empresa COELVISAC- SET Pampa Pañalá
  • Horario: de 09.00 a. m. a 05.00 p.m.
  • Sectores rurales afectados: Overanza, Cholope, Pasaje Sur, Laucha Grande, Pañalá, Cruz Blanca, Corral de Arena, El Puente, La Estancia Grande, La Estancia I, El Carmen, Santa Rosa, El Retiro; Cruce II; San Cristóbal Grande II Etapa; Laucha Chica, Ciudadela Pasaje Norte, Pasaje Sur I y Pasaje Sur II; La Estancia Baja; Cuatro II, Ancol Chico, Ancol Grande, Cruz del Pedregal, Calderón de la Barca, Cholope, San Isidro, Cruz del Médano, El Retiro, San Pablo, Cruz del Medáno.
  • Caseríos: San Cristóbal Grande; San Cristóbal Grande II Etapa; Ancol Cautivo; Ficuar, El Milagro, Chuncar, Chuncar II, El Salvador, Cerro Arena, Cruz de Chalpon, Corazón Jesús, El Sauce, Alto de Roque I, Alto de Roque II, Las Pozas, El Puente Fundo el Potrero, Señor de los Milagros, Virgen la Calera, Laguna Larga, El Cardo.
  • Centro Poblado: La Estancia, El Puente.
  • Fundo: Juales.

Corte de luz en el distrito Lambayeque

  • Motivo: Aviso de interrupción de energía eléctrica por trabajos de mantenimiento redes de alta tensión - Set Lambayeque Sur- Transformador Ensa.
  • Horario: De 07.00 a. m. a 02.00 p. m.
  • Sectores afectados: Alimentador LS- 101, Alimentador LS- 102, Alimentador LS- 104 y Alimentador LS- 105.

Alimentador LS- 101

  • Caseríos: San Nicolás, San Francisco de Paredones.
  • Fundo: San Pedro.
  • Caserío: Camino del Inca.
  • Sector Rural: San Oscar - El Huabal, El Huabal.

Alimentador LS- 102

  • Caserios: Santo Tomás,
  • Fundo: San Pedro, Santo Tomás, San Luis.

Alimentador LS-104

  • Urbanización: Las Dunas- Progresiva Latina, Progresiva Acuña Gavidia.
  • Lotización: Cahuide.
  • Fundo: Santa Luisa, El Cerrillo, El Abuelo, Santo Tomás.
  • Caserío: San Nicolás.

Alimentador LS- 105

  • Pueblo Jove: Santa Rosa, El Rosario, San Martín, San Martín Las Dunas, Simón Bolívar.
  • Avenidas: Ramón Castilla Cdra. 1-2 -3- 7- 8- 9-10 - 11 -12- 13; Huamachuco Cdra. 3-4 -5- 6- 7- 8- 9- 10; Junín Cdra 2-3 - 4- 5-6-7-8-9-10; Dos de Mayo Cdra. 1-2-3-4-5-6-7-8-9; Ocho de Octubre Cdra. 1-2-3-4-5-6-7-8-9; Juan XXIII Cdra. 1-2-3-4; Leandro Pastor Cdra. 1-2-3-4-5; Emiliano Niño Cdra. 1-2-3-4-5; Simón Bolívar Cdra. 1-2-3-4-5-6-7-8-9, entre otros.

Corte de luz en Arequipa por Seal: revisa los horarios y zonas afectadas del 27 al 29 de septiembre

lr.pe

Recomendaciones ante un corte de luz

  • Mantenerse informado: Los ciudadanos deberán verificar los avisos oficiales de los cortes programados o los mantenimientos que publique Ensa en sus redes sociales o en su página web.
  • Desconectar los electrodomésticos, computadoras, televisores y equipos electrónicos delicados para evitar cualquier daño cuando regrese la energía.
  • Cargar baterías con anticipación: Asegurarse de tener cargados los celulares, linternas y radios para que funcionen durante el corte de luz.
  • Evitar usar ascensores o aparatos eléctricos.
  • Mantener la calma.

Ensa: ¿Cómo puedo ver mi recibo de luz?

Ensa, como parte de la empresa Distriluz, cuenta con una página web para que los usuarios puedan revisar su recibo de luz. Las personas pueden acceder ingresando su número de suministro o DNI en este ENLACE.

