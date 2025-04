Lambayeque: 100.000 afectados por cobros excesivos en recibos de luz eléctrica

Desde el último lunes 7 de abril se reporta gran cantidad de personas haciendo fila en el exterior de la sede de Electronorte S. A. (ENSA) en la ciudad de Chiclayo a fin de reclamar por el monto facturado en su recibo de luz eléctrica, ya que lo consideran excesivo. Este martes 8 de abril, representantes de la empresa proveedora del servicio aceptaron que hubo deficiencias en la lectura del consumo, lo que ha perjudicado a más de 100.000 usuarios.

El gerente regional (e) de ENSA, Miguel Valencia Martínez, declaró a la prensa que el problema radica en el cambio de la compañía subcontratada para realizar el servicio de lectura de los medidores de las viviendas y la entrega de los recibos en diferentes partes de Lambayeque. No obstante, la problemática se acentuó en los distritos del corredor azucarero (Tumán, Pomalca, Pátapo, etc) y los que se sitúan al norte de la región (Íllimo, Jayanca, Pacora y otros).

"Esto se debe a que tenemos un nuevo contratista y en el traslape hemos tenido problemas en el proceso de toma de lecturas y entrega de recibos (…). Tenemos un aproximado de 100.000 usuarios afectados en toda la región Lambayeque. Entendemos el malestar que esto ha generado, pero nos estamos acercando (a los perjudicados) para explicarles y darles solución a la brevedad", señaló el gerente.

Notas de crédito

Valencia Martínez manifestó que en estos días se ha emitido una importante cantidad de notas de crédito a las personas que han presentado sus reclamos, tanto en el local principal de ENSA, como la que llegaron a las sucursales. En ese sentido, enfatizó que si bien el recibo aún puede mostrar el monto anterior (excesivo), este varía cuando se realiza el pago a través de las plataformas virtuales como Yape o los aplicativos de las diferentes entidades bancarias.

"Esto ha venido afectando a usuarios de diferentes localidades, por lo que hemos tomado acciones inmediatas para generar las notas de créditos. Las notas de crédito van a sincerar su consumo", precisó el representante de la empresa proveedora del servicio de luz eléctrica.

Más de 100.000 usuarios resultaron afectados en sus recibos.





Reclamos continúan

La República corroboró este martes que la presentación de reclamos continúa en la sede principal de ENSA en Chiclayo. Hasta aquí se han acercado decenas de usuarios muy mortificados por la situación y la "pérdida de tiempo" que implica emprender el proceso de queja por el monto facturado en su recibo. Muchos de los usuarios confirmaron haber llegado desde distritos lejanos, como son Santa Rosa, San José y otras localidades que se ubican a más de media hora de viaje.

"Tengo que dejar de trabajar para venir a presentar un reclamo. Estoy obligado a hacer fila por más de una hora hasta que se me atienda en estas carpas (habilitadas por ENSA). Porque si no pago, inmediatamente se me cortan el servicio. Lo único que pedimos es que se nos cobre lo que verdaderamente es, no estos montos que son impagables", exclamó una usuaria.

Pobladores forman largas filas para reclamar el cobro excesivo.





Canales de atención

El representante de ENSA señaló que, además de la atención presencial, los reclamos o consultas sobre el suministro también se puede realizar a través de la central telefónica 0 - 801- 71003 y mediante el número de WhatsApp 982 096 595. Cada atención generará un código, el cual servirá para darle seguimiento al proceso y conocer la situación.