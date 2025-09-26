Corte de luz en Arequipa por Seal: revisa los horarios y zonas afectadas del 27 al 29 de septiembre
Según Seal, los cortes se realizarán entre las 7:00 a. m. y las 3:30 p. m., afectando zonas como Majes, Cercado, Cerro Colorado, y varios distritos aledaños. Revisa el cronograma para más detalles.
La Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (Seal) ha informado que durante estos últimos días de septiembre, desde el sábado 27 hasta el lunes 29, la empresa realizará cortes programados de servicio en Arequipa con el fin de ejecutar trabajos de mantenimiento y reforzamiento en diversas zonas.
Estas interrupciones se llevarán a cabo principalmente en horarios de la mañana, aunque también hay registros en la tarde y de madrugada.
Cronograma de cortes: horarios y distritos afectados en Arequipa
Corte de luz 27 de septiembre
- Hora: 7.00 a. m. a 3.00 p. m.
- Ubicación: Circuito Pionero I desde BC - 950307
- Motivo: mantenimiento de redes en media tensión
- Zonas afectadas: urbanizaciones del distrito de Majes, incluyendo el Asentamiento B-4
Corte de luz 28 de septiembre
- Hora: 7.30 a. m. a 3.30 p. m.
- Ubicación: Líneas L-3060 y L-3061, Parque Industrial – Challapampa, SET 4 Parque Industrial
- Motivo: mantenimiento de la barra de 10 kV, sellado de aperturas y otras actividades de refuerzo
- Zonas afectadas: múltiples urbanizaciones de los distritos de Arequipa (Cercado, Centro Histórico, Umacollo, Tingo, IV Centenario, entre otros), Cerro Colorado, Jacobo Hunter, José Luis Bustamante y Rivero, Sachaca, Socabaya y Yanahuara
Corte de luz 29 de septiembre
- Hora: 8.00 a. m. a 1.00 p. m.
- Ubicación: Circuito SED 3731
- Motivo: cambio de transformador a 100 kVA
- Zonas afectadas: Urb. Nueva Esperanza, distrito de Cerro Colorado
Recomendaciones
Seal aconsejó a los usuarios de las zonas afectadas desconectar los equipos eléctricos durante los cortes, prever el uso de servicios que dependen de energía y mantener cargados los dispositivos de comunicación. La empresa recalcó que estos trabajos son necesarios para garantizar un servicio más seguro y confiable.
