Sociedad

Sedapal anuncia corte de agua para este 24 de septiembre en Lima: consulta los horarios y distritos afectados

Los usuarios pueden reportar irregularidades en el servicio al 317-8000 o consultar la página web de Sedapal para obtener información actualizada sobre las labores realizadas.

Sedapal informará sobre la suspensión temporal del servicio de agua potable el 24 de septiembre, que durará más de 12 horas debido a trabajos de limpieza en reservorios y empalmes.
Sedapal informará sobre la suspensión temporal del servicio de agua potable el 24 de septiembre, que durará más de 12 horas debido a trabajos de limpieza en reservorios y empalmes. | Composición LR

Sedapal ha anunciado una suspensión temporal del servicio de agua potable para el 24 de septiembre, con una duración que superará las 12 horas. Esta interrupción responde a trabajos de limpieza en reservorios y empalmes de tuberías, con el objetivo de garantizar la calidad y seguridad del suministro.

La empresa recomienda que los vecinos de las zonas afectadas en los cuatro distritos almacenen agua previamente, con el fin de cubrir necesidades básicas durante el corte.

PUEDES VER: Corte de agua en Arequipa el 25 de septiembre: Sedapar anuncia horarios y distritos afectados

Distritos y sectores afectados el 24 de septiembre

Ate

  • Zona: Sector 176 (Asoc. Viv. El Milagro de Mayo, A.H. Nuevo Amanecer, Asoc. Jesús de Nazareth, A.H. Amauta zona B)
  • Horario: 8 a. m. - 8 p. m.

San Juan de Lurigancho

  • Zona: Sector 424 ( A. H. Unión y Progreso Sector Los Claveles, A. H. Unión y Progreso Sector Laura Bozzo, A. H. Cangallo Ampliación 2, A. H. Unión y Progreso Sector 14 de Febrero, Asoc. Mano de Dios, Asoc. Los Huertos de Canto Grande, Asoc. Mira del Éxito, AF Cerrito Rico, Asoc. Miguel Grau - 8 de Octubre, A. H. Unión y Amistad Sector 28 de Diciembre, A. H. Integ. Virgen de Fátima Sector Cerrito Rico, Asoc. Virgen del Carmen, Agru. Reincorporación Nueva Jerusalén, Agru. Incorporados a Nueva Jerusalén II, Agru. Raíces de Jicamarca, Agru. 24 de Enero, A. H. Integ. Virgen de Fátima Sector Ampl. 1 de Mayo, Agru. Las Viñas,A. H. Nuevo Santa Cruz, Agru. Nueva Imagen, Agru. 28 de Julio, A.H. Unión y Amistad 15 de Abril Las Terrazas II, Agru. Virgen del Carmen, Agru. Ricardo Chiroque II, A. H. César Vallejo, Agru. 1ro de Mayo Ampl.).
  • Horario: 8 a. m. - 9 p. m.

Barranco

  • Zona: Sector 74 (Urb. La Poblana, Urb. Tejada Alta, Urb. Tejadita, Conjunto Residencial Torres de Barranco).
  • Horario: 12 m. - 1 p. m.

Santiago de Surco

  • Zona: Sector 125 (Asoc. Los Huertos de Villa, Asoc. Los Sauces, Asoc. San José, Asoc. Surco Viejo, Villa Mercedes, Cercado, P.J. San Carlos, P.J. Villa Santa Isabel).
  • Horario: 12 m. - 1 p. m.

PUEDES VER: Corte de agua en Lima: zonas afectadas y horarios de Sedapal para este 22 de septiembre vía Sedapal

lr.pe

¿Qué hacer si no se reestablece el servicio?

Sedapal recordó a los vecinos que, si detectan alguna irregularidad en el servicio tras el corte, pueden comunicarse al 317-8000 o ingresar a la página web oficial de la empresa.

Los usuarios podrán acceder en la web a información actualizada sobre las labores realizadas y las acciones implementadas para asegurar agua potable y de calidad en Lima.

