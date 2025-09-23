Corte de agua en Arequipa el 25 de septiembre: Sedapar anuncia horarios y distritos afectados

Sedapar anuncia corte programado de agua potable en Arequipa | Composición LR | Foto: Difusión

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa (Sedapar) anunció que el jueves 25 de septiembre se realizará un corte programado de agua potable que podría extenderse por más de 24 horas. La medida busca garantizar la calidad del servicio y prevenir enfermedades relacionadas con el consumo de agua sin el tratamiento adecuado.

Sedapar precisó que la restricción afectará al distrito de Socabaya, específicamente al circuito R-32. Por ello, exhortó a los vecinos a tomar previsiones y almacenar agua con anticipación para cubrir sus necesidades durante el tiempo que duren los trabajos de mantenimiento.

Corte de agua en Arequipa: zonas y horarios afectadas

Corte de agua 25 de septiembre

Distrito: Socabaya

Motivo: Limpieza y desinfección de reservorios

Zonas Afectadas: AH. Asoc. Hab Para La Humanidad, AH. El Mirador De Socabaya, Asoc. La Pradera De Chuca, Asoc. Peq. Artesanos Y Com. Villa Socabaya, Asoc. Peq. Ind. San Fernando De Socabaya, Asoc. Prod. Pecuarios La Pampa, Asoc. Viv. Ampliación Socabaya, Asoc. Exalumnas De Abancay Rosa De Santa María, Asoc. Viv. Los Rosales Ii Etapa, Pt Alto Buena Vista, Pt El Pueblo De Socabaya, Pt La Calle Zona 17, Pt La Pampa, Urb. Villa Socabaya - Asermul

Inicio: 07:30 del 25/09/2025

Restablecimiento: 08:00 del 26/09/2025

¿Cómo pagar el recibo de Sedapar en Arequipa?

Los usuarios que deseen pagar su recibo de Sedapar pueden realizarlo de forma presencial u online. Aquí te explicamos el proceso.

Presencial en sede central: si pagarás de forma presencial, debes contar con tu recibo de servicio o el número de conexión. Puedes presentarte en la sede central en Arequipa (avenida Venezuela), de Mollendo, de Camaná y de Pedregal. También es posible cancelar tu factura en agentes autorizados.

si pagarás de forma presencial, debes contar con tu recibo de servicio o el número de conexión. Puedes presentarte en la sede central en Arequipa (avenida Venezuela), de Mollendo, de Camaná y de Pedregal. También es posible cancelar tu factura en Vía virtual: para un pago online, debes contar con el número de conexión y registrarte en la plataforma de Oficina Virtual.

¿Cómo comunicarse con Sedapar?

Los clientes de Sedapar pueden comunicarse, para resolver sus consultas y solicitudes, a través de la línea telefónica 054 606161 durante las 24 horas del día. La petición del usuario será atendida y, si fuera necesario, derivada al área correspondiente para una posterior respuesta.

