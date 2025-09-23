HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Muere actor peruano, Hernán Romero Berrio, a los 83 años
Muere actor peruano, Hernán Romero Berrio, a los 83 años     Muere actor peruano, Hernán Romero Berrio, a los 83 años     Muere actor peruano, Hernán Romero Berrio, a los 83 años     
Sociedad

Corte de agua en Arequipa el 25 de septiembre: Sedapar anuncia horarios y distritos afectados

Sedapar informa sobre un corte programado de agua potable en Arequipa, que se realizará el 25 de septiembre y podría durar más de 24 horas.

Sedapar anuncia corte programado de agua potable en Arequipa
Sedapar anuncia corte programado de agua potable en Arequipa | Composición LR | Foto: Difusión

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa (Sedapar) anunció que el jueves 25 de septiembre se realizará un corte programado de agua potable que podría extenderse por más de 24 horas. La medida busca garantizar la calidad del servicio y prevenir enfermedades relacionadas con el consumo de agua sin el tratamiento adecuado.

Sedapar precisó que la restricción afectará al distrito de Socabaya, específicamente al circuito R-32. Por ello, exhortó a los vecinos a tomar previsiones y almacenar agua con anticipación para cubrir sus necesidades durante el tiempo que duren los trabajos de mantenimiento.

TE RECOMENDAMOS

TOMÁS GÁLVEZ nuevo FISCAL DE LA NACIÓN y REPRESIÓN en las calles | Arde Troya con JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Fiscalía abre investigación preliminar contra Alejandra Argumedo por presunta discriminación en Metropolitano

lr.pe

Corte de agua en Arequipa: zonas y horarios afectadas

Corte de agua 25 de septiembre

Distrito: Socabaya

  • Motivo: Limpieza y desinfección de reservorios
    Zonas Afectadas: AH. Asoc. Hab Para La Humanidad, AH. El Mirador De Socabaya, Asoc. La Pradera De Chuca, Asoc. Peq. Artesanos Y Com. Villa Socabaya, Asoc. Peq. Ind. San Fernando De Socabaya, Asoc. Prod. Pecuarios La Pampa, Asoc. Viv. Ampliación Socabaya, Asoc. Exalumnas De Abancay Rosa De Santa María, Asoc. Viv. Los Rosales Ii Etapa, Pt Alto Buena Vista, Pt El Pueblo De Socabaya, Pt La Calle Zona 17, Pt La Pampa, Urb. Villa Socabaya - Asermul
  • Horario de Interrupción:
    Inicio: 07:30 del 25/09/2025
    Restablecimiento: 08:00 del 26/09/2025

PUEDES VER: Corte de luz en Trujillo, La Libertad, del 21 al 25 de septiembre: Hidrandina anuncia horarios y distritos afectados

lr.pe

¿Cómo pagar el recibo de Sedapar en Arequipa? 

Los usuarios que deseen pagar su recibo de Sedapar pueden realizarlo de forma presencial u online. Aquí te explicamos el proceso.

  • Presencial en sede central: si pagarás de forma presencial, debes contar con tu recibo de servicio o el número de conexión. Puedes presentarte en la sede central en Arequipa (avenida Venezuela), de Mollendo, de Camaná y de Pedregal. También es posible cancelar tu factura en agentes autorizados.
  • Vía virtual: para un pago online, debes contar con el número de conexión y registrarte en la plataforma de Oficina Virtual.

¿Cómo comunicarse con Sedapar?

Los clientes de Sedapar pueden comunicarse, para resolver sus consultas y solicitudes, a través de la línea telefónica 054 606161 durante las 24 horas del día. La petición del usuario será atendida y, si fuera necesario, derivada al área correspondiente para una posterior respuesta.

¿Cómo pagar el recibo de Sedapar en Arequipa? 

Los usuarios que deseen pagar su recibo de Sedapar pueden realizarlo de forma presencial u online. Aquí te explicamos el proceso.

  • Presencial en sede central: si pagarás de forma presencial, debes contar con tu recibo de servicio o el número de conexión. Puedes presentarte en la sede central en Arequipa (avenida Venezuela), de Mollendo, de Camaná y de Pedregal. También es posible cancelar tu factura en agentes autorizados.
  • Vía virtual: para un pago online, debes contar con el número de conexión y registrarte en la plataforma de Oficina Virtual.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Corte de agua en Lima: zonas afectadas y horarios de Sedapal para este 22 de septiembre vía Sedapal

Corte de agua en Lima: zonas afectadas y horarios de Sedapal para este 22 de septiembre vía Sedapal

LEER MÁS
Corte de agua en Lima este 23 de septiembre por Sedapal: consulta las zonas que no tendrán servicio hasta por 15 horas

Corte de agua en Lima este 23 de septiembre por Sedapal: consulta las zonas que no tendrán servicio hasta por 15 horas

LEER MÁS
Sedapal anuncia corte de agua en Lima: distritos y horarios afectados el 19 y 20 de septiembre

Sedapal anuncia corte de agua en Lima: distritos y horarios afectados el 19 y 20 de septiembre

LEER MÁS
Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Será feriado el 24 de septiembre en Perú? Esto dice el calendario oficial de 2025

¿Será feriado el 24 de septiembre en Perú? Esto dice el calendario oficial de 2025

LEER MÁS
Esta es la única condición para que una persona herede los bienes de su pareja fallecida sin estar casados en Perú

Esta es la única condición para que una persona herede los bienes de su pareja fallecida sin estar casados en Perú

LEER MÁS
Temblor en Ica: sismo de magnitud 4,5 remeció Nazca esta tarde, según IGP

Temblor en Ica: sismo de magnitud 4,5 remeció Nazca esta tarde, según IGP

LEER MÁS
Corte de luz en Trujillo, La Libertad, del 21 al 25 de septiembre: Hidrandina anuncia horarios y distritos afectados

Corte de luz en Trujillo, La Libertad, del 21 al 25 de septiembre: Hidrandina anuncia horarios y distritos afectados

LEER MÁS
Fiscalía abre investigación preliminar contra Alejandra Argumedo por presunta discriminación en Metropolitano

Fiscalía abre investigación preliminar contra Alejandra Argumedo por presunta discriminación en Metropolitano

LEER MÁS
La Tinka reventó el 21 de septiembre: ganador se llevó pozo histórico de 45 millones de soles con afortunada jugada

La Tinka reventó el 21 de septiembre: ganador se llevó pozo histórico de 45 millones de soles con afortunada jugada

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

La región del Perú que come más chicharrón al año: familias gastan 80 soles, no es Lima ni Arequipa

Magaly Medina confirma que Ricardo Mendoza será padre por primera vez y cuenta su experiencia en el show: "Traté de pasar inadvertida"

Precio del dólar en Perú HOY, martes 23 de septiembre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Sociedad

Temblor HOY, 23 de septiembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Hombre de 36 años rapta a menor de edad tras contactarla por Free Fire: "Le dijo que tenía 12 años"

¡No habrá clases! Esta región del Perú suspendió sus actividades escolares el 24 de septiembre

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Susana Villarán EN VIVO: Poder Judicial inicia juicio oral por los casos Odebrecht y OAS

Susana Villarán asegura que sus ingresos mensuales oscilan entre los S/5.000 y que actualmente es pensionista

Tomás Gálvez: Vengo de la muerte a trabajar por recuperar la fiscalía, nada me asusta

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota