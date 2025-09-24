Sedapal: revisa los horarios y distritos de Lima que tendrán corte de agua este 25 y 26 de septiembre

Sedapal interrumpirá el servicio de agua potable en varios distritos de Lima el 25 y 26 de septiembre por mantenimiento y limpieza de reservorios. | Composición LR

Sedapal ha programado interrupciones del servicio de agua potable en varios distritos de Lima durante los días viernes 25 y sábado 26 de septiembre, como parte de labores de mantenimiento, limpieza de reservorios y empalmes en la red hídrica.

La empresa recomienda que los vecinos de las zonas afectadas en los cuatro distritos almacenen agua con anticipación, para así poder cubrir necesidades básicas durante el corte.

¿Dónde habrá corte de agua hoy 25 de septiembre?

La Molina

Zona: Sector 199 (Urb. Las Praderas de La Molina, Urb. Las Colinas, Portal del Sol I y II Etapa, Portada del Sol Aeronáutica).

Horario: 8 a. m. - 8 p. m.

San Juan de Lurigancho

Zona: Sector 424 (A.H. Cangallo, A.H. Unión y Progreso, Sector 14 de Febrero, Sector Los Claveles, sector Laura Bozzo, Los Parques de Cangallo).

Horario: 8 a. m. - 8 p. m.

Los Olivos

Zona: Sector 84 (A.H. Laura Caller, A.H. Los Olivos, A.H. San Martín, Urb. Santa Elisa, A.P.V. Santa Elisa, Asoc. Alameda de Villa Sol, Asoc. Alameda de Naranjal, Coop. San Martín, Urb. San Martín, Urb. Parque El Naranjal 2da etapa, Urb. Santa Elisa 1era etapa, Urb. Santa Elisa 2da etapa).

Horario: 12 p. m. - 8 p. m.

Miraflores

Zona: Sector 54 (cuadrante entre Av. Santa Cruz, Av. José Pardo, Av. Espinar y Av. Angamos Oeste).

Horario: 12 p. m. - 11 p. m.

¿Dónde habrá corte de agua hoy 26 de septiembre?

Miraflores

Zona: Urb. San Antonio (Av. Paseo de la República, Av. Ricardo Palma, Av. República de Panamá, Av. Alfredo Benavides).

Horario: 12 p. m. - 11 p. m.

Surquillo

Zona: Conjunto Residencial Dammiert Muelle, Av. General Recavarren, Av. Domingo Orúe, Av. Paseo de la República, Av. Los Faisanes, Prolongación Los Cuculíes.

Horario: 12 p. m. - 11 p. m.

La Molina

Zona: Conjunto Residencial La Alameda I, Urb. Las Lomas de La Molina Vieja (manzanas P1, O1, D1, F1, G1, J1, H1, N1, M1, K1, L1).

Horario: 12 p. m. - 11:50 p. m.

San Martín de Porres

Zona: A.H. Nueva Jerusalén del Paraíso, Villa Isolina, Pobladores Huertos del Paraíso, Casuarinas del Norte II Etapa, Programa Las Palmeras, Residencial Tayacaja, San Cristóbal, Señor de Muruhuay, Sutaesalud.

Horario: 12 p. m. - 8 p. m.

San Juan de Lurigancho

Zona: A.H. Magisterial Horacio Zevallos, A.P.V. Ramón Castilla, A.H. Los Artesanos, A.H. Eduardo de la Pinilla, Coop. La Huancaroya, Coop. La Unión, entre otros sectores.

Horario: 8 a. m. - 8 p. m.

Santa Anita

Zona: Coop. Viñas de San Francisco, Urb. Portada de Ceres, Coop. Benjamín Doig, Urb. Productores, Urb. El Asesor I y II, A.H. 29 de Enero.

Horario: 8 a. m. - 8 p. m.

¿Qué hacer si no vuelve el agua?

Sedapal instó a los vecinos a reportar cualquier anomalía en el servicio después del corte, llamando al 317-8000 o visitando la página web oficial de la empresa.

Los usuarios tendrán acceso en la página web a información actualizada sobre las actividades realizadas y las medidas adoptadas para garantizar el suministro de agua potable y de calidad en Lima.

