Las celdas VIP del penal paraguayo donde estará recluido 'El Monstruo': con muebles de lujo y aire acondicionado

La noche del 24 de septiembre de 2025, la policía paraguaya capturó a Erick Luis Moreno Hernández, conocido como “El Monstruo”, en la ciudad de San Lorenzo. Ahora, el cabecilla de Los Injertos del Cono Norte deberá cumplir prisión preventiva en el penal de máxima seguridad Martín Mendoza Emboscada, conocido por sus celdas VIP, ya que cuenta con muebles de lujo y hasta aire acondicionado para sus reclusos de alto perfil.

Moreno permanecería en este penal hasta que se resuelva la solicitud de extradición presentada formalmente por el Estado peruano. Cabe destacar que ‘El Monstruo’ no quiere regresar al Perú debido a que teme por su vida.

Las celdas VIP en el penal de Emboscada

Este centro penitenciario, ubicado en Paraguay, ha sido objeto de críticas debido a las condiciones excepcionales que ofrece a ciertos prisioneros. En una intervención, dentro de estas celdas VIP, encontraron televisores de última generación, sofás de cuero, internet satelital, baños de lujo, refrigeradoras e incluso aire acondicionado.

Sin embargo, las comodidades no terminan ahí. También cuentan con decoraciones sofisticadas, como cuadros de gran tamaño, colchones de alta calidad y cocinas bien implementadas. En su mayoría, estas celdas son de tipo dúplex, con dos niveles, lo que ofrece mejor comodidad para los presos de alto perfil.

Y es que estas celdas están reservadas para los reclusos que pueden pagar una cuota mensual de 330.000 guaraníes, es decir, alrededor de 220 soles.

¿Quién es Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”?

A sus 34 años, Erick Moreno es señalado como el cabecilla de Los Injertos del Cono Norte, una de las organizaciones criminales más temidas del país, con base en Lima Norte y ramificaciones en diversas regiones del territorio nacional, según información del Ministerio del Interior.

Esta banda se dedicaba a cometer secuestros extorsivos, asesinatos por encargo (sicariato), cobro de cupos a transportistas y comerciantes, venta ilegal de armas y tráfico de drogas, entre otros delitos graves.

Entre los años 2023 y 2024, la organización criminal fue relacionada con al menos tres secuestros. Uno de los más polémicos fue Jackeline Salazar, una empresaria que permaneció cautiva durante once días en una casa modificada especialmente para impedir cualquier contacto con el exterior.

Este jueves, el sistema judicial de Paraguay dispuso que “El Monstruo” permanezca en prisión preventiva dentro del penal Martín Mendoza de Emboscada. La medida se mantendrá vigente mientras se analiza la solicitud de extradición presentada formalmente por el Estado peruano.

Durante la audiencia, la defensa de Moreno alegó problemas de salud, como claustrofobia y la pérdida de un pulmón, solicitando además un diagnóstico médico que garantice condiciones especiales para el detenido. Sin embargo, estas excusas no fueron suficientes para modificar la decisión del juez, quien, basándose en la evidencia y en el marco legal vigente, ordenó mantener la custodia firme del cabecilla criminal hasta que se resuelva su extradición.