La noche del jueves 18 de septiembre, un nuevo crimen sacudió al distrito de Comas. Mireya Flores Bazán, de 27 años, abogada independiente, conducía su camioneta Audi Q3 gris, placa ASK-038, acompañada de sus dos hijas menores y dos familiares, cuando fue interceptada por sicarios en la intersección de las avenidas Túpac Amaru y El Sol.

Dos delincuentes a bordo de una motocicleta la perseguían. El copiloto desenfundó un arma, se acercó a la ventana del piloto y disparó a quemarropa. Mireya perdió el control del vehículo y se estrelló contra un poste publicitario. Las balas impactaron en su cuello y cabeza.

TE RECOMENDAMOS FISCAL pide ilegalidad de FUERZA POPULAR y JUICIOS anulados | Sin Guion con Rosa María Palacios

Pese a que fue trasladada de emergencia al Hospital Sergio Bernales, la joven madre no resistió. Sus hijas, R.S.F (6) y M.S.F. (7), resultaron heridas y permanecen en estado reservado.

Vínculos con el crimen organizado

Fuente de la República indicaron que las investigaciones apuntan a que el crimen estaría ligado a las conexiones criminales de su expareja y de su actual esposo.

Uno de ellos es Carlos Raúl Infantes Rascón, de 47 años, con amplio prontuario policial. En 2012, fue intervenido por la DIRINCRI de Comas por hacerse pasar como policía para cometer asaltos y extorsiones. En 2015, fue identificado como uno de los asaltantes que encañonó a dos jóvenes en Carabayllo tras retirar dinero de un banco, pero terminó baleado por el padre de las víctimas que repelió el ataque. A estos hechos se suman varias denuncias por robo.

El actual esposo de Mireya, Éder Alexander Santos Olascoaga, de 41 años, alias “Pichón”, también es señalado por la Policía como encubridor de traficantes de droga en Lima Norte desde 2023. Además, sería el hombre de confianza de Adam Lucano Smith Cotrina, alias “El Jorobado”, en el cobro de cupos en la zona norte de Lima. Según fuentes policiales, “Pichón” logró escapar del ataque armado el mismo jueves en el que Mireya fue asesinada.

'Loco Joe', el enemigo declarado

La hipótesis principal señala a Luis Vargas Marín, alias 'Loco Joe', como el autor intelectual del ataque. Este delincuente, con fuerte presencia en Comas, busca eliminar a toda la red vinculada a 'El Jorobado' para quedarse con el control de las extorsiones.

En audios revelados por Panorama, se escucha a 'Loco Joe' afirmar que tiene en la mira tanto a Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo', como a 'El Jorobado': “Uno está preso como un perro y el otro está escondido como una rata”, dice en la grabación.

Disputa de bandas cobra vidas

De acuerdo a información obtenida por este medio. los ataques de ‘Loco Joe’ tienen la intención de exterminar a todos los vinculados a alias ‘El Jorobado’.

Adam Lucano Smith Cotrina alias ‘El Jorobado’ es un delincuente que fue atrapado en 2024 con catorce procesos en su contra ligados a la extorsión del sector transportes de empresa como ‘Uvitas’ en Comas. Además de tener en sus manos la sangre de 14 personas.

El protagonismo de ‘El Jorobado’ fue tal que llegó a disputar territorio con Erick Moreno Hernández alias ‘El Monstruo’ y Miguel Ángel Marín Morón alias ‘Muelón’. Mientras el “Loco Joe” opera desde Brasil y Erick Moreno Hernández “El Monstruo” dirige sus ataques desde Paraguay, “El Jorobado” operaría desde la cárcel.

En enero de 2025, la Fiscalía logró conseguir una sentencia de 15 años de pena privativa de libertad efectiva contra Adam Lucano, alias “El Jorobado”, por el delito de tenencia ilegal de armas. Pese a ello, este delincuente dirigiría ataques extorsivos tras las rejas.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.