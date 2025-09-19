HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Manuel Barreto será el nuevo DT de la selección peruana
Manuel Barreto será el nuevo DT de la selección peruana     Manuel Barreto será el nuevo DT de la selección peruana     Manuel Barreto será el nuevo DT de la selección peruana     
Congreso firmó norma para autorizar liberación de AFP
Congreso firmó norma para autorizar liberación de AFP     Congreso firmó norma para autorizar liberación de AFP     Congreso firmó norma para autorizar liberación de AFP     
Sociedad

'Loco Joe' estaría detrás de asesinato de madre de familia en Comas: esposo de víctima vinculado a cobro de cupos

La expareja y el actual esposo de la joven víctima tendrían vínculos con alias “El Jorobado”, líder de una de las bandas criminales dedicadas al sicariato y a la extorsión en Lima Norte.

Asesinato en Comas deja una madre de familia fallecida. Foto: composición LR
Asesinato en Comas deja una madre de familia fallecida. Foto: composición LR

La noche del jueves 18 de septiembre, un nuevo crimen sacudió al distrito de Comas. Mireya Flores Bazán, de 27 años, abogada independiente, conducía su camioneta Audi Q3 gris, placa ASK-038, acompañada de sus dos hijas menores y dos familiares, cuando fue interceptada por sicarios en la intersección de las avenidas Túpac Amaru y El Sol.

Dos delincuentes a bordo de una motocicleta la perseguían. El copiloto desenfundó un arma, se acercó a la ventana del piloto y disparó a quemarropa. Mireya perdió el control del vehículo y se estrelló contra un poste publicitario. Las balas impactaron en su cuello y cabeza.

TE RECOMENDAMOS

FISCAL pide ilegalidad de FUERZA POPULAR y JUICIOS anulados | Sin Guion con Rosa María Palacios

Pese a que fue trasladada de emergencia al Hospital Sergio Bernales, la joven madre no resistió. Sus hijas, R.S.F (6) y M.S.F. (7), resultaron heridas y permanecen en estado reservado.

PUEDES VER: Madre de familia es asesinada frente a sus hijas dentro de su camioneta en Comas: menores resultaron heridas

lr.pe

Vínculos con el crimen organizado

Fuente de la República indicaron que las investigaciones apuntan a que el crimen estaría ligado a las conexiones criminales de su expareja y de su actual esposo.

Uno de ellos es Carlos Raúl Infantes Rascón, de 47 años, con amplio prontuario policial. En 2012, fue intervenido por la DIRINCRI de Comas por hacerse pasar como policía para cometer asaltos y extorsiones. En 2015, fue identificado como uno de los asaltantes que encañonó a dos jóvenes en Carabayllo tras retirar dinero de un banco, pero terminó baleado por el padre de las víctimas que repelió el ataque. A estos hechos se suman varias denuncias por robo.

El actual esposo de Mireya, Éder Alexander Santos Olascoaga, de 41 años, alias “Pichón”, también es señalado por la Policía como encubridor de traficantes de droga en Lima Norte desde 2023. Además, sería el hombre de confianza de Adam Lucano Smith Cotrina, alias “El Jorobado”, en el cobro de cupos en la zona norte de Lima. Según fuentes policiales, “Pichón” logró escapar del ataque armado el mismo jueves en el que Mireya fue asesinada.

'Loco Joe', el enemigo declarado

La hipótesis principal señala a Luis Vargas Marín, alias 'Loco Joe', como el autor intelectual del ataque. Este delincuente, con fuerte presencia en Comas, busca eliminar a toda la red vinculada a 'El Jorobado' para quedarse con el control de las extorsiones.

En audios revelados por Panorama, se escucha a 'Loco Joe' afirmar que tiene en la mira tanto a Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo', como a 'El Jorobado': “Uno está preso como un perro y el otro está escondido como una rata”, dice en la grabación.

PUEDES VER: Comas: Fiscalía intervino municipalidad tras denuncia de trabajadoras obligadas a vestirse de porristas

lr.pe

Disputa de bandas cobra vidas

De acuerdo a información obtenida por este medio. los ataques de ‘Loco Joe’ tienen la intención de exterminar a todos los vinculados a alias ‘El Jorobado’.

Adam Lucano Smith Cotrina alias ‘El Jorobado’ es un delincuente que fue atrapado en 2024 con catorce procesos en su contra ligados a la extorsión del sector transportes de empresa como ‘Uvitas’ en Comas. Además de tener en sus manos la sangre de 14 personas.

El protagonismo de ‘El Jorobado’ fue tal que llegó a disputar territorio con Erick Moreno Hernández alias ‘El Monstruo’ y Miguel Ángel Marín Morón alias ‘Muelón’. Mientras el “Loco Joe” opera desde Brasil y Erick Moreno Hernández “El Monstruo” dirige sus ataques desde Paraguay, “El Jorobado” operaría desde la cárcel.

En enero de 2025, la Fiscalía logró conseguir una sentencia de 15 años de pena privativa de libertad efectiva contra Adam Lucano, alias “El Jorobado”, por el delito de tenencia ilegal de armas. Pese a ello, este delincuente dirigiría ataques extorsivos tras las rejas.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Madre de familia es asesinada frente a sus hijas dentro de su camioneta en Comas: menores resultaron heridas

Madre de familia es asesinada frente a sus hijas dentro de su camioneta en Comas: menores resultaron heridas

LEER MÁS
Comas: Fiscalía intervino municipalidad tras denuncia de trabajadoras obligadas a vestirse de porristas

Comas: Fiscalía intervino municipalidad tras denuncia de trabajadoras obligadas a vestirse de porristas

LEER MÁS
Ulises Villegas, alcalde de Comas, es acusado de obligar a trabajadoras a vestirse de porristas

Ulises Villegas, alcalde de Comas, es acusado de obligar a trabajadoras a vestirse de porristas

LEER MÁS
Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
MTC fija edad máxima para que adultos mayores obtengan licencia de conducir en Perú este 2025

MTC fija edad máxima para que adultos mayores obtengan licencia de conducir en Perú este 2025

LEER MÁS
Transportistas se unen a marchas convocadas por la 'Generación Z' este 20 y 21 de setiembre: "Para recuperar nuestra dignidad"

Transportistas se unen a marchas convocadas por la 'Generación Z' este 20 y 21 de setiembre: "Para recuperar nuestra dignidad"

LEER MÁS
Megatúnel bajo la av. Abancay: la costosa obra de Rafael López Aliaga para enviar el tráfico del Centro de Lima al subterráneo

Megatúnel bajo la av. Abancay: la costosa obra de Rafael López Aliaga para enviar el tráfico del Centro de Lima al subterráneo

LEER MÁS
Machu Picchu EN VIVO: suspenden paro por 72 horas y se reactivan las visitas en la ciudadela inca

Machu Picchu EN VIVO: suspenden paro por 72 horas y se reactivan las visitas en la ciudadela inca

LEER MÁS
Sistema de licencias de conducir colapsa y paraliza entrega de más de 4.000 permisos del MTC

Sistema de licencias de conducir colapsa y paraliza entrega de más de 4.000 permisos del MTC

LEER MÁS
MTC: conductores que mantengan un historial sin infracciones de tránsito por dos años podrán acceder a este beneficio en Perú este 2025

MTC: conductores que mantengan un historial sin infracciones de tránsito por dos años podrán acceder a este beneficio en Perú este 2025

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Barcelona con corte inglés: Marcus Rashford dio la victoria 2-1 ante Newcastle por la fecha 1 de la Champions League 2025-2026

UNMSM ofrecerá gratis 1.000 panes con chicharrón este viernes 19 de septiembre en su desayuno especial: ¿desde qué hora?

Argentina contra Colombia EN VIVO por la fecha 2 del Sudamericano de Vóley sub-17: La 'Albiceleste' ganan en el tercer set

Sociedad

UNMSM ofrecerá gratis 1.000 panes con chicharrón este viernes 19 de septiembre en su desayuno especial: ¿desde qué hora?

Transportistas se unen a marchas convocadas por la 'Generación Z' este 20 y 21 de setiembre: "Para recuperar nuestra dignidad"

Sistema de licencias de conducir lleva más de un mes colapsado y afectaría a cerca de 15.000 familias

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Rafael López Aliaga pidió a España reconquistar Latinoamérica: "Un rojo comunista quita libertad a la gente"

Jueces responden amenazas de Santiváñez ante inaplicación de Ley de Amnistía: "Atenta contra la división de poderes"

Sada Goray acusa a fiscales de “dañar” su reputación y les exige US$1 millón

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota