¿Cuándo llegaría 'El Monstruo' a Perú tras ser capturado en Paraguay?
Sociedad

Ministro del Interior no desmiente presunto intento de PNP por frustrar captura de 'El Monstruo': "Cualquier situación se podrá informar"

Carlos Malaver, ministro del Interior, evito aclarar la presunta participación de la PNP por frustrar la captura Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo', luego de que el periodista paraguayo, Iván Leguizamón, indicara que agentes peruanos lo alertaban sobre operativos de su captura.

Ministro del Interior no aclaró el presunto intento de PNP por frustrar captura de 'El Monstruo'
Ministro del Interior no aclaró el presunto intento de PNP por frustrar captura de 'El Monstruo'

Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo', fue capturado en Paraguay la noche del miércoles 24 de septiembre tras tres meses de búsqueda. Un operativo realizado por la policía paraguaya dio con el paradero del líder de la banda criminal Los Injertos del Cono Norte. Sin embargo, según declaró Iván Leguizamón, periodista de ABC Color, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) lo habrían alertado sobre el operativo, y así retrasar su arresto.

"Paraguay pidió documentación a (agentes) Perú y, aparentemente, desde Lima fue que alguien le avisó a 'El Monstruo' que lo estaban rodeando porque, a partir desde ese momento, coincidentemente, hubo movimientos extraños en el domicilio (...) Alguien desde Lima le avisaba en tiempo real que estaba siendo monitoreado", declaró en una entrevista con Exitosa. Ante ello, Carlos Malaver, ministro del Interior, no desmintió los hechos y evito aclarar la supuesta participación de policías peruanos en la frustración de la captura de Erick Moreno.

PUEDES VER: El 'Monstruo' habla tras su captura en Paraguay y apunta a 'Jorobado' como enemigo: "Le pagan a la Policía"

Ministro del Interior no aclara presunto intento de PNP por frustrar captura de 'El Monstruo'

En una reciente entrevista con el medio anteriormente mencionado, Carlos Malaver, Ministro del Interior, fue consultado sobre la presunta participación de agentes de la PNP para frustrar la captura de 'El Monstruo'. Sin embargo, evitó aclarar la situación y señaló que actualmente debe seguirse el curso de investigación

"Esos detalles hay que tener mucho cuidado porque a veces cuando se realiza los buenos trabajos existen una serie de comentarios. Hay que tener en consideración y ser muy prudentes. En este caso, el objetivo está capturado y, posteriormente, cualquier situación, de manera transparente, se podrá informar", indicó.

PUEDES VER: El Monstruo: Policía de Paraguay se comunicó en guaraní para evitar fuga de información

"Todavía se encuentra en giro toda esta actividad que está realizando la policía paraguaya y estamos en permanente coordinación", añadió.

¿Quién es Erick Moreno, alias 'El Monstruo, capturado en Paraguay?

Erick Luis Moreno Hernández, más conocido como 'El Monstruo', es uno de los criminales más peligrosos del Perú. A sus 34 años, es señalado como el líder de la organización criminal ‘Los Injertos del Cono Norte’, banda dedicada a la extorsión. Se le imputan delitos de secuestro, sicariato, homicidio y crimen organizado.

