Sociedad

Interno de hospital de Cajamarca es separado tras intentar atender a paciente en presunto estado de ebriedad: "Lo primordial es la salud"

Un estudiante de Medicina de la Universidad Nacional de Cajamarca fue separado del Hospital Simón Bolívar por intentar atender a un paciente bajo los efectos del alcohol.

Interno de hospital de Cajamarca es separado tras intentar atender a paciente en presunto estado de ebriedad
Interno de hospital de Cajamarca es separado tras intentar atender a paciente en presunto estado de ebriedad | Foto: composición LR/TvPerú.

Un estudiante de Medicina de la Universidad Nacional de Cajamarca fue separado de manera inmediata del Hospital Simón Bolívar de Cajamarca tras protagonizar un hecho insólito. El joven, que se encontraba cumpliendo su rotación en el área de emergencias, fue increpado por un agente policial luego de que insistiera en atender a un paciente, pese a mostrar signos de haber ingerido alcohol.

Las autoridades del nosocomio confirmaron que, ante la denuncia y la intervención de los agentes del orden, se decidió apartar al interno de toda labor asistencial y elevar un informe tanto a la universidad como a la Red Integrada de Salud para que se inicien las investigaciones correspondientes.  

Interno intenta atende paciente en estado de ebriedad

El incidente ocurrió la noche del lunes 22 de septiembre en la sala de emergencias del Hospital Simón Bolívar, en Cajamarca, cuando un motociclista herido ingresó para recibir atención médica. En ese momento, el interno de Medicina, identificado como alumno del último año de la Universidad Nacional de Cajamarca, habría intentado asumir parte de la asistencia mostrando claros signos de haber ingerido alcohol. La actitud del joven generó incomodidad entre los familiares del herido, así como en el personal médico y policías presentes, quienes lo increparon para impedir que interviniera en el procedimiento.

Tras el altercado, el director del hospital ordenó de inmediato separar al interno de sus funciones y comunicar el hecho a las instancias correspondientes. El paciente fue finalmente atendido por el cirujano de guardia y dado de alta horas después.

Juan Valencia, director del nosocomio, señaló para TvPerú que el estudiante fue separado luego de la difusión de las imágenes y que envió un informe a la universidad y a la Red Integrada de Salud, recibieron para evaluar sanciones académicas y administrativas.

