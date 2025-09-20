HOYSuscripcion LR Focus

Menor de 13 años pierde dedos de la mano tras manipular explosivo dentro de su colegio en Cajamarca

De acuerdo con las autoridades de la institución, uno de los estudiantes llevó una caja metálica que contenía un explosivo, el cual dejó el saldo de dos menores heridos, entre ellos, el niño que perdió tres dedos.

Escolares habrían manipulado el explosivo dentro del patio del centro de estudios. Foto: 24 Horas
Escolares habrían manipulado el explosivo dentro del patio del centro de estudios. Foto: 24 Horas

Terrible accidente. Un menor de tan solo 13 años perdió tres dedos de la mano al manipular un artefacto explosivo dentro del colegio José Carlos Mariátegui ubicado en el distrito de La Encañada, en la región Cajamarca.

El hecho dejó también a otro escolar herido debido a que los menores manipularon el explosivo en el patio de la institución educativa. Ambos fueron trasladados de emergencia al Hospital Regional de Cajamarca, donde se confirmó que uno de ellos sufrió la mutilación de tres dedos de la mano derecha, mientras que el otro, fue dado de alta.

Escolar pierde los dedos tras manipular explosivo

De acuerdo al director del colegio, uno de los menores llevó al centro de estudios una caja metálica que contenía un explosivo, el cual, al ser erróneamente manipulado terminó por detonar contra los menores causándoles graves lesiones.

Según el medio RPP, uno de los afectados admitió en una primera instancia ante la Policía Nacional que los explosivos pertenecían a su tío, sin embargo, ante la compañía de su abogado cambió su declaración e indicó que había encontrado los artefactos en la calle.

Policía Nacional investiga el caso

Se supo que tras tener conocimiento del grave accidente, familiares de los menores se acercaron a la institución. Ellos exhortan a las autoridades que se determine la procedencia de los explosivos y se castigue a los responsables que facilitaron que los niños accedan a tan peligroso artefacto. El caso quedó a cargo de la Fiscalía Mixta de La Encañada que ya investiga el origen del detonante.

