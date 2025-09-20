Menor de 13 años pierde dedos de la mano tras manipular explosivo dentro de su colegio en Cajamarca
De acuerdo con las autoridades de la institución, uno de los estudiantes llevó una caja metálica que contenía un explosivo, el cual dejó el saldo de dos menores heridos, entre ellos, el niño que perdió tres dedos.
- Unidad Piloto de Flagrancia: Cajamarca dicta en menos de 72 horas primera sentencia por conducción en estado de ebriedad
- Cajamarca inaugura la Primera Unidad Piloto de Flagrancia Delictiva
Terrible accidente. Un menor de tan solo 13 años perdió tres dedos de la mano al manipular un artefacto explosivo dentro del colegio José Carlos Mariátegui ubicado en el distrito de La Encañada, en la región Cajamarca.
El hecho dejó también a otro escolar herido debido a que los menores manipularon el explosivo en el patio de la institución educativa. Ambos fueron trasladados de emergencia al Hospital Regional de Cajamarca, donde se confirmó que uno de ellos sufrió la mutilación de tres dedos de la mano derecha, mientras que el otro, fue dado de alta.
TE RECOMENDAMOS
FISCAL pide ilegalidad de FUERZA POPULAR y JUICIOS anulados | Sin Guion con Rosa María Palacios
PUEDES VER: Cajamarca: ronderos agarraron a representante de Corpac y lo castigaron a latigazos por retrasos en obra de aeropuerto
Escolar pierde los dedos tras manipular explosivo
De acuerdo al director del colegio, uno de los menores llevó al centro de estudios una caja metálica que contenía un explosivo, el cual, al ser erróneamente manipulado terminó por detonar contra los menores causándoles graves lesiones.
Según el medio RPP, uno de los afectados admitió en una primera instancia ante la Policía Nacional que los explosivos pertenecían a su tío, sin embargo, ante la compañía de su abogado cambió su declaración e indicó que había encontrado los artefactos en la calle.
PUEDES VER: Ladrones se hicieron pasar como censistas para robar S/100.000 en una tienda en Cajamarca: cámaras grabaron todo
Policía Nacional investiga el caso
Se supo que tras tener conocimiento del grave accidente, familiares de los menores se acercaron a la institución. Ellos exhortan a las autoridades que se determine la procedencia de los explosivos y se castigue a los responsables que facilitaron que los niños accedan a tan peligroso artefacto. El caso quedó a cargo de la Fiscalía Mixta de La Encañada que ya investiga el origen del detonante.
Canal de ayuda
|Policía Nacional del Perú (PNP)
|Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
|Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar
|(01) 411 8000 opción 6
|Alerta médica
|(01) 261 0502
|Clave médica
|(01) 261 8793
|Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)
|106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)
|Ambulancias de EsSalud en Lima
|117
|Cuerpo General de Bomberos Voluntarios
|116
¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.