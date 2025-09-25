Sala Penal de Apelaciones confirma condena de 12 años contra mujer que mutiló miembro viril a su pareja

La Primera Sala Penal de Apelaciones con adición de funciones de Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca confirmó, mediante la Sentencia N.° 253-2025, la condena impuesta a Marleni Rimarachín Colunche, como autora del delito de lesiones graves por violencia contra los integrantes del grupo familiar, en agravio de Anshelo Iván Céspedes Sánchez.

El órgano jurisdiccional superior declaró infundado el recurso de apelación presentado por la defensa de la procesada y ratificó la resolución emitida en primera instancia por el Primer Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Cajamarca.

De acuerdo con la sentencia, se acreditó mediante prueba indiciaria y la valoración conjunta de los medios probatorios que la procesada utilizó un bisturí para cercenar el miembro viril del agraviado, motivada por celos tras revisar conversaciones en el celular de la víctima con su expareja. La declaración incriminatoria del agraviado cumplió con los estándares del Acuerdo Plenario N.° 02-2005/CJ-116, lo que permitió desvirtuar la presunción de inocencia.

Finalmente, la Primera Sala Penal de Apelaciones de Cajamarca, con adición de funciones de Sala Penal Liquidadora, de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, por unanimidad, resolvió:

Confirmar la condena de 12 años de pena privativa de libertad, inhabilitación y el pago de una reparación civil de S/ 586,318.00, con los intereses legales desde la fecha del hecho (10 de febrero de 2024).

Dejar sin efecto la suspensión provisional de la pena y ordenar la ubicación y captura de Marleni Rimarachín Colunche para el cumplimiento efectivo de la sanción.

Ordenar el pago de costas procesales por la tramitación del recurso.

La resolución fue emitida con ponencia del juez superior Domingo Alvarado Luis, e integrada por los magistrados superiores Jorge Fernando Bazán Cerdán (presidente) y Henry Vera Ortiz.