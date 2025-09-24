HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sociedad

Alerta en Cajamarca: 66 niños enfermos por parásito que se transmite a través del agua y alimentos contaminados

La Diresa identificó 66 casos de fascioliasis hepática en niños de La Encañada, en Cajamarca, una cifra que supera el promedio nacional.

66 niños contagiados por fascioliasis hepática en Cajamarca
66 niños contagiados por fascioliasis hepática en Cajamarca | Composición LR | Andina

Cajamarca se encuentra en alerta debido al contagio de 66 niños de la zona de La Encañada con fascioliasis hepática, una enfermedad que ataca al hígado y es causada por un parásito que normalmente infecta al ganado, pero que también puede transmitirse a los seres humanos. Según la Diresa, estos menores ya se enuentran recibiendo tratamiento.

Ante este panorama, expertos advierten que el problema requiere un abordaje integral, ya que la fasciolosis es una zoonosis. Esto significa que no solo afecta a los seres humanos, sino también a los animales, que pueden actuar como fuentes de contagio, por lo que es fundamental intervenir en múltiples frentes: salud humana, salud animal y salud ambiental.

TE RECOMENDAMOS

El caso SANTIVÁÑEZ y el mundo DIPLOMÁTICO | Sin Guion con Rosa María Palacios

PUEDES VER: INSN de San Borja confirma presencia de bacteria Ralstonia Piketti: 12 menores fueron infectados

lr.pe

Contagio a través de los alimentos y síntomas

El Dr. Alexis Holguin, presidente de la sociedad peruana de Enfermedades Infecciosas y Tropicales, advierte que esta enfermedad se transmite principalmente al consumir alimentos contaminados con larvas infectivas de fasciola hepática. Todo comienza cuando los huevos del parásito entran en contacto con el agua, donde se desarrollan hasta alcanzar una fase larval. En este proceso, intervienen unos caracoles específicos que habitan en zonas de agua dulce y que actúan como hospedadores intermedios.

Dentro de ellos, el parásito continúa su desarrollo hasta salir nuevamente al medio, donde puede adherirse a ciertas plantas. Estas plantas, que suelen ser de pequeño tamaño y crecen en ambientes húmedos o son regadas con agua dulce (como los berros o la alfalfa), se contaminan con las larvas. Cuando son consumidas crudas o mal lavadas, pueden transmitir el parásito tanto a humanos como a animales, completando así el ciclo de vida del organismo.

Tras la ingestión, podrían migrar desde el intestino hasta el hígado, donde se alojan en los conductos biliares, causando inflamación y daño tisular. "Aunque la infección muchas veces no presenta síntomas claros o específicos, puede provocar afectaciones importantes en órganos internos, especialmente en el hígado", advierte. El parásito puede obstruir la salida de la bilis, lo que genera molestias abdominales, inflamación del órgano e incluso cuadros similares a la hepatitis.

"Puede presentarse en el ser humano como un cuadro agudo que cause malestares como el dolor abdominal, pero también puede evolucionar hacia fases crónicas, con afectación de la vesícula y otros órganos relacionados”, señala el especialista, añadiendo que, en casos más avanzados, podrían presentarse complicaciones como colecistitis, pancreatitis o anemia, afectando especialmente a niños y personas vulnerables

PUEDES VER: Jueces de paz escolares de Bambamarca lideran pasantía ambiental ejemplar para todo el Perú

lr.pe

Impacto en la salud infantil

De acuerdo con el Dr. Alexis Holguín, la fasciolosis puede afectar directamente el rendimiento escolar de los niños, ya que los síntomas podrían generara en ellos malestar y dolor abdominal que dificultarían su concentración y asistencia regular a clases. Además, agregó que esta enfermedad podría tener un impacto negativo en el crecimiento y desarrollo infantil, ya que las infecciones crónicas o recurrentes pueden debilitar al niño, afectando su nutrición y estado general de salud. Según indica, los niños también enfrentan un mayor riesgo de complicaciones debido a su sistema inmunológico aún en desarrollo: "los niños tienden a ser siempre cuadros más graves".

La Diresa indicó que los menores afectados ya se encuentran recibiendo tratamiento con triclabendazol, el medicamento de elección para tratar este tipo de de de de problemas.

Diresa advirte sobre varios puntos endémicos de fasciola en Cajamarca

Desde la Diris, indicaron en Andina que en la región hay varios puntos endémicos de fasciola en los que las personas circulan de manera continua, y que la prevalencia ya se está incrementando en comunidades como Polloc (La Encañada), y otras zonas de riesgo como Cajabamba, San Marcos, San Pablo y Celendín. Al respecto, el exministro advirtió que la falta de acción oportuna podría agravar la situación, especialmente en zonas rurales donde los servicios de salud son limitados y los recursos escasos.

"Hay que hacer un estudio epidemiológico y de campo para ver realmente cómo se extendiendo la enfermedad y con qué velocidad, para tener un cálculo preciso del volumen en la intervención que se debe tener", indica. Además, sostiene que el Estado debería evaluar el grado de complicaciones que presentan los niños afectados, analizar el estado de los establecimientos de salud en la zona y revisar la eficacia de los mecanismos de detección del brote, con el fin de determinar las medidas más adecuadas a implementar.

Por otro lado, el especialista menciona que la fasciolosis se presenta principalmente en ciertas regiones de Sudamérica, particularmente en zonas específicas que favorecen el ciclo del parásito, por lo que habría que mantenerse alerta. Según sus palabras: “Esto se ve mucho en algunas partes de Sudamérica, en las zonas de valles interandinos, en paises como Ecuador, Perú y Bolivia.”

Falta de sistemas adecuados de prevención

Respecto a este caso, el exministro Hernando Cevallos indicó para La República que lo primero que se necesita para enfrentar brotes como este es un sistema de prevención "para evitar que estas enfermedades que se dan este de manera muchísimo más frecuentemente los animales aparezcan en el ser humano". Esto significa aplicar las medidas sanitarias adecuadas en el cuidado de los animales, para detectar la enfermedad a tiempo y prevenir cualquier tipo de contacto indebido con las personas.

Lamentablemente, afirma que “nuestro problema es que esta alarma debió detectarse mucho antes. Tardamos en identificarla y luego enfrentamos dificultades para brindar una respuesta adecuada en cuanto al tratamiento y seguimiento de estos casos”. Esta demora en la detección y respuesta, según Cevallos, refleja las serias debilidades del sistema de salud para actuar con rapidez ante emergencias sanitarias, lo que puede agravar la situación y aumentar el riesgo de que la enfermedad se propague. En cuanto a la respuesta institucional, señala que la acción debe ser rápida y coordinada, adaptándose a la realidad local.

Un problema de salud pública

Según Cevallos, situaciones como esta evidencian serias debilidades en la respuesta del Estado ante problemas de salud pública emergentes. "Nuestro problema es que esta alarma debió detectarse mucho antes. Tardamos en identificarla y, luego, enfrentamos dificultades para brindar una respuesta adecuada en cuanto al tratamiento y seguimiento de estos casos", señala.

“Lo que no puede haber es pasividad en este aspecto”, advierte, al señalar la urgencia de una intervención multisectorial coordinada. Asimismo, insiste en que “los equipos tienen que desplazarse, hacer un diagnóstico rápido, definir las acciones que se deban tomar y el ministerio tomarlas inmediatamente”. Según afirma, en ocasiones anteriores, la falta de anticipación y respuesta rápida ya ha sido problemática escenarios como el COVID-19 o el dengue, y este caso de la fascioliasis representa un nuevo llamado de atención para fortalecer la prevención y acción del sistema sanitario nacional.

"Si no, nos vamos a ir atrás del problema tratando de apagar el incendio que nos produce la falta de una política preventiva eficaz", finaliza.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Conga: ministro Jorge Montero señala que proyecto minero no está en agenda del gobierno

Conga: ministro Jorge Montero señala que proyecto minero no está en agenda del gobierno

LEER MÁS
Jueces de Paz Escolar de Bambamarca reflexionan sobre las adicciones a drogas y alcohol en la vida estudiantil

Jueces de Paz Escolar de Bambamarca reflexionan sobre las adicciones a drogas y alcohol en la vida estudiantil

LEER MÁS
Menor de 13 años pierde dedos de la mano tras manipular explosivo dentro de su colegio en Cajamarca

Menor de 13 años pierde dedos de la mano tras manipular explosivo dentro de su colegio en Cajamarca

LEER MÁS
Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Estas son las 5 mejores universidades públicas del Perú, según ranking de Sunedu 2025

Estas son las 5 mejores universidades públicas del Perú, según ranking de Sunedu 2025

LEER MÁS
Ranking Sunedu 2025: Top 10 de las mejores universidades privadas del Perú

Ranking Sunedu 2025: Top 10 de las mejores universidades privadas del Perú

LEER MÁS
Corte de agua en Arequipa el 25 de septiembre: Sedapar anuncia horarios y distritos afectados

Corte de agua en Arequipa el 25 de septiembre: Sedapar anuncia horarios y distritos afectados

LEER MÁS
La avenida más larga de Lima tiene 32 kilómetros y une 6 distritos: inicia en San Miguel y culmina en Carabayllo

La avenida más larga de Lima tiene 32 kilómetros y une 6 distritos: inicia en San Miguel y culmina en Carabayllo

LEER MÁS
Fiscalía abre investigación contra sujeto que secuestró a niña de SJL tras su captura en Ate: padre de menor exige cadena perpetua

Fiscalía abre investigación contra sujeto que secuestró a niña de SJL tras su captura en Ate: padre de menor exige cadena perpetua

LEER MÁS
¿Es feriado HOY 24 de septiembre en Perú? Esto dice el calendario oficial de 2025

¿Es feriado HOY 24 de septiembre en Perú? Esto dice el calendario oficial de 2025

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alerta en Cajamarca: 66 niños enfermos por parásito que se transmite a través del agua y alimentos contaminados

Kábala, resultados del martes 23 de septiembre: números ganadores y pozo Buenazo

Alianza Lima vs U. de Chile no irá por ESPN: el único canal de cable que transmitirá en exclusiva el partido de Copa Sudamericana

Sociedad

Kábala, resultados del martes 23 de septiembre: números ganadores y pozo Buenazo

Corredor Morado advierte que puentes aéreos de López Aliaga en SJL solo beneficiarán a los autos colectivos

¿Cuándo es el primer recorrido del Señor de los Milagros en procesión este 2025? Todo listo para el mes morado

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

TC le da la razón a Dina Boluarte: Fiscalía podrá solicitar información a la presidenta solo una vez

Susana Villarán: Fiscalía señala que recibió más de 11 millones de dólares por parte de Obebrecht y OAS a cambio de concesiones

Ministerio Público continuará investigando a Nicanor Boluarte y a Juan José Santiváñez, afirma fiscal Tomás Gálvez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota