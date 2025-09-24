Cajamarca se encuentra en alerta debido al contagio de 66 niños de la zona de La Encañada con fascioliasis hepática, una enfermedad que ataca al hígado y es causada por un parásito que normalmente infecta al ganado, pero que también puede transmitirse a los seres humanos. Según la Diresa, estos menores ya se enuentran recibiendo tratamiento.

Ante este panorama, expertos advierten que el problema requiere un abordaje integral, ya que la fasciolosis es una zoonosis. Esto significa que no solo afecta a los seres humanos, sino también a los animales, que pueden actuar como fuentes de contagio, por lo que es fundamental intervenir en múltiples frentes: salud humana, salud animal y salud ambiental.

Contagio a través de los alimentos y síntomas

El Dr. Alexis Holguin, presidente de la sociedad peruana de Enfermedades Infecciosas y Tropicales, advierte que esta enfermedad se transmite principalmente al consumir alimentos contaminados con larvas infectivas de fasciola hepática. Todo comienza cuando los huevos del parásito entran en contacto con el agua, donde se desarrollan hasta alcanzar una fase larval. En este proceso, intervienen unos caracoles específicos que habitan en zonas de agua dulce y que actúan como hospedadores intermedios.

Dentro de ellos, el parásito continúa su desarrollo hasta salir nuevamente al medio, donde puede adherirse a ciertas plantas. Estas plantas, que suelen ser de pequeño tamaño y crecen en ambientes húmedos o son regadas con agua dulce (como los berros o la alfalfa), se contaminan con las larvas. Cuando son consumidas crudas o mal lavadas, pueden transmitir el parásito tanto a humanos como a animales, completando así el ciclo de vida del organismo.

Tras la ingestión, podrían migrar desde el intestino hasta el hígado, donde se alojan en los conductos biliares, causando inflamación y daño tisular. "Aunque la infección muchas veces no presenta síntomas claros o específicos, puede provocar afectaciones importantes en órganos internos, especialmente en el hígado", advierte. El parásito puede obstruir la salida de la bilis, lo que genera molestias abdominales, inflamación del órgano e incluso cuadros similares a la hepatitis.

"Puede presentarse en el ser humano como un cuadro agudo que cause malestares como el dolor abdominal, pero también puede evolucionar hacia fases crónicas, con afectación de la vesícula y otros órganos relacionados”, señala el especialista, añadiendo que, en casos más avanzados, podrían presentarse complicaciones como colecistitis, pancreatitis o anemia, afectando especialmente a niños y personas vulnerables

Impacto en la salud infantil

De acuerdo con el Dr. Alexis Holguín, la fasciolosis puede afectar directamente el rendimiento escolar de los niños, ya que los síntomas podrían generara en ellos malestar y dolor abdominal que dificultarían su concentración y asistencia regular a clases. Además, agregó que esta enfermedad podría tener un impacto negativo en el crecimiento y desarrollo infantil, ya que las infecciones crónicas o recurrentes pueden debilitar al niño, afectando su nutrición y estado general de salud. Según indica, los niños también enfrentan un mayor riesgo de complicaciones debido a su sistema inmunológico aún en desarrollo: "los niños tienden a ser siempre cuadros más graves".

La Diresa indicó que los menores afectados ya se encuentran recibiendo tratamiento con triclabendazol, el medicamento de elección para tratar este tipo de de de de problemas.

Diresa advirte sobre varios puntos endémicos de fasciola en Cajamarca

Desde la Diris, indicaron en Andina que en la región hay varios puntos endémicos de fasciola en los que las personas circulan de manera continua, y que la prevalencia ya se está incrementando en comunidades como Polloc (La Encañada), y otras zonas de riesgo como Cajabamba, San Marcos, San Pablo y Celendín. Al respecto, el exministro advirtió que la falta de acción oportuna podría agravar la situación, especialmente en zonas rurales donde los servicios de salud son limitados y los recursos escasos.

"Hay que hacer un estudio epidemiológico y de campo para ver realmente cómo se extendiendo la enfermedad y con qué velocidad, para tener un cálculo preciso del volumen en la intervención que se debe tener", indica. Además, sostiene que el Estado debería evaluar el grado de complicaciones que presentan los niños afectados, analizar el estado de los establecimientos de salud en la zona y revisar la eficacia de los mecanismos de detección del brote, con el fin de determinar las medidas más adecuadas a implementar.

Por otro lado, el especialista menciona que la fasciolosis se presenta principalmente en ciertas regiones de Sudamérica, particularmente en zonas específicas que favorecen el ciclo del parásito, por lo que habría que mantenerse alerta. Según sus palabras: “Esto se ve mucho en algunas partes de Sudamérica, en las zonas de valles interandinos, en paises como Ecuador, Perú y Bolivia.”

Falta de sistemas adecuados de prevención

Respecto a este caso, el exministro Hernando Cevallos indicó para La República que lo primero que se necesita para enfrentar brotes como este es un sistema de prevención "para evitar que estas enfermedades que se dan este de manera muchísimo más frecuentemente los animales aparezcan en el ser humano". Esto significa aplicar las medidas sanitarias adecuadas en el cuidado de los animales, para detectar la enfermedad a tiempo y prevenir cualquier tipo de contacto indebido con las personas.

Lamentablemente, afirma que “nuestro problema es que esta alarma debió detectarse mucho antes. Tardamos en identificarla y luego enfrentamos dificultades para brindar una respuesta adecuada en cuanto al tratamiento y seguimiento de estos casos”. Esta demora en la detección y respuesta, según Cevallos, refleja las serias debilidades del sistema de salud para actuar con rapidez ante emergencias sanitarias, lo que puede agravar la situación y aumentar el riesgo de que la enfermedad se propague. En cuanto a la respuesta institucional, señala que la acción debe ser rápida y coordinada, adaptándose a la realidad local.

Un problema de salud pública

Según Cevallos, situaciones como esta evidencian serias debilidades en la respuesta del Estado ante problemas de salud pública emergentes. "Nuestro problema es que esta alarma debió detectarse mucho antes. Tardamos en identificarla y, luego, enfrentamos dificultades para brindar una respuesta adecuada en cuanto al tratamiento y seguimiento de estos casos", señala.

“Lo que no puede haber es pasividad en este aspecto”, advierte, al señalar la urgencia de una intervención multisectorial coordinada. Asimismo, insiste en que “los equipos tienen que desplazarse, hacer un diagnóstico rápido, definir las acciones que se deban tomar y el ministerio tomarlas inmediatamente”. Según afirma, en ocasiones anteriores, la falta de anticipación y respuesta rápida ya ha sido problemática escenarios como el COVID-19 o el dengue, y este caso de la fascioliasis representa un nuevo llamado de atención para fortalecer la prevención y acción del sistema sanitario nacional.

"Si no, nos vamos a ir atrás del problema tratando de apagar el incendio que nos produce la falta de una política preventiva eficaz", finaliza.

