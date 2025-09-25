Con el rostro cubierto, Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo', dio sus primeras declaraciones ante la presencia de la prensa y las autoridades peruanas. El líder de los Injertos del Cono Norte aseguró que nunca había pisado tierras brasileñas contradiciendo a la Policía Nacional del Perú. En esa línea, Moreno aseveró que siempre ha estado en Paraguay, en donde se refugiaba de sus enemigos declarados: 'El Jorobado' y 'Loco Joe'.

"(Huí) a Paraguay por mi vida, por mi seguridad", sostuvo alias 'El Monstruo' tras revelar que estuvo dos años en dicho país huyendo de sus enemigos. "Se me culpa de la muerte del policía de Brasil. Pero, jamás pisé tierra brasilera", precisó Erick Moreno ante las autoridades internacionales.

El 'Monstruo' contradice a la Policía Nacional tras ser capturado

Pese a los cargos que se le imputan y las conversaciones reveladas, Erick Moreno Hernández negó ser responsables de varios delitos, entre ellos secuestros, sicariatos y vínculos con organizaciones criminales de la capital. "No soy una persona santa y lo dije muchas veces. Pero, tampoco soy partícipe de los demás secuestros que se realizaron en mi país", acotó el 'Monstruo' tras negar su implicancia en el rapto de una menor de 12 años en Comas.

En medio de su declaración, Erick Moreno afirmó que tiene enemigos dentro del mundo del hampa, a quienes identificó como "El Jorobado" y miguel Marín". Según cuenta el 'Monstruo', ambos tendrían arreglos con la Policía Nacional y utilizarían su nombre para continuar delinquiendo. Ante la guerra por el control del Cono Norte, Moreno habría huido hacia Paraguay luego de haber permanecido escondido en Bolivia, precisó el criminal. "Lucran con mi nombre desde hace tiempo", dijo.

Temor a represalias de sus enemigos

Erick Moreno indicó que lleva dos años fuera del Perú por temor a represalias y amenazas. Incluso, negó contar con protección de las autoridades locales paraguayas, pues sostuvo que vivía en situaciones precarias. "No tengo ni un ropero", sostuvo el líder de los Injertos del Cono Norte, banda acusada de decenas de casos de extorsión y sicariato en Lima.

"Quiero ser responsable de mis actos, no de las cosas que me imputan solo por estar quemado", aseveró Moreno. En ese contexto, el 'Monstruo' indicó que no desea ser extraditado al Perú. "Soy un delincuente y el Estado puede más", reconoció. Por último, pese a los asesinatos de los que se le acusa, Moreno declaró que había decidido abandonar las extorsiones hace tiempo.

¿Qué pasó con el 'Monstruo' en Brasil?

El megaoperativo que se desplegó en Brasil. Foto: Composición LR

La noche del viernes 30 de mayo, el gral. de a Policía Nacional del Perú, Marco Conce, informó que el 'Monstruo' no había sido capturado tras un operativo en Brasil. "Efectivamente, con la policía brasileña existe una comunicación sólida y constante para capturar, no solo a este sujeto, sino a varios que están al margen de la ley, entre ellos a este sujeto Erick Moreno. Pero el día de hoy, la Policía de São Paulo se encargó de un operativo policial para tratar de ubicar y capturar al conocido como 'Monstruo'. Sin embargo, no lograron capturarlo. Estamos coordinando permanentemente con la policía brasileña", sostuvo.

Por este motivo, se consideró que uno de los escondites de Erick Moreno era Brasil. No obstante, este criminal nunca habría estado en tierras brasileñas, lo cual contradice la versión policial. "Posteriormente, me comunican que durante el operativo el delincuente logró escapar del cerco policial, dejando abandonado en el lugar teléfonos móviles, estupefacientes, y otros elementos probatorios", manifestó Conde sobre los operativos realizados en mayo del 2025.

