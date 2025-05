De acuerdo a la información de la PNP, el Monstruo aún no ha sido capturado en Brasil. Foto: Composición LR

De acuerdo a la información de la PNP, el Monstruo aún no ha sido capturado en Brasil. Foto: Composición LR

Tras las diversas versiones sobre la presunta captura de Erick Moreno, alias 'El Monstruo', en Brasil, el gral. de la Policía Nacional del Perú, Marco Conde, fue entrevistado y aclaró la información difundida este viernes 30 de mayo.

Recordemos que alias 'El Monstruo' es uno de los criminales más buscados de todo el Perú al ser cabecilla de la banda criminal 'Los Injertos del Cono Norte' a la cual se le atribuye estar relacionada a distintos casos de extorsión, sicariato y hechos de violencia en la capital limeña e, incluso, fuera del país.

Policía Nacional desmiente captura de alias 'El Monstruo'

De acuerdo con la información del gral. alias 'El Monstruo' no ha sido capturado ni tampoco se ha escapado de las autoridades. Esta información se compartió en redes sociales e hizo creer a muchos ciudadanos que Erick Moreno había caído. No obstante, fue el gral. Marco Conde, quien desmintió esta noticia a través de una entrevista con RPP.

"Efectivamente, con la policía brasileña existe una comunicación sólida y constante para capturar no solo a este sujeto, sino a varios que están al margen de la ley, entre ellos a este sujeto Erick Moreno. Pero el día de hoy, la Policía de Sao Paulo se encargó de un operativo policial para tratar de ubicar y capturar al conocido como 'Monstruo'. Sin embargo, no lograron capturarlo. Estamos coordinando permanentemente con la policía brasileña", sostuvo.

"De acuerdo a la coordinación que he tenido con la policía brasileña, me dicen que no lo han capturado. Todavía se realizan operaciones policiales por el sector, se han encontrado equipos móviles, sustancias estupefacientes y otros elementos que la policía y el Ministerio Público de Brasil lo van a evaluar", acotó el gral Marco.

¿Quién es 'El Monstruo?

Las fotografías de ‘El Monstruo’ disfrutando de lujos y mostrando billetes han impactado negativamente la credibilidad de la Policía Nacional del Perú. A pesar de los esfuerzos de la institución por capturarlo, él se presenta despreocupado, retando a las autoridades con comentarios como: “Busquen bien, policías, aprendan a buscar”. Su habilidad para eludir la justicia ha colocado a la PNP en una posición difícil, donde la violencia y el temor han dominado en Lima Norte.

La organización liderada por Erick Moreno Hernández va más allá de los secuestros, siendo la extorsión su principal fuente de ingresos. En distritos como Comas, San Martín de Porres y Los Olivos, su grupo criminal exige pagos a taxistas y pequeños comerciantes, empleando la violencia como método de intimidación. Cada ataque es cuidadosamente orquestado, y los homicidios se convierten en advertencias contundentes para aquellos que se atrevan a cuestionar su dominio.

