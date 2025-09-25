Juramenta nuevo integrante del Consejo Ejecutivo Distrital de Piura

El Consejo Ejecutivo busca mejorar la Administración de Justicia en Piura, gestionando la creación de nuevas Salas y Juzgados. Fuente: Difusión.

A partir de la fecha el representante de los jueces especializados y mixtos de Piura, Francisco Manuel Fernández Reforme, asumirá funciones como nuevo integrante del Consejo Ejecutivo Distrital de Piura, que preside el juez superior David Fernando Correa Castro, en su calidad de titular de la Corte Superior de Justicia de Piura.

Fernández Reforme juramentó ante el presidente de la institución judicial de Piura en presencia del jefe de la ODANC, Jorge Manuel Gonzales Zuloeta; la pastpresidenta de la Corte Superior de Piura, Claudia Morán Morales de Vicenzi; y el decano del Colegio de Abogados de Piura, Hernán Ruíz Arias; quienes también conforman este órgano de gestión.

Es necesario precisar que, el Consejo Ejecutivo Distrital de Piura tiene por objetivo la presentación y gestión de propuestas para seguir mejorando el sistema de Administración de Justicia de esta zona norte del país.

Asimismo, dentro de sus funciones se destaca la gestión para la creación o supresión de nuevas Salas, así como de nuevos Juzgados Especializados o Mixtos y de Paz Letrado, entre otros. Además, propone las líneas de acción para contribuir a los programas de descarga procesal que tiene el Poder Judicial.