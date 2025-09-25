HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

Aprueban convenio para adquisición de equipos de cómputo y mobiliario de juzgados de Paita

El Concejo Municipal de Paita aprobó un convenio con la Corte Superior de Justicia de Piura para renovar equipos de cómputo y mobiliario en los juzgados de la localidad.

Se adquirirán 24 equipos informáticos y 87 muebles de oficina. Fuente: Difusión.

El pleno del Concejo Municipal de Paita aprobó por mayoría la firma de un convenio específico entre la Municipalidad Provincial de Paita y la Corte Superior de Justicia de Piura, esto con el fin de renovar los equipos de cómputo y el mobiliario del Juzgado Civil y Juzgado de Paz Letrado de Paita, a través de una Inversión de Optimización, Ampliación Marginal, Rehabilitación y Reposición (IOARR).

Este importante acuerdo fue adoptado en la sesión de Consejo del día de hoy 22 de setiembre, donde participó el presidente de la Corte de Piura, David Fernando Correa Castro, y la gerente de Administración Distrital, Doris Chunga Rojas, quienes tuvieron a cargo la exposición para sustentar la suscripción del convenio para el financiamiento de la IOARR “Adquisición de hardware general y mobiliario de oficina en el Juzgado Civil y Juzgado de Paz Letrado en la sede judicial de Paita Alta”.

Con la suscripción de este convenio, la Municipalidad Provincial de Paita contribuirá con el servicio de justicia a través de la adquisición de 24 equipos informáticos (escáner, computadoras e impresoras), así como 87 muebles de oficina (escritorios, archivadores y sillas).

