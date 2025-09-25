Capacitan a personal policial y de salud en Sechura para fortalecer la atención de casos de violencia

En el marco del plan de trabajo 2025 de la Comisión Distrital de Implementación de la Ley N.° 30364 de la Corte Superior de Justicia de Piura, se dio inicio al proceso de capacitación dirigido a personal de la Policía Nacional del Perú (PNP) y de asistencia médica de la provincia de Sechura, con el objetivo de reforzar sus conocimientos y competencias en la atención de casos de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar.

La actividad se desarrolla en el Salón de Actos de la Municipalidad Provincial de Sechura en dos jornadas programadas, los días 25 y 29 de septiembre, con la participación de especialistas, quienes abordan temas como “La violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar y sus aspectos procesales”; “Rol de la Fiscalía y articulación con la PNP y el sector salud”; “Protocolos de actuación para la atención de víctimas de violencia familiar en las Comisarías PNP y los establecimientos de salud” y “Fortalecimiento de competencias para una atención respetuosa y empática a víctimas de violencia”.

En esta primera fecha las exposiciones estuvieron a cargo del magistrado Jose Panta Ruiz, juez del juzgado Civil de Sechura, y la licenciada Gaby Chunga Pazo, psicóloga del Centro de Emergencia Mujer de Sechura. Con esta iniciativa, la Comisión Distrital reafirma su compromiso de promover una respuesta articulada y eficaz frente a la violencia, contribuyendo a que el personal policial y de salud disponga de conocimientos actualizados sobre la ley N° 30364; reforzando así la coordinación interinstitucional en la lucha contra la violencia en la región.