Policía incauta camión con peluches de contrabando en Tacna: estaban ocultos debajo de estiércol

Vehículo en el que iba la carga también fue retenido y se estima que todo lo decomisado tiene un valor de 80 mil soles.

Productos venían desde Chile y estaban valorados en 80 mil soles. Fotos: Liz Ferrer, La República
Productos venían desde Chile y estaban valorados en 80 mil soles. Fotos: Liz Ferrer, La República

La noche del 23 de septiembre, la Policía Fiscal intervino un camión en la carretera Tacna-Palca por el transporte de presunto contrabando. En el interior del vehículo, ocultos bajo kilos de estiércol, se hallaron fardos de peluches de segundo uso.

Ocurrió en el kilómetro 26 de la vía que conecta la ciudad de Tacna con la zona andina de la provincia. El camión de placa de rodaje aef-794, marca Nissan, fue abandonado en una zona descampada antes de que la Policía pudiera intervenir al conductor o pasajeros.

Los efectivos tuvieron que utilizar palas para excavar entre la acumulación de estiércol de corderos y vacas. Luego de un arduo trabajo, lograron localizar, ocultos en el interior del estiércol, numerosos fardos de tamaño regular. Cada uno de estos paquetes contenía en su interior peluches de segundo uso, cuidadosamente comprimidos y embalados, lo que evidenciaría un intento deliberado de ocultar la mercancía.

Productos venían desde Chile: estaban valorados en S/ 80 mil

Se estima que la mercancía provendría de Chile, país con el cual Perú tiene frontera en la costa y sierra. El destino de los peluches habría sido las ferias de segundo uso (cachinas) de la ciudad. Todo lo incautado, incluyendo el vehículo, tiene un valor estimado de 80 mil soles.

 El fiscal Ángel Gutiérrez, adjunto de la Fiscalía Especializada en Delitos Aduaneros, asumió la investigación del caso.

