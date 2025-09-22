Detenidos por robos en viviendas de playa seguirán bajo custodia en Tacna

La ampliación de la detención será de siete días más, informó la Corte Superior de Tacna. Foto: Liz Ferrer, La República

La Corte Superior de Justicia de Tacna ordenó la ampliación de la detención de los seis presuntos integrantes de la banda "Los Carroñeros de Boca del Río" investigados por el delito de receptación. Ellos son investigados por tener en su poder muebles y electrodomésticos robados en viviendas de la playa.

La ampliación será por 7 días. La Fiscalía Provincial Penal recabará en ese plazo las declaraciones de testigos, pericias y otras diligencias. Los detenidos son Diego Arce Huisa (19), Javier Llanos Risalazo (26), Steven Ticona Ayca (29), Joel Arce Capaquera (35), Brenda Arce Capaquera (37) y Miguel Montesinos Illachura (38).

El viernes pasado ellos fueron capturados en una vivienda ubicada en la manzana M, lote 14, de la Asociación Atmat, en el distrito Gregorio Albarracín. En el lugar se hallaron innumerables objetos robados, entre televisores, sillas, cocinas, muebles, y hasta césped artificial.

Los vecinos de las playas los arenales denunciaron que hace una semana se habían registrado varios robos en la zona y que, incluso, varios canes habían sido envenenados. Fue ahí que comenzó un trabajo de seguimiento de la policía en contra de la presunta banda.