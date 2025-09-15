Fin de semana violento en La Libertad: cinco asesinatos en menos de 48 horas

Ola de violencia continúa en aumento en La Libertad. | Fuente: Yolanda Goicochea / La República. | Créditos: difusión.

La región La Libertad vivió un fin de semana marcado por la violencia. En apenas dos días, cinco personas fueron asesinadas con arma de fuego en distintos puntos de la sierra y la costa, en crímenes que van desde ataques sicarios hasta un presunto crimen pasional y consecuencia de un atentado extorsivo.

Pacasmayo: matan a hombre dentro de licorería “El Abuelo”

El último crimen sucedió en la provincia de Pacasmayo, cuando Luis Ullón Mejía fue asesinado dentro de la bodega El Abuelo, ubicada en la calle Andrés Rázuri. Testigos señalan que un sicario irrumpió en el local y, sin mediar palabra, disparó a quemarropa contra la víctima, que murió de inmediato. La Policía investiga el móvil del crimen, sin descartar un ajuste de cuentas.

El Porvenir: acribillan a 'Timba' frente a una bodega

Horas antes, en el distrito trujillano de El Porvenir, Ronald Ever Benites Julián (39), conocido como 'Timba', fue acribillado frente a una bodega en la cuadra 14 de la avenida José Olaya.

La víctima compartía unas cervezas con un amigo cuando, según testigos del hecho, dos sicarios en moto se acercaron y abrieron fuego contra él. Los vecinos reportaron haber escuchado al menos cinco disparos.

Aunque Benites fue trasladado en mototaxi al hospital Santa Isabel, los médicos confirmaron su muerte. La Policía maneja como principal hipótesis un ajuste de cuentas ligado a las bandas criminales que operan en el distrito, no descartó que el baleado tenga antecedentes.

Quiruvilca: hallan cadáver con impacto de bala

Por la mañana del domingo 14 de septiembre, en la sierra de Santiago de Chuco, pobladores de Quiruvilca encontraron el cuerpo sin vida de un hombre con un disparo en la cabeza, abandonado en una cuneta a 200 metros de la variante de la Pampa de Julia.

La PNP sospecha que la víctima fue asesinada en otro lugar y trasladada hasta la cuneta, ya que no había rastros de sangre en el terreno ni en sus ropas.

Sartimbamba: crimen enluta a Sánchez Carrión

En el distrito de Sartimbamba, provincia de Sánchez Carrión, fue hallado sin vida Ambrosio Carranza Layza, agricultor del caserío El Triunfo. El cuerpo apareció en un descampado y fue trasladado a la morgue de Trujillo. Familiares y vecinos exigen justicia.

Chao: atentado con explosivo deja un muerto y un herido

La noche del sábado, delincuentes colocaron un explosivo en una panadería de la calle Las Palmeras, como parte de un presunto acto extorsivo. Minutos después de la detonación, se produjo un tiroteo en la zona.

El joven Jhanpool Cortegana Rodríguez (18) murió tras recibir impactos de bala, mientras que Misle Johar Quezada Sánchez (21) resultó herido en el brazo por una bala perdida mientras participaba en una fiesta cercana.

Las primeras hipótesis policiales apuntan a que Cortegana sería la persona que colocó el explosivo y luego fue ejecutado por otro sujeto no identificado.