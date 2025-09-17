La Libertad: extorsionadores incendian dos buses en Chepén

Buses de las empresas Ortiz y Fustamante fueron incendiados por hampones en Chepén. Foto: Composición LR / Cortesía

Buses de las empresas Ortiz y Fustamante fueron incendiados por hampones en Chepén. Foto: Composición LR / Cortesía

Dos autobuses ardieron en llamas esta madrugada en la provincia de Chepén, región La Libertad. La Policía Nacional del Perú investiga casos de extorsión que vienen recibiendo las empresas de dichos autobuses.

El primer hecho se produjo a las 2:30 a.m., en la calle Santa Rosa, en el centro poblado de Chequen. El segundo ocurrió media hora después, en un sector llamado Chaparral. En ambos casos, las unidades estaban estacionadas en el exterior de las viviendas de sus propietarios.

TE RECOMENDAMOS MARTÍN VIZCARRA cuenta detalles de su encierro en BARBADILLO | Sin Guion con Rosa María Palacios

Dueños de buses son víctimas de extorsión

Fuentes policiales informaron que los dueños de los dos buses son víctimas de extorsión. Uno de los buses pertenecía a la empresa Ortiz y solía usarse para el transporte de personal. Según la policía, una banda viene exigiendo S/ 5.000, aunque aún no ha presentado una denuncia formal.

El otro bus era de la empresa Fustamante y también se utilizaba para el transporte de empleados. En este caso, el propietario sí presentó una denuncia por extorsión.

Las autoridades se encuentran investigando estos nuevos casos de extorsión.