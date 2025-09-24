Sexagenario fallece tras ser atropellado por un mototaxi cuando retornaba a su domicilio en Juliaca

Vecinos de la zona exigieron la instalación de reductores de velocidad. | Créditos: Cinthia Alvarez / La República. | Foto: cortesía.

Vecinos de la zona exigieron la instalación de reductores de velocidad. | Créditos: Cinthia Alvarez / La República. | Foto: cortesía.

Un lamentable accidente de tránsito terminó con la vida de un sexagenario, quien fue atropellado por un mototaxi cuando regresaba a su domicilio. El hecho ocurrió en la salida a Puno, cerca de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velázquez, en Juliaca.

La víctima fue identificada como Daniel Nina Velázquez (63), quien según vecinos trabajaba en una distribuidora de gas ubicada en la misma zona. Se conoció que el fallecido padecía de problemas auditivos, lo que habría dificultado su reacción ante el vehículo.

De acuerdo con testigos, la unidad con placa 2918-8Z se desplazaba desde Caracoto con dirección a Juliaca cuando embistió al ciudadano, provocándole la muerte de forma instantánea. El conductor fue intervenido por agentes policiales y trasladado a la comisaría del distrito de Caracoto para las investigaciones correspondientes.

Hasta el lugar llegaron representantes del Ministerio Público para realizar el levantamiento del cadáver y ordenar su traslado a la morgue de Juliaca. Paralelamente la vía fue acordonada por la Policía para facilitar las diligencias.

Vecinos de la zona exigieron nuevamente la instalación de reductores de velocidad y mejor iluminación en la vía, señalando que los accidentes son frecuentes y que las autoridades no han atendido sus reclamos.