HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Fuerte terremoto sacude Rusia y activa alerta de tsunami
Fuerte terremoto sacude Rusia y activa alerta de tsunami     Fuerte terremoto sacude Rusia y activa alerta de tsunami     Fuerte terremoto sacude Rusia y activa alerta de tsunami     
Alianza vs U. de Chile EN VIVO HOY: ¿qué canal transmitirá el partido?
Alianza vs U. de Chile EN VIVO HOY: ¿qué canal transmitirá el partido?     Alianza vs U. de Chile EN VIVO HOY: ¿qué canal transmitirá el partido?     Alianza vs U. de Chile EN VIVO HOY: ¿qué canal transmitirá el partido?     
Sociedad

Juliaca: choque frontal entre custer y volquete deja un herido grave atrapado entre los fierros retorcidos

Según testigos, el conductor de la custer y dos acompañantes habrían estado ebrios al momento del impacto. Tras el choque, intentaron huir dejando al copiloto atrapado entre los fierros, pero terminaron retenidos.

Chofer y cobrador de la custer intentaron escapar, pero fueron retenidos por la población. Foto: Difusión
Chofer y cobrador de la custer intentaron escapar, pero fueron retenidos por la población. Foto: Difusión

Un violento accidente de tránsito dejó un herido grave en Juliaca, luego de que una custer de placa YIH-780 perteneciente a la empresa Cooperativa San Román, colisionara frontalmente contra un volquete marca Volvo de matrícula B5H-873. Según testigos, tanto el chofer como sus dos acompañantes se encontraban en aparente estado de ebriedad y habrían invadido el carril contrario, provocando el impacto.

El conductor herido fue identificado como José Hurtado Amanqui, de 44 años, quien quedó atrapado entre los fierros retorcidos de la cabina. El siniestro ocurrió la noche del miércoles 17 de septiembre, a la altura del kilómetro 5 de la carretera, pasando el puente Independencia. El choque generó daños materiales de consideración y dejó varios heridos.

TE RECOMENDAMOS

MARTÍN VIZCARRA cuenta detalles de su encierro en BARBADILLO | Sin Guion con Rosa María Palacios

PUEDES VER: Descartan amenaza de bomba en vuelo con destino a Juliaca desde el aeropuerto Jorge Chávez: pasajero que causó falsa alarma fue detenido

lr.pe

Chofer y cobrador intentaron escapar

Tras el impacto, dos de los ocupantes presuntamente el chofer y el cobrador intentaron escapar por las ventanas, dejando al copiloto atrapado en la unidad. Vecinos y transeúntes que presenciaron el hecho lograron retener a los sujetos hasta la llegada de la Policía, que inició las diligencias correspondientes.

El herido fue auxiliado por bomberos y trasladado de emergencia a un centro médico local. Las autoridades vienen evaluando la situación legal del conductor, quien sería el principal responsable del accidente por conducir en presunto estado de ebriedad.

La Policía de Tránsito ha iniciado las investigaciones para determinar responsabilidades. Se espera que las pruebas de alcoholemia confirmen el estado de los ocupantes de la custer y determinar responsabilidades.

Notas relacionadas
Descartan amenaza de bomba en vuelo con destino a Juliaca desde el aeropuerto Jorge Chávez: pasajero que causó falsa alarma fue detenido

Descartan amenaza de bomba en vuelo con destino a Juliaca desde el aeropuerto Jorge Chávez: pasajero que causó falsa alarma fue detenido

LEER MÁS
Un herido de bala y pasajeros desvalijados deja violento asalto en la vía Juliaca–Rinconada

Un herido de bala y pasajeros desvalijados deja violento asalto en la vía Juliaca–Rinconada

LEER MÁS
Deudos de víctimas de Juliaca: “Congreso se burló de muertos por archivar denuncia contra Dina Boluarte”

Deudos de víctimas de Juliaca: “Congreso se burló de muertos por archivar denuncia contra Dina Boluarte”

LEER MÁS
Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
MTC fija edad máxima para que adultos mayores obtengan licencia de conducir en Perú este 2025

MTC fija edad máxima para que adultos mayores obtengan licencia de conducir en Perú este 2025

LEER MÁS
Megatúnel bajo la av. Abancay: la costosa obra de Rafael López Aliaga para enviar el tráfico del Centro de Lima al subterráneo

Megatúnel bajo la av. Abancay: la costosa obra de Rafael López Aliaga para enviar el tráfico del Centro de Lima al subterráneo

LEER MÁS
En menos de tres horas, Congreso aprobó creación de 22 universidades públicas

En menos de tres horas, Congreso aprobó creación de 22 universidades públicas

LEER MÁS
Línea 1 del Metro de Lima sugiere tomar otros medios de transporte por fallas técnicas persistentes

Línea 1 del Metro de Lima sugiere tomar otros medios de transporte por fallas técnicas persistentes

LEER MÁS
El culpable de tu alta factura de energía podría ser este electrodoméstico, cuyo consumo es comparable al de 65 refrigeradoras en funcionamiento

El culpable de tu alta factura de energía podría ser este electrodoméstico, cuyo consumo es comparable al de 65 refrigeradoras en funcionamiento

LEER MÁS
¿Tu universidad está entre las mejores del país? Revisa el ranking mundial 2026

¿Tu universidad está entre las mejores del país? Revisa el ranking mundial 2026

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Usuarios reportan caída de AFP Integra y Prima tras aprobarse el octavo retiro en 2025

Programa de Jimmy Kimmel es suspendido tras comentarios sobre Charlie Kirk y Trump celebra la medida

Alianza Lima vs U. de Chile EN VIVO HOY: hora, canal de TV y alineaciones por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

Sociedad

Transportistas se unen a marchas convocadas por la 'Generación Z' este 20 y 21 de setiembre: "Para recuperar nuestra dignidad"

Sistema de licencias de conducir lleva más de un mes colapsado y afectaría a cerca de 15.000 familias

En menos de tres horas, Congreso aprobó creación de 22 universidades públicas

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Rafael López Aliaga pidió a España reconquistar Latinoamérica: "Un rojo comunista quita libertad a la gente"

Jueces responden amenazas de Santiváñez ante inaplicación de Ley de Amnistía: "Atenta contra la división de poderes"

Sada Goray acusa a fiscales de “dañar” su reputación y les exige US$1 millón

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota