Juliaca: choque frontal entre custer y volquete deja un herido grave atrapado entre los fierros retorcidos

Chofer y cobrador de la custer intentaron escapar, pero fueron retenidos por la población. Foto: Difusión

Un violento accidente de tránsito dejó un herido grave en Juliaca, luego de que una custer de placa YIH-780 perteneciente a la empresa Cooperativa San Román, colisionara frontalmente contra un volquete marca Volvo de matrícula B5H-873. Según testigos, tanto el chofer como sus dos acompañantes se encontraban en aparente estado de ebriedad y habrían invadido el carril contrario, provocando el impacto.

El conductor herido fue identificado como José Hurtado Amanqui, de 44 años, quien quedó atrapado entre los fierros retorcidos de la cabina. El siniestro ocurrió la noche del miércoles 17 de septiembre, a la altura del kilómetro 5 de la carretera, pasando el puente Independencia. El choque generó daños materiales de consideración y dejó varios heridos.

Chofer y cobrador intentaron escapar

Tras el impacto, dos de los ocupantes presuntamente el chofer y el cobrador intentaron escapar por las ventanas, dejando al copiloto atrapado en la unidad. Vecinos y transeúntes que presenciaron el hecho lograron retener a los sujetos hasta la llegada de la Policía, que inició las diligencias correspondientes.

El herido fue auxiliado por bomberos y trasladado de emergencia a un centro médico local. Las autoridades vienen evaluando la situación legal del conductor, quien sería el principal responsable del accidente por conducir en presunto estado de ebriedad.

La Policía de Tránsito ha iniciado las investigaciones para determinar responsabilidades. Se espera que las pruebas de alcoholemia confirmen el estado de los ocupantes de la custer y determinar responsabilidades.