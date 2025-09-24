Defensoría del Pueblo detecta tomógrafos inoperativos en dos principales hospitales de EsSalud en Lima

Pese a que sus hospitales reportan largas colas de pacientes que deben esperar meses para ser atendidos, el seguro social de salud (EsSalud) cuenta con un número significativo de equipos inoperativos para el diagnóstico por imágenes. Así lo advirtió la Defensoría del Pueblo, el cual pidió tomar medidas urgentes para que cada asegurado acceda de forma oportuna a exámenes médicos efectivos.

Tras una serie de inspecciones, la Defensoría del Pueblo detectó que en el hospital Guillermo Almenara, ubicado en la avenida Grau, solo uno de cuatro tomógrafos está en funcionamiento; mientras que en el hospital Edgardo Rebagliati, en Jesús María, solo dos de sus cuatro tomógrafos están operativos. Sucede esto pese a que ambos establecimientos de salud están categorizados como de alta complejidad y reciben a asegurados de todo el país.

TE RECOMENDAMOS El caso SANTIVÁÑEZ y el mundo DIPLOMÁTICO | Sin Guion con Rosa María Palacios

PUEDES VER: Corredor Morado advierte que puentes aéreos de López Aliaga en SJL solo beneficiarán a los autos colectivos

Debido a esta situación, ambos nosocomios recurren al apoyo del hospital nivel II Ramón Castilla, ubicado en la plaza Unión, para realizar la toma de imágenes conforme a cupos que son otorgados para días particulares, los fines de semana y días feriados. Esto para satisfacer la alta demanda de los pacientes.

Pero eso no es todo. La Defensoría del Pueblo también verificó que la reparación de los equipos de toma de imágenes demora demasiado tiempo, debido a falta de repuestos en el mercado o por falta de presupuesto. “Ello posterga la obtención del apoyo requerido por los médicos para llegar a diagnósticos precisos y tempranos de enfermedades, impidiendo a su vez una atención en salud oportuna a los pacientes, muchos de los cuales son incluidos en listas de espera de varios meses”, explicó la institución.

El recorrido comprendió además a los hospitales Emergencias Grau, Guillermo Almenara y Ramón Castilla, donde también se constató que equipos, como tomógrafos, resonadores magnéticos, angiógrafos, ecógrafos y densímetros no reciben el mantenimiento preventivo necesario para garantizar su vida útil.