HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Fuerte sismo de 6,1 sacudió Venezuela hoy
Fuerte sismo de 6,1 sacudió Venezuela hoy     Fuerte sismo de 6,1 sacudió Venezuela hoy     Fuerte sismo de 6,1 sacudió Venezuela hoy     
Sociedad

Defensoría del Pueblo detecta tomógrafos inoperativos en dos principales hospitales de EsSalud en Lima

Piden medidas inmediatas para reparar equipos en nosocomios Rebagliati y Almenara. Médicos no pueden tener diagnósticos precisos.

Tomógrafos se encuentran inoperativos en hospitales.
Tomógrafos se encuentran inoperativos en hospitales.

Pese a que sus hospitales reportan largas colas de pacientes que deben esperar meses para ser atendidos, el seguro social de salud (EsSalud) cuenta con un número significativo de equipos inoperativos para el diagnóstico por imágenes. Así lo advirtió la Defensoría del Pueblo, el cual pidió tomar medidas urgentes para que cada asegurado acceda de forma oportuna a exámenes médicos efectivos.

Tras una serie de inspecciones, la Defensoría del Pueblo detectó que en el hospital Guillermo Almenara, ubicado en la avenida Grau, solo uno de cuatro tomógrafos está en funcionamiento; mientras que en el hospital Edgardo Rebagliati, en Jesús María, solo dos de sus cuatro tomógrafos están operativos. Sucede esto pese a que ambos establecimientos de salud están categorizados como de alta complejidad y reciben a asegurados de todo el país.

TE RECOMENDAMOS

El caso SANTIVÁÑEZ y el mundo DIPLOMÁTICO | Sin Guion con Rosa María Palacios

PUEDES VER: Corredor Morado advierte que puentes aéreos de López Aliaga en SJL solo beneficiarán a los autos colectivos

lr.pe

Debido a esta situación, ambos nosocomios recurren al apoyo del hospital nivel II Ramón Castilla, ubicado en la plaza Unión, para realizar la toma de imágenes conforme a cupos que son otorgados para días particulares, los fines de semana y días feriados. Esto para satisfacer la alta demanda de los pacientes.

Pero eso no es todo. La Defensoría del Pueblo también verificó que la reparación de los equipos de toma de imágenes demora demasiado tiempo, debido a falta de repuestos en el mercado o por falta de presupuesto. “Ello posterga la obtención del apoyo requerido por los médicos para llegar a diagnósticos precisos y tempranos de enfermedades, impidiendo a su vez una atención en salud oportuna a los pacientes, muchos de los cuales son incluidos en listas de espera de varios meses”, explicó la institución.

El recorrido comprendió además a los hospitales Emergencias Grau, Guillermo Almenara y Ramón Castilla, donde también se constató que equipos, como tomógrafos, resonadores magnéticos, angiógrafos, ecógrafos y densímetros no reciben el mantenimiento preventivo necesario para garantizar su vida útil.

Notas relacionadas
Doce peruanos ya han sido evacuados desde Israel a una zona segura de Egipto, según Cancillería

Doce peruanos ya han sido evacuados desde Israel a una zona segura de Egipto, según Cancillería

LEER MÁS
Nueva Sunedu ha licenciado a seis universidades denegadas tras la contrarreforma del Congreso

Nueva Sunedu ha licenciado a seis universidades denegadas tras la contrarreforma del Congreso

LEER MÁS
Elecciones 2026: el Partido Verde tiene un enfoque ecologista y busca replantear el modelo económico

Elecciones 2026: el Partido Verde tiene un enfoque ecologista y busca replantear el modelo económico

LEER MÁS
Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ranking Sunedu 2025: Top 10 de las mejores universidades privadas del Perú

Ranking Sunedu 2025: Top 10 de las mejores universidades privadas del Perú

LEER MÁS
La avenida más larga de Lima tiene 32 kilómetros y une 6 distritos: inicia en San Miguel y culmina en Carabayllo

La avenida más larga de Lima tiene 32 kilómetros y une 6 distritos: inicia en San Miguel y culmina en Carabayllo

LEER MÁS
Estas son las 5 mejores universidades públicas del Perú, según ranking de Sunedu 2025

Estas son las 5 mejores universidades públicas del Perú, según ranking de Sunedu 2025

LEER MÁS
Corte de agua en Arequipa el 25 de septiembre: Sedapar anuncia horarios y distritos afectados

Corte de agua en Arequipa el 25 de septiembre: Sedapar anuncia horarios y distritos afectados

LEER MÁS
Alerta en Cajamarca: 66 niños enfermos por parásito que se transmite a través del agua y alimentos contaminados

Alerta en Cajamarca: 66 niños enfermos por parásito que se transmite a través del agua y alimentos contaminados

LEER MÁS
Municipio de Barranco sobre cobro a quinceañera por foto en Puente de los Suspiros: "No cobramos, regulamos"

Municipio de Barranco sobre cobro a quinceañera por foto en Puente de los Suspiros: "No cobramos, regulamos"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Las 5 mejores universidades privadas de América Latina, según el QS World University Rankings 2026: PUCP de Perú en el top

USCIS anuncia que hará más difícil el examen para inmigrantes que deseen obtener la ciudadanía americana

Jorge Fossati se pronunció sobre inesperado fichaje de Piero Quispe por Sydney FC de Australia

Sociedad

Corte de agua en Lima hoy, 24 de septiembre: cosulta las zonas afectadas y horarios de Sedapal

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Corte de luz en Arequipa por Seal: revisa horarios y zonas afectadas del 24 al 26 de septiembre

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Susana Villarán: Fiscalía señala que recibió más de 11 millones de dólares por parte de Obebrecht y OAS a cambio de concesiones

Ministerio Público continuará investigando a Nicanor Boluarte y a Juan José Santiváñez, afirma fiscal Tomás Gálvez

Dina Boluarte infló cifras de muertes por COVID-19: dijo 2 millones de fallecidos, cuando cifra no supera los 221 mil

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota