Adolescente muere tras brutal golpiza de vecinos que lo confundieron con un presunto ratero. | Composición LR

Adolescente muere tras brutal golpiza de vecinos que lo confundieron con un presunto ratero. | Composición LR

Un lamentable hecho conmovió a la ciudad de Chimbote el último domingo 21 de septiembre, cuando un escolar de 16 años falleció luego de recibir una brutal golpiza por vecinos del asentamiento humano San Miguel tras ser confundido con un presunto ladrón.

Ante lo sucedido, la Defensoría del Pueblo realizó un pronunciamiento oficial solicitando a la Policía Nacional (PNP), al Ministerio Público y al Poder Judicial de investigar, procesar y sancionar a los implicados.

TE RECOMENDAMOS TOMÁS GÁLVEZ nuevo FISCAL DE LA NACIÓN y REPRESIÓN en las calles | Arde Troya con JULIANA OXENFORD

¿Qué sucedió con el escolar de 16 años?

De acuerdo con información de medios locales, el adolescente de 16 años fue salvajemente golpeado por vecinos del asentamiento humano San Miguel, luego de que dos sujetos acusaran de "ratero" al menor, luego de una presunta discusión.

Minutos después del violento ataque, efectivos de la PNP llegaron al lugar y trasladaron al escolar a la comisaría Alto Perú, para luego ser derivado al Hospital La Caleta, donde se confirmó su muerte por la gravedad de sus heridas. Los supuestos agraviados fueron intervenidos y pasaron a la condición de investigados por disposición del Ministerio Público.

En tanto, el día de hoy, 22 de septiembre, la Fiscalía realizó la reconstrucción de los hechos para determinar si solicita prisión preventiva contra los presuntos imputados Diego Armando Díaz Joya (29) y Yeferson Alexis Orbegozo Joya (25).

Familiares exigen justicia en Chimbote

Los familiares del menor exigen justicia para el estudiante que cursaba el cuarto año escolar del colegio Innova Schools. Las tías del adolescente comentaron a un medio local que su sobrino había ido a dejar a una compañera antes de ser agredido brutalmente.

Familia del menor teme que los implicados sean liberados y que la PNP no lo llevó al Hospital luego de ser golpeado. Asimismo, la institución educativa informó que lo sucedido se encuentra en investigación y que brindarán soporte socioemocional a sus compañeros y comunidad educativa. Por otro lado, resaltó que el ataque fue fuera de las instalaciones del plantel y no guardan relación con centro educativo.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

