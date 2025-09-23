HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Incendio en condominio de Chiclayo deja un niño con quemaduras

La Municipalidad de La Victoria detectó que a pocos metros del origen del siniestro funcionaba una distribuidora clandestina de balones de gas.


Autoridades investigan las causas del siniestro.
Autoridades investigan las causas del siniestro. | Fuente: Emmanuel Moreno / La República. | Créditos: Emmanuel Moreno / La República.

Momentos de pánico vivieron más de 600 familias del condominio Jockey Club del distrito de La Victoria, en Chiclayo, a consecuencia de un voraz incendio en uno de los departamentos este martes 23 de setiembre. El siniestro dejó un niño con quemaduras.

lr.pe

Explosión y rescate

Según contaron los vecinos a La República, cerca de las 9 a. m. una explosión proveniente del edificio situado en la av. La Unión los alertó. Al salir se dieron cuenta que uno de los apartamentos del tercer piso estaba envuelto en llamas. La ferocidad del fuego permitió que se expanda a un departamento contiguo donde se encontraba un menor de edad.

Los primeros en llegar al lugar de la emergencia fueron los agentes de la Policía Nacional, quienes rápidamente se organizaron para romper la puerta y rescatar al niño. Es así que el pequeño F. A. F. A. (8) fue salvado del interior del apartamento n. ° 304 con algunas quemaduras leves en unos de sus brazos y trasladado al policlínico EsSalud de La Victoria. Aproximadamente después de una hora y media el niño fue dado de alta y regresó al lado de sus padres.

Pudo terminar en tragedia

El alcalde victoriano Edwin Vásquez Sánchez informó a este medio que detectaron que a pocos metros de donde se originó el fuego, en unos de los departamentos del edificio del frente, funcionaba una distribuidora clandestina de gas; cuyo dueño evacuó los balones. No obstante, el inmueble fue intervenido por personal de Fiscalización para el procedimiento correspondiente.

Incendio causó gran alarma entre los moradores. Créditos: Emmanuel Moreno / La República.

Incendio causó gran alarma entre los moradores. Créditos: Emmanuel Moreno / La República.

Investigan caso

Sobre el origen del siniestro, el burgomaestre explicó que habría sido por un corto circuito en una terma de agua. Por fortuna, en ese momento no había nadie en el departamento y no se reportaron más heridos. El caso es investigado por las autoridades para determinar responsabilidades.

