Rímac: reportan fuerte incendio en el mercado de flores durante desalojo de comerciantes
Tres unidades de bomberos llegaron al lugar para controlar el siniestro.
Incendio en el Mercado de Flores en Rímac. | Difusión
Vecinos alertaron de un incendio al interior del mercado de flores de Santa Rosa, ubicado en el Rímac. Testigos señalaron que el fuego se extendía en el predio durante enfrentamientos entre comerciantes y efectivos de la Policía Nacional, quienes resguardan el lugar tras ser clausurado.
Noticia en desarrollo.