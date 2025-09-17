HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Boluarte viajará a EE. UU. el mismo día de la marcha contra su Gobierno
Boluarte viajará a EE. UU. el mismo día de la marcha contra su Gobierno     Boluarte viajará a EE. UU. el mismo día de la marcha contra su Gobierno     Boluarte viajará a EE. UU. el mismo día de la marcha contra su Gobierno     
Sociedad

Rímac: reportan fuerte incendio en el mercado de flores durante desalojo de comerciantes

Tres unidades de bomberos llegaron al lugar para controlar el siniestro.

Incendio en el Mercado de Flores en Rímac.
Incendio en el Mercado de Flores en Rímac. | Difusión

Vecinos alertaron de un incendio al interior del mercado de flores de Santa Rosa, ubicado en el Rímac. Testigos señalaron que el fuego se extendía en el predio durante enfrentamientos entre comerciantes y efectivos de la Policía Nacional, quienes resguardan el lugar tras ser clausurado.

Noticia en desarrollo.

TE RECOMENDAMOS

MARTÍN VIZCARRA cuenta detalles de su encierro en BARBADILLO | Sin Guion con Rosa María Palacios
Notas relacionadas
Lima Metropolitana sumará un nuevo centro comercial: este histórico distrito tendrá su primer mall con inversión estimada en S/80.000 millones

Lima Metropolitana sumará un nuevo centro comercial: este histórico distrito tendrá su primer mall con inversión estimada en S/80.000 millones

LEER MÁS
Cierran Mercado de Flores en Rímac y desalojan a comerciantes: denuncian pérdidas de hasta S/20,000

Cierran Mercado de Flores en Rímac y desalojan a comerciantes: denuncian pérdidas de hasta S/20,000

LEER MÁS
Rímac: clausura del mercado Uniflor deja a más de 200 familias a la deriva

Rímac: clausura del mercado Uniflor deja a más de 200 familias a la deriva

LEER MÁS
Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Megatúnel bajo la av. Abancay: la costosa obra de Rafael López Aliaga para enviar el tráfico del Centro de Lima al subterráneo

Megatúnel bajo la av. Abancay: la costosa obra de Rafael López Aliaga para enviar el tráfico del Centro de Lima al subterráneo

LEER MÁS
Muere joven torero aficionado tras ser embestido por un toro durante fiesta patronal en Apurímac

Muere joven torero aficionado tras ser embestido por un toro durante fiesta patronal en Apurímac

LEER MÁS
MTC fija edad máxima para que adultos mayores obtengan licencia de conducir en Perú este 2025

MTC fija edad máxima para que adultos mayores obtengan licencia de conducir en Perú este 2025

LEER MÁS
Paciente de 21 años denuncia abuso sexual durante sesión con psicólogo de EsSalud en Madre de Dios

Paciente de 21 años denuncia abuso sexual durante sesión con psicólogo de EsSalud en Madre de Dios

LEER MÁS
Sigue EN VIVO la crisis en Machu Picchu: suspenden paro por 72 horas y reanudan actividades en la ciudadela

Sigue EN VIVO la crisis en Machu Picchu: suspenden paro por 72 horas y reanudan actividades en la ciudadela

LEER MÁS
MTC: conductores que mantengan un historial sin infracciones de tránsito por dos años podrán acceder a este beneficio en Perú este 2025

MTC: conductores que mantengan un historial sin infracciones de tránsito por dos años podrán acceder a este beneficio en Perú este 2025

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sporting Cristal se salvó de milagro: delantero de Alianza Atlético mandó la pelota 2 veces al palo tras rematar sin arquero

Alianza Lima y la última vez que derrotó a un equipo chileno en Matute: más de 20 años y un inolvidable gol de Jefferson Farfán

Eduardo Arana ante la Comisión de Justicia confirma que recomendó a Juan Santiváñez como ministro de Justicia

Sociedad

Negrita, la perrita que fue abandonada, atropellada y ahora busca una familia responsable

Sorteo de La Tinka del miércoles 17 de septiembre: revisa aquí el resultado y los números ganadores del Pozo Millonario

Corte de agua en Lima hoy, 17 de septiembre: horarios de Sedapal y zonas afectadas según distritos

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Eduardo Arana ante la Comisión de Justicia confirma que recomendó a Juan Santiváñez como ministro de Justicia

Eduardo Arana y Juan Santiváñez EN VIVO: ministros responden en el Congreso por audios de presunto tráfico de influencias

Juliana Oxenford sobre el posible viaje de Dina Boluarte a la ONU: "Tamaña hipocresía, quiere librarnos del pacto de San José"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota