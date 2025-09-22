HOYSuscripcion LR Focus

Política

Susana Villarán: este martes inicia juicio contra exalcaldesa por el caso Rutas de Lima

Exalcaldesa es acusada de colusión agravada, asociación ilícita, cohecho y lavado de activos en el caso Rutas de Lima y la concesión de la Línea Amarilla.

Susana Villarán enfrenta cargos por colusión agravada, asociación ilícita, cohecho y lavado de activos | Foto: Difusión.
Susana Villarán enfrenta cargos por colusión agravada, asociación ilícita, cohecho y lavado de activos | Foto: Difusión.

El juicio oral contra Susana Villarán comenzará este martes 23 de septiembre en el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional. La exalcaldesa afronta cargos por presunta colusión agravada, asociación ilícita, cohecho y lavado de activos en relación al caso Rutas de Lima y la concesión de la Línea Amarilla.

El Ministerio Público sostiene que Villarán recibió aportes irregulares de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS. Estos fondos habrían financiado la campaña contra la revocatoria de 2013 y la de su reelección en 2014. A cambio, las compañías habrían obtenido beneficios en las concesiones viales. La Fiscalía solicita una condena de 29 años de prisión.

El proceso involucra a 21 personas, entre exfuncionarios municipales y empresarios vinculados a las concesiones. La exalcaldesa afrontará un juicio largo y complejo, con la presencia de más de 300 testigos. La muerte de José Miguel Castro, exgerente municipal y pieza clave en la investigación, deja un vacío en el caso.

lr.pe

José Domingo Pérez sobre inicio de juicio oral: "Confiamos que el colegiado pueda instalar mañana el juicio"

El fiscal José Domingo Pérez, integrante del equipo especial Lava Jato y encargado del caso, manifestó a La República que mantiene la confianza en que este martes se instalará el juicio contra Susana Villarán. Subrayó que, pese a los retrasos acumulados en la etapa intermedia, el proceso ya superó todas las revisiones judiciales y debe continuar sin más dilaciones.

"Confiamos que los jueces de este colegiado, que ya tienen bastante experiencia, porque no solamente han llevado el caso Cocteles, han sentenciado el caso Ollanta Humala, y otros casos, puedan instalar mañana dicho juzgamiento. Para mí me queda claro que esta pretensión de que no se instale debe ser mañana rechazada", comentó.

lr.pe

Sin embargo, reconoció que la defensa de la exalcaldesa podría intentar impedir el inicio de la audiencia, tal como ha ocurrido en otros casos vinculados a Lava Jato. Recordó el precedente del caso Cocteles, en el que se consumieron horas enteras discutiendo la instalación del juicio.

"Ha sucedido en los demás juzgamientos de los casos Lava Jato, las defensas han procurado que no se instale el juzgamiento. Recordemos el caso Cocteles, en varias horas, prácticamente toda la mañana se agotó porque se discutió sobre la instalación o no del juzgamiento. Finalmente, los jueces instalaron el juzgamiento", precisó.

