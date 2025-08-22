Callao aún espera su tren. Con la promesa de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao que promete unir la provincial constitucional con la capital peruana, los chalacos aguardan la esperanza de volver a contar con una línea de ferrocarril que facilite el transporte en una urbe afectada por el intenso tráfico. Sin embargo, este sistema no les es extraño: hace 170 años, la región que alberga el puerto contaba con el tren Lima-Callao, el cual transportaba carga y pasajeros y que era referente en el transporte ferroviario de Sudamérica.

Más de un centenario de años después, Callao tendrá un nuevo tren: esta vez bajo tierra. En marzo de 2024, iniciaron las obras del ramal de la Línea 4 del Metro, sistema que conectará con la Línea 2 que parte desde Ate hacia la región chalaca. Este ramal, de aproximadamente siete kilómetros, conecta la avenida Elmer Faucett con la estación Carmen de la Legua, la primera que está siendo construida durante este 2025, pero que pudo haber estado ya finalizada de no ser por las demoras que ha acarreado desde el 2019.

Línea 2 del Metro: el tren subterráneo bajo el Callao

La Línea 2 del Metro será el sistema de transporte subterráneo bajo la región Callao que contará con ocho estaciones: San Marcos, Elio, Oscar Benavides, Insurgentes, Juan Pablo II, Buenos Aires, Puerto Del Callao y Carmen de la Legua. Esta última es la que registra mayores avances por parte del MTC, pues este mes se iniciaron los planes de desvío y rutas alternas correspondientes a las obras del ramal de la Línea 4, el tramo de conexión de la Línea 2, proveniente desde Lima, y con conexión al aeropuerto Jorge Chávez.

Ruta del tren de la Línea 2 en el Callao. Foto: Metro de Lima

La ruta del nuevo tren en el Callao atravesará los distritos de Carmen de la Legua, La Perla, Bellavista, Callao y los límites con Lima y San Miguel. Por ello, el avance en el ramal 4 que inicia en Carmen de la Legua resulta clave para la conexión con los siguientes puntos: Quilca, El Olivar, Aeropuerto, Bocanegra, Gambetta y Canta Callao, abarcando centro, norte y sur de la región. Asimismo, busca reducir el alto flujo vehicular en avenidas congestionadas como la avenida Faucett y Óscar Benavides (Colonial).

Línea 2 del Metro no es el primer tren del Callao

Con una ruta de 14 kilómetros, el primer tren que tuvo Callao empezó a operar en mayo de 1851, 30 años después de proclamada de la Independencia del Perú. Fue inaugurado por el expresidente José Rufino Echenique, sin embargo, los recursos para su construcción fueron parte del gobierno antecesor de Ramón Castilla: capitales privados ingleses. Su recorrido abarcaba desde la estación Primer Puerto, cerca de la plaza Grau en Callao, hacia la estación San Juan de Dios, convertida ahora en parte de la Plaza San Martín.

