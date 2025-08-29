170 años después, un nuevo ferrocarril atravesará el Callao: tren subterráneo conectaría con el Aeropuerto Jorge Chávez

170 años atrás, el Callao contaba con un ferrocarril tanto de carga, como pasajeros, que lo conectaba con Lima. Hoy, el Metro de Lima y Callao promete conectar la provincia constitucional con la capital peruana con un nuevo tren, generando grandes expectativas entre los vecinos chalacos, quienes anhelan contar nuevamente con un servicio ferroviario que alivie el congestionado tráfico de la ciudad en su día a día. Así pues, todo apunta a que más de un siglo y medio después, el Callao contará con un nuevo sistema de tren, esta vez subterráneo.

En marzo de 2024, se dará inicio a las obras del ramal de la Línea 4 del Metro, que se integrará con la Línea 2, la cual va desde Ate hasta el Callao. Este nuevo ramal, que tendrá una extensión de aproximadamente siete kilómetros, conectará la avenida Elmer Faucett con la estación Carmen de la Legua. Esta última es la primera en construcción durante el 2025, aunque su finalización se ha visto retrasada desde 2019 debido a diversas demoras en el proceso.

Línea 2 del Metro de Lima: el tren subterráneo bajo el Callao

La Línea 2 del Metro será el sistema de transporte subterráneo bajo la región Callao que contará con ocho estaciones: San Marcos, Elio, Oscar Benavides, Insurgentes, Juan Pablo II, Buenos Aires, Puerto Del Callao y Carmen de la Legua. Esta última es la que registra mayores avances por parte del MTC, pues este mes se iniciaron los planes de desvío y rutas alternas correspondientes a las obras del ramal de la Línea 4, el tramo de conexión de la Línea 2, proveniente desde Lima, y con conexión al aeropuerto Jorge Chávez.

Ruta del tren de la Línea 2 en el Callao. Foto: Metro de Lima

La ruta del nuevo tren en el Callao atravesará los distritos de Carmen de la Legua, La Perla, Bellavista, Callao y los límites con Lima y San Miguel. Por ello, el avance en el ramal 4 que inicia en Carmen de la Legua resulta clave para la conexión con los siguientes puntos: Quilca, El Olivar, Aeropuerto, Bocanegra, Gambetta y Canta Callao, abarcando centro, norte y sur de la región. Asimismo, busca reducir el alto flujo vehicular en avenidas congestionadas como la avenida Faucett y Óscar Benavides (Colonial).

¿Cuál fue el primer tren que tuvo Callao?

Con una ruta de 14 kilómetros, el primer tren que tuvo Callao empezó a operar en mayo de 1851, 30 años después de proclamada de la Independencia del Perú. Fue inaugurado por el expresidente José Rufino Echenique, sin embargo, los recursos para su construcción fueron parte del gobierno antecesor de Ramón Castilla: capitales privados ingleses.

Su recorrido abarcaba desde la estación Primer Puerto, cerca de la plaza Grau en Callao, hacia la estación San Juan de Dios, convertida ahora en parte de la Plaza San Martín.

