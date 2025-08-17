Obras en la Estación Carmen de la Legua no afectarán el sentido norte-sur de la Av. Faucett, el cual permanecerá habilitado y no requerirá de desvíos. | Foto: composición LR/Andina/Línea 4 Metro de Lima

Obras en la Estación Carmen de la Legua no afectarán el sentido norte-sur de la Av. Faucett, el cual permanecerá habilitado y no requerirá de desvíos. | Foto: composición LR/Andina/Línea 4 Metro de Lima

Con motivo de las obras para la estación Carmen de la Legua, la Municipalidad Provincial del Callao aprobó un plan de desvío vehicular que entra en vigor desde este 17 de agosto. Los trabajos, a cargo de la concesionaria, se llevarán a cabo en la Av. Faucett, específicamente en el tramo comprendido entre el Jr. Hipólito Unanue y la Calle Luna Pizarro.

Como resultado de estas obras, la circulación en la avenida antes mencionada estará temporalmente restringida en dirección de sur a norte. Es importante mencionar que la construcción de esta estación es una de las ocho que se están ejecutando como parte de la extensión de la Línea 4 del Metro de Lima, la cual conectará directamente con el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Ramal de la Línea 4 del Metro en Callao: desvíos para transporte público y privado por obras en av. Faucett

Con el inicio de las obras en la Av. Faucett, se han establecido rutas de desvío para el flujo vehicular, separando el transporte público del privado para mantener la fluidez del tránsito, a saber:

Transporte público: los buses y demás unidades de transporte público deberán circular por las vías auxiliares de las avenidas Faucett y Óscar R. Benavides. Luego, su recorrido continuará por la Av. Enrique Meiggs y la Av. Argentina, permitiéndoles retomar la Av. Faucett.

Transporte privado: los vehículos particulares tienen como alternativa las avenidas San José, Garcilaso de la Vega y Conde de Lemos, por donde podrán circular antes de volver a ingresar a la Av. Faucett en dirección de sur a norte.

¿Cuántas estaciones tendrá el Ramal de la Línea 4 del Metro de Lima?

El ramal de la Línea 4 del Metro de Lima y Callao, que conectará con la Línea 2 y permitirá un viaje de solo 11 minutos hasta la Av. Néstor Gambetta con un trayecto de 7 kilómetros completamente subterráneo, contará con ocho estaciones ubicadas a lo largo de la Av. Faucett.

Carmen de la Legua Morales Duárez Quilca El Olivar Aeropuerto Bocanegra Canta Callao Gambetta

