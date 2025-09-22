Colapsa muro de contención en Ate y anciano resulta herido: menores se salvan de milagro

La caída del muro provocó una densa polvareda en la asociación El Nínive, zona de Huaycán, en Ate. | Foto: composición LR | difusión Buenos días Perú

Un muro de contención de más de 20 metros colapsó en el sector del cerro El Ángel, en la asociación El Nínive, zona de Huaycán, distrito de Ate. Los escombros cayeron cerca de un terreno donde se encontraban menores de edad y adultos. Ante la emergencia, se observa cómo los menores huyen aterrados del lugar. Este hecho ocurrió el domingo 22 de setiembre en la tarde.

La caída del muro provocó una densa polvareda que cubrió varias partes de la asociación. Lamentablemente, un adulto mayor resultó herido tras el desplome.

Muro de contención colapsó en Huaycán, Ate

El momento exacto del derrumbe en la asociación El Nínive, en Huaycán, Ate, fue grabado por los vecinos. Ellos escucharon un fuerte estruendo y, al notar que grandes cantidades de tierra se desprendían desde la parte alta del cerro, empezaron a registrar lo ocurrido. En las imágenes se observa la desesperación de las personas que estaban en la parte baja.

Vecinos de la asociación El Nínive señalaron que una persona, presunta propietaria de una chochera colindante del lugar donde cayeron los escombros, realizó excavaciones con maquinaria pesada para ampliar su terreno, lo que habría debilitado la zona y provocado la caída del muro. Además, en la zona existe un canal de regadío que humedeció la tierra.

"Somos varios afectados: Mi mamá, mis hermanos que viven acá. Somos una familia perjudicada. El derrumbe ocurrió porque la señora del terreno de abajo excavó para ganar más espacio. Se le avisó y notificó a través de la asociación, ya que había rajaduras, pero hizo caso omiso. El sábado se cayó el muro y la señora incluso se ríe de lo sucedido", denunció una vecina.

Menores y adultos se salvan de morir de milagro tras caída de muro de contención

Los menores que se encontraban en el lugar donde cayeron los escombros del muro colapsado salieron corriendo en busca de ayuda. Además, los ciudadanos que estaban en la parte superior del terreno también se alarmaron y reaccionaron de inmediato. Afortunadamente, lograron ponerse a salvo.

"Yo estaba transitando con mi hijita, regando. En el momento en que se cayó un pedazo del terreno me asusté y corrí. Luego el camino empezó a partirse y todo se vino abajo", indicó una ciudadana.

Canal de ayuda

