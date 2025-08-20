En horas de la mañana del 20 de agosto, una pared de una vivienda ubicada en la Manzana O Lote 3 del asentamiento humano Los Rosales, Ancón, colapsó. De acuerdo con el comandante del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, Germán Medina, se reporta un fallecido y un herido hasta el momento.

Además, personal de Serenazgo, Defensa Civil y la Policía Nacional del Perú (PNP) llegaron de inmediato a apoyar. Según informes preliminares de la Municipalidad de Ancón, se sabe que dos personas estaban trabajando en la infraestructura para reforzarla cuando la pared cedió.

Colapsa pared de vivienda en asentamiento humano de Ancón

La víctima mortal sería Vicente Aguirre Gomez (36), uno de los trabajadores y padre de familia. Bajo este contexto, los residentes del sector se pronunciaron.

Foto: Municipalidad de Ancón

Imágenes captaron el trabajo conjunto de las autoridades y los residentes del sector, dado que aún habría personas atrapadas bajo los montículos. El esfuerzo se sigue realizando hasta el cierre de esta edición.

Foto: Composición LR

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 265 8783 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.