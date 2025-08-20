HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?
¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?     ¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?     ¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?     
Sociedad

Un muerto y un herido deja colapso de pared de vivienda en Ancón: aún habría personas atrapadas bajo escombros

El siniestro ocurrió en el asentamiento humano Los Rosales. Los bomberos dispusieron unidades para realizar las operaciones de rescate correspondientes.

Vecinos apoyan con la remoción del derrumbe. Foto: Municipalidad de Ancón
Vecinos apoyan con la remoción del derrumbe. Foto: Municipalidad de Ancón

En horas de la mañana del 20 de agosto, una pared de una vivienda ubicada en la Manzana O Lote 3 del asentamiento humano Los Rosales, Ancón, colapsó. De acuerdo con el comandante del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, Germán Medina, se reporta un fallecido y un herido hasta el momento.

Además, personal de Serenazgo, Defensa Civil y la Policía Nacional del Perú (PNP) llegaron de inmediato a apoyar. Según informes preliminares de la Municipalidad de Ancón, se sabe que dos personas estaban trabajando en la infraestructura para reforzarla cuando la pared cedió.

PUEDES VER: Asesinan a niño de 8 años y joven en brostería en Huaura: sicarios dispararon más de 27 veces

lr.pe

Colapsa pared de vivienda en asentamiento humano de Ancón

La víctima mortal sería Vicente Aguirre Gomez (36), uno de los trabajadores y padre de familia. Bajo este contexto, los residentes del sector se pronunciaron.

Foto: Municipalidad de Ancón

Foto: Municipalidad de Ancón

Imágenes captaron el trabajo conjunto de las autoridades y los residentes del sector, dado que aún habría personas atrapadas bajo los montículos. El esfuerzo se sigue realizando hasta el cierre de esta edición.

Foto: Composición LR

Foto: Composición LR

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
¿Es legal vender los productos de los contenedores que se cayeron al mar en el Callao? Esto dice el derecho marítimo, según experto

¿Es legal vender los productos de los contenedores que se cayeron al mar en el Callao? Esto dice el derecho marítimo, según experto

LEER MÁS
Mamá de Kylian Mbappé llegó a Ancón para ver los avances de la fundación de su hijo en Perú: también ayudó a una olla común

Mamá de Kylian Mbappé llegó a Ancón para ver los avances de la fundación de su hijo en Perú: también ayudó a una olla común

LEER MÁS
Filtran escena de AFHS donde los Gonzáles rescatan lavadora en Ancón tras caída de contenedores al mar y usuarios reaccionan: ¡Oh, may!

Filtran escena de AFHS donde los Gonzáles rescatan lavadora en Ancón tras caída de contenedores al mar y usuarios reaccionan: ¡Oh, may!

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto en Lima y Callao? Esto dicen los distintos gremios de transportistas

¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto en Lima y Callao? Esto dicen los distintos gremios de transportistas

LEER MÁS
Escolar termina desmayada tras ser asaltada en San Martín de Porres cuando se dirigía a su colegio: cámaras registran el hecho

Escolar termina desmayada tras ser asaltada en San Martín de Porres cuando se dirigía a su colegio: cámaras registran el hecho

LEER MÁS
Paro de transportistas del 21 de agosto EN VIVO: gremios que participarán, calles cerradas, rutas y clases suspendidas

Paro de transportistas del 21 de agosto EN VIVO: gremios que participarán, calles cerradas, rutas y clases suspendidas

LEER MÁS
¿Hay clases este 21 de agosto por paro de transportistas? Esto se sabe de colegios en Lima y Callao

¿Hay clases este 21 de agosto por paro de transportistas? Esto se sabe de colegios en Lima y Callao

LEER MÁS
Real Plaza anuncia el encendido de luces del centro comercial en Trujillo y recalca que aún no habrá reapertura

Real Plaza anuncia el encendido de luces del centro comercial en Trujillo y recalca que aún no habrá reapertura

LEER MÁS
Paro de transportistas del 21 de agosto: todo lo que se sabe sobre la marcha contra la ineficiencia del Gobierno ante la inseguridad

Paro de transportistas del 21 de agosto: todo lo que se sabe sobre la marcha contra la ineficiencia del Gobierno ante la inseguridad

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

'Al fondo hay sitio' en vivo arrasa en rating contra el estreno de ‘Eres mi bien’: ¿cuántos puntos hicieron?

La libra, histórica unidad de medición clave en la Antigua Roma: es utilizada en Estados Unidos y Reino Unido

Real Madrid se impone frente a Osasuna con gol de Kylian Mbappé y en debut de Franco Mastantuono

Sociedad

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025, según el MTC

MTC brindará mayores beneficios en la licencia a conductores con un buen historial de manejo: los cambios al Reglamento

Paro de transporte del 21 de agosto en Lima: estos son los gremios que confirmaron su participación y los que no lo acatarán

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Juliana Oxenford sobre pérdida de 1.200 archivos en la JNJ: "Me suena a un nivel de corrupción de mugre"

Comisión de Alejandro Muñante apunta a una persecución política contra fiscales Lava Jato

Marianella Ledesma sobre fallo del TC que blinda a Boluarte: "Es pro crimen, pro impunidad de corrupción"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota