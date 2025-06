Un gran bloque de concreto cayó sobre un auto, que se encontraba estacionado en el distrito de Independencia, durante el sismo de magnitud 6.1 que remeció Lima y Callao, este domingo 15 de junio de 2025. Tras ello, un bloque de ladrillo sobre la cabeza de una mujer, quien salió del vehículo tras sentir el movimiento telúrico.

La ciudadana identificada como Katy Ramos, de 31 años, se salvó de morir luego del gran impacto que tuvieron los escombros de un edificio de ocho pisos en la unidad vehicular. Este hecho fue registrado a pocas cuadras de la estación Naranjal del Metropolitano.

Bloque de concreto cae sobre un auto y deja insconciente a mujer

Ramos informó que no sintió el sismo en un primer momento porque se encontraba dentro del vehículo. Sin embargo, cuando notó que la unidad se comenzó a mover, salió de inmediato. Fue en ese momento cuando varios ladrillos y fragmentos de concreto se desprendieron del edificio contiguo y cayeron sobre ella.

La ciudadana corrió pero los restos del inmueble la alcanzaron y perdió el conocimiento. Minutos después, personal de los Bomberos la auxilió y la trasladó al Hospital Cayetano Heredia.

"Yo estaba por cerrar la luna de atrás del carro y no escuché cuando me dijeron 'temblor'. Me quedé adentro. Cuando sentí que el carro se movía, salí y un ladrillo cayó en mi rostro. Pude haber muerto ahí dentro", contó en diálogo con Canal N.

"Me quedé en shock. Perdí el conocimiento. Los bomberos vinieron y la ambulancia me llevó al hospital", agregó.

El hecho ocurrió frente a un local de lavado de autos, que se encuentra instalado en el edificio desde donde se desprendieron los escombros. Ramos y su acompañante llegaron al lugar para que atendieran su vehículo.

Por su parte, el propietario del auto expresó su molestia ante la falta de respuesta por parte de los dueños del local. "Nadie se ha acercado. Sigo en el lugar y aún espero una respuesta. Mi único deseo es que arreglen el carro. Es mi herramienta de trabajo", declaró.

