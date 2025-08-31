Sorteo de La Tinka EN VIVO HOY, domingo 31 de agosto: números ganadores, pozo millonario, cómo jugar y más
Hoy, domingo 31 de agosto se juega un sorteo de La Tinka y AQUÍ podrás revisar los resultados, jugada ganadora y la repetición del sorteo. Entérate a cuánto ascendió el pozo millonario, cuáles fueron las bolillas ganadoras y más.
- La Tinka 27 de agosto de 2025: revisa los resultados del último sorteo
- La Kábala resultados: revisa aquí la jugada y último sorteo del martes 26 de agosto
Este domingo 31 de agosto, se realizará un nuevo sorteo de La Tinka, organizado por Intralot. Esta vez, el pozo acumulado asciende hasta los S/40.531.730. Los interesados podrán jugar con solo S/5, tanto de manera online como presencial (en las tiendas físicas), para ser los próximos ganadores. Si no se llevan el premio mayor, podrían ser los afortunados en obtener los premios secundarios en caso acierten algún número.
Cabe mencionar que las cartillas de La Tinka están disponibles en distintos establecimientos comerciales, entre ellos Plaza Vea, Vivanda, Promart y Oechsle. Además, el sorteo en vivo puede seguirse a través de redes sociales como Facebook y YouTube, así como mediante la plataforma de La República.
Sorteo de La Tinka EN VIVO HOY, domingo 31 de agosto: números ganadores, pozo millonario, cómo jugar y más
¿Cuándo son los sorteos de la Tinka?
La Tinka realiza sus sorteos dos veces por semana, los miércoles y domingos a las 10:50 de la noche. En cada uno de estos eventos, los participantes tienen la oportunidad de ganar premios que ascienden a varios millones de soles.
¿Cuánto cuesta participar en La Tinka?
Una jugada básica cuesta S/5, y puedes agregar la Boliyapa por S/1 más. Cabe destacar que también hay jugadas múltiples.
¿Qué es La Tinka?
Es una marca de juegos de lotería en Perú operada por la empresa La Tinka S.A. del Grupo Intercorp.