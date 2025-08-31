La Tinka se juega hoy, 31 de agosto, con un pozo histórico de S/40.531.730 | La Tinka

La Tinka se juega hoy, 31 de agosto, con un pozo histórico de S/40.531.730 | La Tinka

Este domingo 31 de agosto, se realizará un nuevo sorteo de La Tinka, organizado por Intralot. Esta vez, el pozo acumulado asciende hasta los S/40.531.730. Los interesados podrán jugar con solo S/5, tanto de manera online como presencial (en las tiendas físicas), para ser los próximos ganadores. Si no se llevan el premio mayor, podrían ser los afortunados en obtener los premios secundarios en caso acierten algún número.

Cabe mencionar que las cartillas de La Tinka están disponibles en distintos establecimientos comerciales, entre ellos Plaza Vea, Vivanda, Promart y Oechsle. Además, el sorteo en vivo puede seguirse a través de redes sociales como Facebook y YouTube, así como mediante la plataforma de La República.