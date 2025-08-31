HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Está Trump muerto? La verdad detrás de los rumores
¿Está Trump muerto? La verdad detrás de los rumores     ¿Está Trump muerto? La verdad detrás de los rumores     ¿Está Trump muerto? La verdad detrás de los rumores     
Sociedad

Sorteo de La Tinka EN VIVO HOY, domingo 31 de agosto: números ganadores, pozo millonario, cómo jugar y más

Hoy, domingo 31 de agosto se juega un sorteo de La Tinka y AQUÍ podrás revisar los resultados, jugada ganadora y la repetición del sorteo. Entérate a cuánto ascendió el pozo millonario, cuáles fueron las bolillas ganadoras y más.

La Tinka se juega hoy, 31 de agosto, con un pozo histórico de S/40.531.730
La Tinka se juega hoy, 31 de agosto, con un pozo histórico de S/40.531.730 | La Tinka

Este domingo 31 de agosto, se realizará un nuevo sorteo de La Tinka, organizado por Intralot. Esta vez, el pozo acumulado asciende hasta los S/40.531.730. Los interesados podrán jugar con solo S/5, tanto de manera online como presencial (en las tiendas físicas), para ser los próximos ganadores. Si no se llevan el premio mayor, podrían ser los afortunados en obtener los premios secundarios en caso acierten algún número.

Cabe mencionar que las cartillas de La Tinka están disponibles en distintos establecimientos comerciales, entre ellos Plaza Vea, Vivanda, Promart y Oechsle. Además, el sorteo en vivo puede seguirse a través de redes sociales como Facebook y YouTube, así como mediante la plataforma de La República.

Sorteo de La Tinka EN VIVO HOY, domingo 31 de agosto: números ganadores, pozo millonario, cómo jugar y más

10:36
31/8/2025

¿Cuándo son los sorteos de la Tinka?

La Tinka realiza sus sorteos dos veces por semana, los miércoles y domingos a las 10:50 de la noche. En cada uno de estos eventos, los participantes tienen la oportunidad de ganar premios que ascienden a varios millones de soles.

10:35
31/8/2025

¿Cuánto cuesta participar en La Tinka?

Una jugada básica cuesta S/5, y puedes agregar la Boliyapa por S/1 más. Cabe destacar que también hay jugadas múltiples.

10:35
31/8/2025

¿Qué es La Tinka?

Es una marca de juegos de lotería en Perú operada por la empresa La Tinka S.A. del Grupo Intercorp.

Notas relacionadas
La Tinka 27 de agosto de 2025: revisa los resultados del último sorteo

La Tinka 27 de agosto de 2025: revisa los resultados del último sorteo

LEER MÁS
La Kábala resultados: revisa aquí la jugada y último sorteo del martes 26 de agosto

La Kábala resultados: revisa aquí la jugada y último sorteo del martes 26 de agosto

LEER MÁS
Resultados Kábala: revisa aquí la jugada y último sorteo del martes 26 de agosto de 2025

Resultados Kábala: revisa aquí la jugada y último sorteo del martes 26 de agosto de 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
MTC: conductores que mantengan un historial sin infracciones de tránsito por dos años podrán acceder a este beneficio en Perú este 2025

MTC: conductores que mantengan un historial sin infracciones de tránsito por dos años podrán acceder a este beneficio en Perú este 2025

LEER MÁS
Más de 12.000 personas han sido reportadas como desaparecidas

Más de 12.000 personas han sido reportadas como desaparecidas

LEER MÁS
Detienen a niñera tras muerte de niña de 6 años que cayó desde el piso 16 de un condominio en Comas

Detienen a niñera tras muerte de niña de 6 años que cayó desde el piso 16 de un condominio en Comas

LEER MÁS
Peruana obtiene su Green Card en menos de 3 meses y sin un abogado migratorio en EEUU: "No pensé que sería simple"

Peruana obtiene su Green Card en menos de 3 meses y sin un abogado migratorio en EEUU: "No pensé que sería simple"

LEER MÁS
Aprueban masificación del DNI electrónico en todo el Perú: cuáles son los costos y hasta cuándo aplica la campaña, según Reniec

Aprueban masificación del DNI electrónico en todo el Perú: cuáles son los costos y hasta cuándo aplica la campaña, según Reniec

LEER MÁS
Segundo lote de trenes de López Aliaga se encuentran varados en el Parque de la Muralla: presentan signos de oxidación

Segundo lote de trenes de López Aliaga se encuentran varados en el Parque de la Muralla: presentan signos de oxidación

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Orquesta Candela se une con Joysi Love y lanzan nueva versión de ‘Todavía’: "Queremos llevar la cumbia por todo el mundo"

Milenka queda en shock y rompe en llanto en plena visita a un cementerio: ''No puedo''

Sujeto confiesa haber asesinado a chofer de bus de la línea '505' por el monto de S/2,000

Sociedad

Sujeto confiesa haber asesinado a chofer de bus de la línea '505' por el monto de S/2,000

¿Habrá feriado largo del 29 al 31 de agosto para los trabajadores peruanos por el Día de Santa Rosa de Lima en 2025?

Gobierno aprueba extradición de el 'Monstruo' desde Paraguay, pese a no haber sido localizado por Interpol

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Gobierno de Dina Boluarte designa a nueva jefa de IRTP a periodista cercana a Juan José Santiváñez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota