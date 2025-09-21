HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Marcha de la Generación Z: continúan las protestas contra Boluarte y Congreso
Marcha de la Generación Z: continúan las protestas contra Boluarte y Congreso     Marcha de la Generación Z: continúan las protestas contra Boluarte y Congreso     Marcha de la Generación Z: continúan las protestas contra Boluarte y Congreso     
Sociedad

Día de la Primavera 2025 en Perú este 23 de septiembre, ¿por qué se celebra hoy la llegada de esta estación?

Esta fiesta coincide con el Día de la Juventud, convirtiendo parques y plazas del país en escenarios de conciertos, ferias y actividades culturales que celebran la renovación de la primavera.

El Día de la Primavera en Perú se celebra cada 23 de septiembre, fecha que coincide con el Día de la Juventud.
El Día de la Primavera en Perú se celebra cada 23 de septiembre, fecha que coincide con el Día de la Juventud. | Foto: ChatGPT

La llegada del equinoccio de septiembre marca un cambio de estación en el hemisferio sur: el invierno se despide y la primavera se instala con su energía renovadora. En el Perú, este tránsito no pasa desapercibido, pues se ha convertido en una fecha de celebración esperada por grandes y chicos.

Por ese motivo, la primavera en el Perú para el año 2025 inicia el lunes 22 de septiembre a la 1:19 p. m., según confirmó el Senamhi. Sin embargo, el Día de la Primavera en Perú se celebra cada 23 de septiembre, que coincide con el Día de la Juventud.

TE RECOMENDAMOS

FISCAL pide ilegalidad de FUERZA POPULAR y JUICIOS anulados | Sin Guion con Rosa María Palacios

PUEDES VER: ¿Por qué se regalan flores amarillas el 21 de septiembre en Perú? El verdadero origen de esta popular tradición

lr.pe

¿Por qué se celebra el Día de la Primavera en Perú?

En el Perú, la llegada de la primavera no solo marca el fin del invierno, sino también el inicio de una de las celebraciones más alegres del año. Cada 23 de septiembre, fecha que coincide con el Día de la Juventud, parques, playas y plazas del país se convierten en escenarios de conciertos, ferias, actividades culturales y encuentros al aire libre que resaltan el entusiasmo y la vitalidad de esta estación.

El origen de esta celebración se remonta a las culturas prehispánicas, que veían en la primavera un tiempo de gratitud hacia la tierra y esperanza para las cosechas. Con la llegada de la colonia, estas prácticas se fusionaron con costumbres religiosas, consolidando un sentido cultural que hoy se asocia a la renovación, la convivencia y el optimismo.

PUEDES VER: Regala esta flor por el Día de la Primavera en Perú, según el mes de nacimiento de tu pareja, amigo o familiar en 2025

lr.pe

¿Cómo se celebra el Día de la Primavera en Perú?

Familias y jóvenes suelen aprovechar la jornada para recorrer espacios naturales, compartir picnics o participar en excursiones y paseos, en una tradición que cada vez gana más fuerza. En la actualidad, regalar flores, compartir con amigos o simplemente disfrutar de la naturaleza se han vuelto gestos simbólicos que refuerzan la importancia de esta estación como un nuevo comienzo para todos.

Notas relacionadas
¿Por qué se regalan flores amarillas el 21 de septiembre en Perú? El verdadero origen de esta popular tradición

¿Por qué se regalan flores amarillas el 21 de septiembre en Perú? El verdadero origen de esta popular tradición

LEER MÁS
¿A qué hora exacta inicia la primavera 2025 en Perú? esta es la fecha oficial, según Senamhi

¿A qué hora exacta inicia la primavera 2025 en Perú? esta es la fecha oficial, según Senamhi

LEER MÁS
Regala esta flor por el Día de la Primavera en Perú, según el mes de nacimiento de tu pareja, amigo o familiar en 2025

Regala esta flor por el Día de la Primavera en Perú, según el mes de nacimiento de tu pareja, amigo o familiar en 2025

LEER MÁS
Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El impactante caso de Raffaello Cárpena, el peruano que fue acusado de poseer cinco identidades falsas: buscó a su hijo en Ucrania y fue acusado de fraude

El impactante caso de Raffaello Cárpena, el peruano que fue acusado de poseer cinco identidades falsas: buscó a su hijo en Ucrania y fue acusado de fraude

LEER MÁS
Poder Judicial respalda clausura del Mercado N° 1 de Surquillo, pero comerciantes exigen reapertura inmediata

Poder Judicial respalda clausura del Mercado N° 1 de Surquillo, pero comerciantes exigen reapertura inmediata

LEER MÁS
MTC fija edad máxima para que adultos mayores obtengan licencia de conducir en Perú este 2025

MTC fija edad máxima para que adultos mayores obtengan licencia de conducir en Perú este 2025

LEER MÁS
Peruano vinculado a red internacional de narcotráfico es buscado tras caída de avioneta con 358 kg de cocaína en Argentina

Peruano vinculado a red internacional de narcotráfico es buscado tras caída de avioneta con 358 kg de cocaína en Argentina

LEER MÁS
Levantan paro en Machu Picchu tras ocho horas de diálogo y aseguran la seguridad del transporte turístico

Levantan paro en Machu Picchu tras ocho horas de diálogo y aseguran la seguridad del transporte turístico

LEER MÁS
Hombre dispara al aire durante la marcha de la 'Generación Z': manifestantes persiguieron al atacante

Hombre dispara al aire durante la marcha de la 'Generación Z': manifestantes persiguieron al atacante

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Barcelona con corte inglés: Marcus Rashford dio la victoria 2-1 ante Newcastle por la fecha 1 de la Champions League 2025-2026

UNMSM ofrecerá gratis 1.000 panes con chicharrón este viernes 19 de septiembre en su desayuno especial: ¿desde qué hora?

Argentina contra Colombia EN VIVO por la fecha 2 del Sudamericano de Vóley sub-17: La 'Albiceleste' ganan en el tercer set

Sociedad

UNMSM ofrecerá gratis 1.000 panes con chicharrón este viernes 19 de septiembre en su desayuno especial: ¿desde qué hora?

Transportistas se unen a marchas convocadas por la 'Generación Z' este 20 y 21 de setiembre: "Para recuperar nuestra dignidad"

Sistema de licencias de conducir lleva más de un mes colapsado y afectaría a cerca de 15.000 familias

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Rafael López Aliaga pidió a España reconquistar Latinoamérica: "Un rojo comunista quita libertad a la gente"

Jueces responden amenazas de Santiváñez ante inaplicación de Ley de Amnistía: "Atenta contra la división de poderes"

Sada Goray acusa a fiscales de “dañar” su reputación y les exige US$1 millón

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota