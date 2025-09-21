El Día de la Primavera en Perú se celebra cada 23 de septiembre, fecha que coincide con el Día de la Juventud. | Foto: ChatGPT

El Día de la Primavera en Perú se celebra cada 23 de septiembre, fecha que coincide con el Día de la Juventud. | Foto: ChatGPT

La llegada del equinoccio de septiembre marca un cambio de estación en el hemisferio sur: el invierno se despide y la primavera se instala con su energía renovadora. En el Perú, este tránsito no pasa desapercibido, pues se ha convertido en una fecha de celebración esperada por grandes y chicos.

Por ese motivo, la primavera en el Perú para el año 2025 inicia el lunes 22 de septiembre a la 1:19 p. m., según confirmó el Senamhi. Sin embargo, el Día de la Primavera en Perú se celebra cada 23 de septiembre, que coincide con el Día de la Juventud.

TE RECOMENDAMOS FISCAL pide ilegalidad de FUERZA POPULAR y JUICIOS anulados | Sin Guion con Rosa María Palacios

¿Por qué se celebra el Día de la Primavera en Perú?

En el Perú, la llegada de la primavera no solo marca el fin del invierno, sino también el inicio de una de las celebraciones más alegres del año. Cada 23 de septiembre, fecha que coincide con el Día de la Juventud, parques, playas y plazas del país se convierten en escenarios de conciertos, ferias, actividades culturales y encuentros al aire libre que resaltan el entusiasmo y la vitalidad de esta estación.

El origen de esta celebración se remonta a las culturas prehispánicas, que veían en la primavera un tiempo de gratitud hacia la tierra y esperanza para las cosechas. Con la llegada de la colonia, estas prácticas se fusionaron con costumbres religiosas, consolidando un sentido cultural que hoy se asocia a la renovación, la convivencia y el optimismo.

¿Cómo se celebra el Día de la Primavera en Perú?

Familias y jóvenes suelen aprovechar la jornada para recorrer espacios naturales, compartir picnics o participar en excursiones y paseos, en una tradición que cada vez gana más fuerza. En la actualidad, regalar flores, compartir con amigos o simplemente disfrutar de la naturaleza se han vuelto gestos simbólicos que refuerzan la importancia de esta estación como un nuevo comienzo para todos.