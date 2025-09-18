HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Maju Mantilla renuncia EN VIVO a 'Arriba Mi Gente'
Maju Mantilla renuncia EN VIVO a 'Arriba Mi Gente'      Maju Mantilla renuncia EN VIVO a 'Arriba Mi Gente'      Maju Mantilla renuncia EN VIVO a 'Arriba Mi Gente'      
Sociedad

Sorteo de la Kábala en vivo hoy 18 de septiembre 2025: resultados oficiales, números y pozo Buenazo

Como cada jueves, La Tinka comparte los números resultados del sorteo millonario de la Kábala. Estos son los resultados

Sorteo de la Kábala este jueves 18 de septiembre. Foto: La Kábala
Sorteo de la Kábala este jueves 18 de septiembre. Foto: La Kábala | La Kábala

Este jueves 18 de setiembre se llevó a cabo un nuevo sorteo de La Kábala, la reconocida lotería de Intralot, que en esta ocasión ofreció un Pozo Buenazo acumulado de S/2.332.849. En esta nota encontrarás los números ganadores, la jugada más destacada de la fecha y todos los detalles de este tradicional juego de azar que sigue cautivando a miles de participantes en el Perú.

Sorteo de la Kábala en vivo hoy 18 de septiembre 2025: resultados oficiales, números y pozo Buenazo

13:22
18/9/2025

¿Dónde ver la transmisión de la Kábala?

El sorteo de transmisión de la Kábala se transmite por la página de Facebook de la Tinka a las 10.00 p. m. Asimismo, recuerda que puedes comprar tus boletos electrónicos hasta las 8.50 p. m.

¿Qué puedo hacer para aumentar mis posibilidades de ganar en la Kábala?

En la Kábala todas las combinaciones tienen la misma probabilidad de salir, por lo que no existe una fórmula para garantizar el premio mayor. Sin embargo, sí puedes aumentar tus posibilidades relativas jugando más combinaciones, formando grupos o “peñas” para cubrir más boletos y reducir costos, y evitando números muy comunes como fechas o secuencias, ya que si resultan ganadores deberás compartir el premio con más personas.

TE RECOMENDAMOS

MARTÍN VIZCARRA cuenta detalles de su encierro en BARBADILLO | Sin Guion con Rosa María Palacios
Notas relacionadas
Resultados de la Kábala EN VIVO este martes 16 de septiembre: jugada ganadora, números y Pozo Buenazo

Resultados de la Kábala EN VIVO este martes 16 de septiembre: jugada ganadora, números y Pozo Buenazo

LEER MÁS
Sorteo La Kábala resultado del 11 de septiembre: jugada ganadora, números premiados y Pozo Buenazo

Sorteo La Kábala resultado del 11 de septiembre: jugada ganadora, números premiados y Pozo Buenazo

LEER MÁS
Resultados de La Kábala de este martes 9 de setiembre

Resultados de La Kábala de este martes 9 de setiembre

LEER MÁS
Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Delincuentes asesinan a empresario del Cacao en Tingo María tras más de 13 días desaparecido: pedían S/3 millones para liberarlo

Delincuentes asesinan a empresario del Cacao en Tingo María tras más de 13 días desaparecido: pedían S/3 millones para liberarlo

LEER MÁS
Megatúnel bajo la av. Abancay: la costosa obra de Rafael López Aliaga para enviar el tráfico del Centro de Lima al subterráneo

Megatúnel bajo la av. Abancay: la costosa obra de Rafael López Aliaga para enviar el tráfico del Centro de Lima al subterráneo

LEER MÁS
MTC fija edad máxima para que adultos mayores obtengan licencia de conducir en Perú este 2025

MTC fija edad máxima para que adultos mayores obtengan licencia de conducir en Perú este 2025

LEER MÁS
En menos de tres horas, Congreso aprobó creación de 22 universidades públicas

En menos de tres horas, Congreso aprobó creación de 22 universidades públicas

LEER MÁS
Joven peruano que migró a España por un mejor futuro muere sepultado en explosión de local sin licencia en Madrid

Joven peruano que migró a España por un mejor futuro muere sepultado en explosión de local sin licencia en Madrid

LEER MÁS
Línea 1 del Metro de Lima: reportan demora de trenes y largas colas por fallas técnicas

Línea 1 del Metro de Lima: reportan demora de trenes y largas colas por fallas técnicas

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Susana Baca tras su nominación al Grammy: "Celebro que puedo cantar, pero hay jóvenes que están prohibidos de manifestarse"

➤ Descubre tu HORÓSCOPO: qué te deparan los astros este 18 de septiembre, según Jhan Sandoval

Usuarios reportan caída de AFP Integra y Prima tras aprobarse el octavo retiro en 2025

Sociedad

Sigue EN VIVO la crisis en Machu Picchu: suspenden paro por 72 horas y reanudan actividades en la ciudadela

Corte de agua en Lima hoy, 17 de septiembre: horarios de Sedapal y zonas afectadas según distritos

Tres falsas alarmas de bomba en el Jorge Chávez en 48 horas: una “broma” que puede llevar a prisión, advierte LAP

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Diego García-Sayán: “La DBA opina barbaridades sin haberse informado”

Congresista ChatGPT: Flores Ancachi usó inteligencia artificial para preguntar a Santiváñez

Congreso presenta moción de censura contra Juan José Santiváñez tras revelación de audios

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota