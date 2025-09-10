Sorteo de La Tinka miércoles 10 de septiembre: resultados, Pozo Millonario, premios y más

El sorteo de la Tinka se realiza todos los miércoles y domingos. | Foto: composición LR | Intralot

Un nuevo sorteo de La Tinka se llevará a cabo este miércoles 10 de setiembre de 2025, con un pozo millonario de S/43.059.331. Los interesados en participar de este evento, organizado por Intralot, podrán comprar sus cartillas a través de su página web oficial o en los diversos establecimientos comerciales, tales como Plaza Vea, Vivanda, Promart, Oeschle y más.

Los ciudadanos podrán adquirir su cartilla por solo S/5 y conocer esta noche si se llevan el premio mayor. Cabe señalar que Intralot también ofrece premios secundarios a aquellos que logren acertar algunos números. El sorteo se transmitirá en vivo por medio de las redes sociales de La Tinka, incluso por Facebook y Youtube.