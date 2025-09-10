HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Sorteo de La Tinka miércoles 10 de septiembre: resultados, Pozo Millonario, premios y más

Consulta los números ganadores y la jugada del sorteo de La Tinka de este miércoles 10 de setiembre de 2025. El pozo millonario superó los 40 millones de soles.

El sorteo de la Tinka se realiza todos los miércoles y domingos.
El sorteo de la Tinka se realiza todos los miércoles y domingos. | Foto: composición LR | Intralot

Un nuevo sorteo de La Tinka se llevará a cabo este miércoles 10 de setiembre de 2025, con un pozo millonario de S/43.059.331. Los interesados en participar de este evento, organizado por Intralot, podrán comprar sus cartillas a través de su página web oficial o en los diversos establecimientos comerciales, tales como Plaza Vea, Vivanda, Promart, Oeschle y más.

Los ciudadanos podrán adquirir su cartilla por solo S/5 y conocer esta noche si se llevan el premio mayor. Cabe señalar que Intralot también ofrece premios secundarios a aquellos que logren acertar algunos números. El sorteo se transmitirá en vivo por medio de las redes sociales de La Tinka, incluso por Facebook y Youtube.

Sorteo de La Tinka miércoles 10 de septiembre

11:33
10/9/2025

¿Hasta qué hora se puede comprar la Tinka?

Las horas de cierre son a las 8:50 pm de los días del sorteo (miércoles y domingos). Fuera de ese horario ya no se podrá adquirir una nueva cartilla, por lo que el jugador tendrá que esperar hasta el siguiente sorteo. 

11:33
10/9/2025

¿Dónde puedo comprar las cartillas de La Tinka?

Las tiendas donde puedes comprar las cartillas de La Tinka son las siguientes: 

-Plaza Vea

-Vivanda

-Promart

-Mass

-Oechsle

11:33
10/9/2025

¿A qué hora inicia el sorteo de La Tinka?

El sorteo de La Tinka inicia a las 10:50 p.m. Los resultados se podrán ver en América Televisión y en otras plataformas digitales. La República también transmitirá el sorteo.

