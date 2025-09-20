HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Sociedad

Pacientes en riesgo por medicamentos defectuosos en Perú: exministros advierten controles ''deficientes'' por parte del Digemid

Entre las alertas recientes figuran productos farmacéuticos observados por resultados críticos en pruebas de control. Exministros señalan la urgencia de la creación de la Autoridad Peruana de Medicamentos (Apemed) y su desligue del Ministerio de Salud.

Desde 2025, la Digemid ha emitido 109 alertas sanitarias, evidenciando fallas en el control de medicamentos en el país. Exministros critican la tardanza en la detección de productos defectuosos.
Desde 2025, la Digemid ha emitido 109 alertas sanitarias, evidenciando fallas en el control de medicamentos en el país. Exministros critican la tardanza en la detección de productos defectuosos. | Composición LR

Alejandra Landers Carpio, una joven arquitecta de 26 años, llegó a la Clínica Sanna de San Borja con lo que creía era una gripe común. Lo que nadie imaginó es que, tras aplicarle suero fisiológico defectuoso fabricado por Medifarma, su salud se deterioró hasta que le diagnosticaron muerte cerebral. Ella luchó por su vida en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), pero, finalmente, falleció el 18 de abril, convirtiéndose en la séptima víctima mortal del lote de suero contaminado. Lamentablemente, este no es un caso aislado.

Desde inicios del 2025, la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) ha emitido 109 alertas sanitarias. El hecho de que ya existan más de 100 antes de terminar el año indica un nivel de vigilancia activo, pero también puede ser una señal de que continúan existiendo fallas frecuentes en medicinas y otros productos. En comparación con el año 2024, donde se registraron 136, la tendencia parece ser similar. La situación podría poner en evidencia una debilidad del sistema de control de medicamentos en el país.

TE RECOMENDAMOS

FISCAL pide ilegalidad de FUERZA POPULAR y JUICIOS anulados | Sin Guion con Rosa María Palacios

El extitular del Ministerio de Salud (Minsa), Hernando Cevallos, señaló a La República: ''Tenemos un control absolutamente frágil porque estamos detectando y lanzando las alertas con productos que ya están en el mercado, o que provienen de laboratorios con licencia y procedimientos para la elaboración de medicamentos''. El también exministro Victor Zamora indicó: ''Es bueno que Digemid haya podido identificar que estos productos, aunque defectuosos, se encontraban circulando en el mercado. Sin embargo, la detección es tardía''.

PUEDES VER: Alcalde de La Joya llega en presunto estado de ebriedad a evento protocolar de entrega de vehículos: "He tomado dos copas, ¿qué hay de malo?"

lr.pe

¿A qué se debe la prevalencia de alertas sanitarias?

El exfuncionario Cevallos también considera que las alertas sanitarias llegan tarde: ''Es grave que podamos comprobar que nuestros mecanismos de control no son los adecuados. Por eso detectamos los problemas cuando los medicamentos ya están circulando, y eso es sumamente preocupante porque sabemos las limitaciones de control que tiene nuestro país''.

Por su parte, el exministro Zamora considera que ''los sistemas de control previo para el ingreso de estos productos al mercado no están funcionando adecuadamente''. ''Los protocolos que tiene la Digemid son las herramientas que tiene, pero no son suficientes'', continuó. Ambos expertos coincidieron en que el país debe dar un salto estructural.

''Hay que fortalecer el rol de la Digemid: dándole mayor cantidad de recursos, elementos verdaderamente capacitados, evitando el clientelismo en la designación de funcionarios y trabajadores'', explica Cevallos. Asimismo, exigió controles previos más rigurosos: ''No basta con encontrarnos partículas extrañas ya en el producto y lanzar la alerta. Lo que necesitamos es evitar que estos productos lleguen al mercado''.

¿Qué productos fueron retirados o modificados?

De las 109 alertas en el presente año, los casos que estaban relacionados con el control de calidad fueron 40, y los casos por seguridad fueron 14. Las falsificaciones tuvieron la mayor prevalencia (43 casos), y las modificaciones tuvieron una menor proporción (12). Además, se han realizado 541 ensayos de calidad. Un 76,71% corresponden a productos farmacéuticos, lo que incluye medicamentos. Otro 11,86% se trata de dispositivos médicos y el 11,46% restante son productos sanitarios.

Recientemente, dos antibióticos fueron retirados por contener ''partículas extrañas'', que representan un riesgo de contaminación. La preocupación crece porque varios de los lotes cuestionados corresponden a medicamentos usados por pacientes con enfermedades crónicas, como la diabetes. ''El riesgo es muy grande. Puede pasar que no te haga ningún daño, pero tampoco te cure; o que, eventualmente, te produzca un daño, desde una alergia hasta la muerte, como sucedió con los sueros de Medifarma'', advierte Cevallos.

PUEDES VER: Alerta sanitaria: Digemid retira antibiótico inyectable usado en pacientes con diabetes por riesgo de partículas contaminantes

lr.pe

Proyecto de ley propone creación de Apemed y desligue del Minsa

Los especialistas remarcaron que el problema no se soluciona solo con retiros de emergencia. ''Necesitamos una autoridad independiente del Ministerio de Salud que se encargue exclusivamente del control de la calidad de los productos farmacéuticos. Pero que no tenga conflicto de intereses con uno de los compradores y uno de los distribuidores que es el Minsa'', subraya Zamora.

Esa nueva entidad, según el exministro, debe contar con personal altamente calificado y recursos tecnológicos modernos financiados de manera externa. ''La autoridad reguladora debe estar por fuera del Minsa, de la seguridad social y del sector privado, con un altísimo grado de independencia'', insiste.

El exfuncionario hizo alusión al Proyecto de Ley 10902/2024-PE anunciado por el gobierno para la creación de la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (Apemed). Este nuevo organismo público técnico especializado reemplazaría a la Digemid para que deje de ser una Dirección General subordinada al Minsa.

De acuerdo con el Congreso, la entidad contaría con un presupuesto propio y un presidente ejecutivo elegido por concurso público, además de tener más facultades regulatorias y sancionadoras para agilizar registros y reforzar la fiscalización. Sin embargo, existe una falta de claridad sobre la transferencia de personal e infraestructura, y hay una gran posibilidad de que una futura Apemed repita los mismos problemas operativos de la Digemid si no cuenta con laboratorios, sedes y recursos suficientes.

El exministro Cevallos finalizó exigiendo medidas estrictas contra ''cualquier signo de corrupción que facilite que ingresen productos que no revisten la el máximo control y la máxima calidad''.

La República se contactó con la Digemid para conocer su postura acerca de los cuestionamientos hacia su gestión y sobre la posible creación de la Apemed, ya que el proyecto de ley está aprobado en la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, y ha sido remitido al Congreso para ser discutido y votado en el Pleno, tras su aprobación en Consejo de Ministros. No obstante, al cierre de la nota, no se ha recibido respuesta.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Alerta sanitaria: Digemid retira antibiótico inyectable usado en pacientes con diabetes por riesgo de partículas contaminantes

Alerta sanitaria: Digemid retira antibiótico inyectable usado en pacientes con diabetes por riesgo de partículas contaminantes

LEER MÁS
Brote de tos ferina: Exministros de Salud exigen declaratoria de emergencia tras muerte de 30 niños en Loreto

Brote de tos ferina: Exministros de Salud exigen declaratoria de emergencia tras muerte de 30 niños en Loreto

LEER MÁS
Transportistas se unen a marchas convocadas por la 'Generación Z' este 20 y 21 de setiembre: "Para recuperar nuestra dignidad"

Transportistas se unen a marchas convocadas por la 'Generación Z' este 20 y 21 de setiembre: "Para recuperar nuestra dignidad"

LEER MÁS
Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
'Loco Joe' estaría detrás de asesinato de madre de familia en Comas: esposo de víctima vinculado a cobro de cupos

'Loco Joe' estaría detrás de asesinato de madre de familia en Comas: esposo de víctima vinculado a cobro de cupos

LEER MÁS
Chofer de bus que causó la tragedia en Vía Evitamiento: "Le dije al cobrador que se agarren porque no hay frenos"

Chofer de bus que causó la tragedia en Vía Evitamiento: "Le dije al cobrador que se agarren porque no hay frenos"

LEER MÁS
Peruano que murió en explosión en España había huido del Perú porque era extorsionado: "Mi hijo era mi sustento"

Peruano que murió en explosión en España había huido del Perú porque era extorsionado: "Mi hijo era mi sustento"

LEER MÁS
Megatúnel bajo la av. Abancay: la costosa obra de Rafael López Aliaga para enviar el tráfico del Centro de Lima al subterráneo

Megatúnel bajo la av. Abancay: la costosa obra de Rafael López Aliaga para enviar el tráfico del Centro de Lima al subterráneo

LEER MÁS
MTC fija edad máxima para que adultos mayores obtengan licencia de conducir en Perú este 2025

MTC fija edad máxima para que adultos mayores obtengan licencia de conducir en Perú este 2025

LEER MÁS
Padre en Surco le puso 8 nombres a cada uno de sus hijos y revela por qué lo hizo: "Me torturaron por un nombre homónimo"

Padre en Surco le puso 8 nombres a cada uno de sus hijos y revela por qué lo hizo: "Me torturaron por un nombre homónimo"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Retiro AFP ya es realidad: Gobierno promulga ley que autoriza nueva liberación de fondos de pensiones

Operadores turísticos piden activar el aeropuerto de Pisco

'Negrita', la perrita que fue abonada y atropellada hoy está recuperada y busca a su próxima familia

Sociedad

Operadores turísticos piden activar el aeropuerto de Pisco

Menor de 13 años pierde dedos de la mano tras manipular explosivo dentro de su colegio en Cajamarca

Temblor en Perú HOY, sábado 20 de septiembre: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Delia Espinoza advierte a la JNJ mientras debaten su suspensión: "Lo que hacen tendrá consecuencias tarde o temprano"

Crisis en el Ministerio Público: JNJ deja al voto la suspensión de Delia Espinoza como fiscal de la Nación

Alan García: Fiscalía devuelve dos teléfonos incautados del fallecido expresidente a sus hijos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota