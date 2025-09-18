HOYSuscripcion LR Focus

Transportistas se unen a marchas convocadas por la 'Generación Z' este 20 y 21 de setiembre: "Para recuperar nuestra dignidad"

Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, afirmó que el sector respalda las demandas juveniles frente a la crisis política.

Transportistas se unirán a marchas juveniles este 20 y 21 de setiembre
Transportistas se unirán a marchas juveniles este 20 y 21 de setiembre

Diversos colectivos juveniles han convocado una marcha masiva para este sábado 20 y domingo 21 de septiembre a las 5:00 p.m. en la Plaza San Martín, en rechazo a la Ley 32123, relacionada con la reforma del sistema de pensiones y en contra del Gobierno de Dina Boluarte.

En este sentido, la Alianza Nacional de Transportistas expresó su respaldo a la protesta y confirmó su participación en las jornadas. Julio Campos, vicepresidente del gremio, señaló a La República que los trabajadores del sector se sumarán a las movilizaciones en apoyo a los jóvenes, considerando que sus demandas reflejan un malestar generalizado frente a la política actual y al manejo de los fondos previsionales.

PUEDES VER: Generación Z: ¿podría la juventud peruana replicar las protestas de Nepal en las marchas de este 20 y 21 de septiembre?

Transportistas marcharán junto a jóvenes este 20 y 21 de setiembre

“Nos sumamos y respaldamos esta marcha de los días 20 y 21 de setiembre en contra del Gobierno y las mafias que están instaladas en él”, señaló Campos, anunciando así su participación activa en las movilizaciones convocadas por la denominada 'Generación Z'. Según indican, con esta medida buscan expresar el hartazgo frente a la crisis política, la falta de representación y las decisiones que, según afirman, han perjudicado directamente a los trabajadores de este y otros sectores.

“Es justo y necesario que todas las jornadas sean a favor del pueblo para poder recuperar nuestra soberanía y la dignidad que hoy en día hemos perdido todos los ciudadanos”, añadieron. Los transportistas se suman así a una movilización que ha logrado reunir a diversos sectores sociales y otros gremios, como el Sutep, que exigen cambios estructurales desde las calles.

PUEDES VER: Sutep apoya a jóvenes que convocan marcha contra AFP en septiembre: "El Gobierno está cometiendo errores"

Sutep se une a las marchas contra el Gobierno y las AFP

A través de un comunicado, el Sutep expresó su respaldo a la movilización convocada por colectivos juveniles en la Plaza San Martín, en rechazo a la reforma del sistema de pensiones (Ley 32123), que consideran favorable solo a las AFP. Lucio Castro, secretario general del sindicato, denunció que esta norma atenta contra los derechos de los trabajadores y anunció que se sumarán a las protestas de forma organizada a través del Frente Social.

Además, el dirigente criticó que las AFP sigan cobrando comisiones sin generar rentabilidad y pidió la derogación inmediata de la ley. También exigió la pronta promulgación de la norma que eleva las pensiones de docentes jubilados, ya aprobada por el Congreso. El Sutep advirtió que cualquier retraso en esta medida podría generar nuevas protestas a nivel nacional.

Sutep apoya a jóvenes que convocan marcha contra AFP en septiembre: "El Gobierno está cometiendo errores"

Sutep apoya a jóvenes que convocan marcha contra AFP en septiembre: "El Gobierno está cometiendo errores"

Sutep desmiente a Ejecutivo sobre supuesta 'falta de financiamiento' para subir pensión docente a S/3.300

Sutep desmiente a Ejecutivo sobre supuesta 'falta de financiamiento' para subir pensión docente a S/3.300

Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú en manos del Ejecutivo tras aprobación en el Congreso

Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú en manos del Ejecutivo tras aprobación en el Congreso

Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

